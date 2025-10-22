  • Megjelenítés
A kémbotrány árnyékában is megtarthatja Ursula von der Leyen a magyar biztost
Uniós források

A kémbotrány árnyékában is megtarthatja Ursula von der Leyen a magyar biztost

Portfolio
Egyre nagyobb nyomás nehezedik az Európai Bizottságra, amiért korábban nem foglalkoztak az akkor még Várhelyi Olivér által vezetett, brüsszeli magyar állandó képviseleten kiépülő kémhálózattal. Bár jelenleg a hivatalos narratíva szerint senki sem tudott semmi ilyesmiről Várhelyi 2019-es biztossá választásakor, ezt nehezen tudják elfogadni a Parlamentben, amely külön vizsgálatban kérdezné meg a Bizottságot arról, hogy milyen információk álltak rendelkezésükre korábban, amikor jelölték a tisztségre.

Az Európai Parlamentben szerdán vitatják meg a nemrég napvilágot látott kémbotrány részleteit, amelyben állítólag magyar hírszerzők próbáltak információszolgáltatásra bírni olyan magyar állampolgárokat, akik Brüsszelben az Európai Bizottság foglalkoztatásában dolgoztak.

Az ügyben már elindult a bizottsági belső vizsgálat, és Ursula von der Leyen személyesen is rákérdezett Várhelyinél, hogy tisztában volt-e a kémhálózattal. Eddig az érintettek részéről többnyire az a kommunikáció ragadt meg, hogy „nem tudtak róla.”

A parlament több politikusa azonban érthető okokból kételkedik a szereplők nyilatkozataiban, hiszen még ha Várhelyi korábban nem is tudott a követségén fedésben dolgozó magyar hírszerzőkről,

legkésőbb egyikük 2017-es lebukásánál szembesülnie kellett a helyzettel.

Az egyébként von der Leyent támogató Szocialisták és Demokraták (S&D) egyik képviselője már az ügy kitudódásának napján javaslatot tett egy vizsgálóbizottság létrehozására, de most a pártcsaládot vezető Iratxe García Pérez is megerősítette a Politicónak, hogy támogatják az eset komolyabb kivizsgálását.

Egy ilyen bizottság felállításához azonban az EP-képviselők több mint felére szükség van, és mivel von der Leyen pártcsaládja, a Néppárt a lapnak azt nyilatkozta, nem támogatnák a kezdeményezést, így annak megalakulására jelenleg csekély az esély.

Abban mindenesetre sok parlamenti képviselő egyetért, hogy ha beigazolódik Várhelyi tudomása a kémhálózatról bármelyik vizsgálat során, akkor a biztosnak le kéne mondania a mandátumáról, de ez

nagyban függ von der Leyen hozzáállásától is, aki állítólag külön is közbenjárt azért, hogy az EP átengedje legutóbbi biztosi meghallgatásán.

Ha az EB-vezér úgy ítéli, hogy a jelenlegi körülmények között inkább folytatná a munkát Várhelyivel, mint hogy a magyar kormány egy új embert delegáljon a pozícióba, akkor annak ellenére is elodázhatják a menesztést, hogy a lapnak több névtelen forrás is megerősítette, hogy tettek jelentést a Bizottságnál a beszervezési kísérletekről.

Amennyiben tényleg mindeddig elkerülte a figyelmüket az eset, az alapvetően nem vet jó fényt a Bizottságra, de sokkal valószínűbb, hogy tudtak a lehetséges kapcsolatról, csak egyszerűen nem tartották olyan kockázatnak a magyar hírszerzők ténykedését, hogy ne tudtak volna inkább szemet hunyni felette.

Címlapkép forrása: EU

