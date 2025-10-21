Az Európai Bizottság sürgős intézkedéscsomaggal csökkenti az energiaárakat – itt a részletek

Az Európai Bizottság hétpontos intézkedéscsomagot jelentett be az energiaárak csökkentésére, miután a kontinens továbbra is versenyhátrányban van az Egyesült Államokhoz és Ázsiához képest.

A brüsszeli cél, hogy gyors segítséget kapjanak a háztartások és az energiaigényes iparágak, amelyekre a magas árak súlyosan nehezednek.

Dan Jørgensen energiaügyi biztos szerint az uniós testület az első naptól fogva dolgozik az árak mérséklésén,

de most gyors, kézzelfogható megoldásokra van szükség a tagállamokkal együttműködve.

A legfontosabb lépés a tagállami támogatási keret (CISAF) rugalmasabb alkalmazása, amely lehetővé teszi az energiaintenzív vállalatok célzott támogatását és a dekarbonizáció ösztönzését. Emellett a kohéziós alapok fel nem használt forrásait nemzeti hálózatokba, tárolókapacitásokba és engedélyezési eljárások gyorsításába kellene fektetni.

Az Európai Bizottság még az év vége előtt útmutatót ad a tagállamoknak az új programok kidolgozásához.

Az uniós végrehajtó testület emellett a keresleti oldal erősítését is célba vette: a vállalatokat arra ösztönzik, hogy az Európai Beruházási Bankkal és nemzeti fejlesztési intézményekkel együttműködve hosszú távú energiabeszerzési szerződéseket kössenek. A Bizottság és az EIB már elindított egy 500 millió eurós pilotprogramot a vállalati villamosenergia-vásárlási megállapodások (PPA-k) bővítésére.

Ugyanakkor az engedélyezési eljárások lassúsága továbbra is akadályozza a megújuló energiaforrások, tárolók és hálózatok fejlesztését, ezért Brüsszel még idén új gyorsítási javaslatokat nyújt be a „Grids Package” részeként.

Az Európai Bizottság az energiaárak leszorítását az infrastruktúra összekapcsolásának javításával is segítené. Az „Energy Highways” nevű kezdeményezés nyolc kulcsfontosságú hálózati szűk keresztmetszetet kezelne az uniós energiaunióban, különösen a határkeresztező átviteli kapacitások bővítésével. Kiemelt cél továbbá a gázbeszerzések diverzifikálása: az EU az Egyesült Államokkal, Norvégiával és Katarral tervez új, versenyképes árú importmegállapodásokat, miközben a délkelet-európai tagállamok közös igényfelmérő gyakorlatot indítanak a biztonságos ellátás érdekében.

Brüsszel szerint a magas energiaárak egyik tartós oka az adóteher, amely akár a számlák harmadát is kiteheti.

Az uniós testület ezért ajánlásokat készít az energiaadózás mérséklésére, különösen a leginkább érintett iparágak és háztartások megsegítésére. A brüsszeli közlemény szerint a cél nemcsak az árak csökkentése, hanem az európai gazdaság versenyképességének megerősítése és a polgárok életszínvonalának védelme is.

