Az EU megelégelte Peking játékát, brutális fegyvert vetnek be – Magyarország is szenvedhet
Az Európai Unió szankciókat fontolgat Kína ellen, miután Peking hónapok óta korlátozza a ritkaföldfémek és más kritikus nyersanyagok kivitelét. A brüsszeli csúcson először tárgyalják érdemben az ügyet, amely már az európai ipar működését is veszélyezteti. Kína lépése és az uniós válaszcsapás magyarországi beruházásokat is fenyegethet.

Az Európai Unió csütörtökön, a brüsszeli csúcstalálkozón először tárgyalhat Kína nyersanyagexport-korlátozásairól és az ezekre adható szankciós válaszról. Peking hónapok óta visszafogja a ritkaföldfémek és más kritikus nyersanyagok kivitelét, ami komoly aggodalmat keltett az európai iparban – számolt be a Handelsblatt.

Németország, Franciaország és az Európai Bizottság kulcsszerepet vállal abban, hogy az ügy felkerüljön a napirendre, és több tagállam már javasolta az „Európai Gazdasági Kényszerintézkedések Elleni Eszköz” (anti-coercion instrument) aktiválását.

Ez a jogi keret lehetővé teszi, hogy az EU gazdasági zsarolás esetén kemény ellenszankciókat vezessen be.

A lehetséges uniós válaszlépések között szerepelnek büntetővámok, a kínai cégek kizárása az uniós közbeszerzésekből, illetve különadók kivetése.

Diplomáciai források szerint a helyzetet Berlin „súlyosnak” minősíti, de a döntés még korai fázisban van. A kínai exportkorlátozások különösen érzékenyen érintik az európai autóipart, a repülőgépgyártást és a védelmi ipart, mivel ezek nagymértékben függnek a Kínából származó ritkaföldfémektől és mágnesektől.

Az EU pekingi delegációja szerint az októberi kínai rendelet a korábbinál is szigorúbb engedélyezési rendszert vezetett be, ami akár a saját európai feldolgozókapacitások kiépítését is megakadályozhatja.

Mindez rossz hír lehet az olyan Magyarországra települő vállalatok miatt, mint a BYD, a CATL vagy a Sunwoda, amelyek erősen függnek a kínai ellátási láncoktól.

Peking hivatalosan tagadja, hogy az intézkedések Európa ellen irányulnának. A kínai kormány szerint a korlátozások a fémek katonai felhasználása és a „turbulens globális helyzet” miatt szükségesek. Ji Vang külügyi főtanácsadó júliusban még gyorsított engedélyezési eljárást ígért a német vállalatoknak Johann Wadephul német külügyminiszterrel tartott találkozóján, de a gyakorlatban alig néhány exportkérelem kapott jóváhagyást. A kínai hatóságok ráadásul kizárták, hogy a cégek előre készletezhessenek.

A helyzet a német ipar számára kritikus – ami a magyarországi feldolgozó-, főleg autóipari szereplők miatt is aggasztó lehet:

több vállalat már kénytelen volt visszafogni vagy leállítani a termelést, mivel nem tudja, mikor érkeznek meg a kínai szállítmányok.

Alternatív források szinte nincsenek, így az ellátás akadozása az egész európai termelési láncot veszélyezteti. Az unió reméli, hogy a kínai szabályozás végrehajtása során sikerül kivételt kiharcolni az európai cégek számára, anélkül hogy formális szankciókat kellene bevezetni.

Közben Brüsszelben aggódnak amiatt is, hogy az Egyesült Államok saját céljaira használja fel az európai nyomásgyakorlást. Donald Trump elnök Hszi Csin-pinggel készül tárgyalni egy új vámalkuról, és uniós diplomaták attól tartanak, hogy az amerikai fél végül különmegállapodást köt Kínával, miközben Európát háttérbe szorítja. Bernd Lange, az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának elnöke figyelmeztetett:

az EU-nak önálló stratégiát kell kialakítania, ha el akarja kerülni, hogy a washingtoni és pekingi játszma mellékszereplőjévé váljon.

