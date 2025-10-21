Betelt a pohár az EU legerősebb országainál, ráborították az asztalt Brüsszelre

Tizenkilenc európai kormányfő – köztük Friedrich Merz, Emmanuel Macron és Giorgia Meloni – közös levélben sürgeti az Európai Bizottságot a gazdasági versenyképesség helyreállítására és a bürokrácia csökkentésére. A vezetők az uniós szabályozások átfogó felülvizsgálatát, az engedélyezési eljárások gyorsítását, a kisvállalkozások mentesítését az adminisztráció alól, valamint a belső piac mélyítését követelik.

Azt is javasolják, hogy 2026 februárjában tartsanak külön EU-csúcsot a versenyképesség erősítéséről.

A levél szerint Brüsszel túl lassan reagál, miközben Európa fokozatosan lemarad az Egyesült Államokkal és Ázsiával szemben. Merz és szövetségesei „szabályozási önmérsékletet” várnak el, és szerintük az EU-nak nem új jogszabályokat, hanem egyszerűsítést és kevesebb terhet kellene bevezetnie.

Az Európai Bizottság ugyan kedden 25 elavult jogszabály visszavonását jelentette be – köztük a pénzügyi tranzakciós adó tervét –, de egyúttal új, munkaerőpiaci és digitális szabályokat is előkészít, ami sok tagállamban csalódást keltett.

Mario Draghi és több közgazdász szerint az uniós versenyképesség nemcsak a bürokráciától, hanem az energiaáraktól és a tőkeáramlás akadályaitól is szenved. Az EU-ban az áram ára átlagosan kétszerese az amerikai szintnek, ami különösen az energiaigényes iparágakat és az adatközpontokat sújtja. A tőkepiacok mélyebb integrációja – az úgynevezett „Tőkepiaci Unió” – továbbra is elakadt, mivel több tagállam, köztük Németország, nem hajlandó lemondani pénzügyi felügyeleti hatásköreiről.

Az uniós testület közben enyhítené a fakitermelési szabályozást, és vizsgálja a 2035-ös belsőégésű motorok kivezetésének módosítását is.

Wopke Hoekstra klímaügyi biztos szerint a cél, hogy a zöldátállásból az európai ipar is profitáljon. A javaslat decemberre várható, és a versenyt torzító külső feltételekre hivatkozva engedményeket adhat az autógyártóknak.

A vállalatok ugyanakkor túl lassúnak tartják a brüsszeli reformokat.

Moritz Hundhausen, a Family Business Foundation szakértője emlékeztetett: a Bizottság 2023-ban még 25 százalékos adminisztrációcsökkentést ígért, de ebből semmi sem valósult meg. Közben Németországban vita bontakozott ki az uniós mesterségesintelligencia-szabályozásról is: a kormány halasztaná a bevezetést, míg a Zöldek azt sürgetik, hogy az AI-törvényt még idén végrehajtsák, mert az „Németország valódi versenyelőnyévé válhat”.

Címlapkép forrása: EU