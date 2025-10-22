Megvolt a szavazás: szigorúbb határidővel jön az orosz energiáról való leválás, hiába ágál Magyarország és Szlovákia

Az Európai Parlament jóváhagyta a REPowerEU-tervhez kapcsolódó álláspontját, amely az orosz energiaforrásoktól való teljes függetlenedést célozza. A tagállamokkal most kezdődő tárgyalások tétje, hogy 2026-ra jogilag is rögzítsék az orosz kőolaj és földgáz kivezetésének menetrendjét. Egyelőre csak Magyarország és Szlovákia állna ellen a leválási terveknek.

Az Európai Parlament plenáris ülése jóváhagyta a REPowerEU-ütemtervhez kapcsolódó álláspontját, amelynek célja az orosz kőolaj és földgáz fokozatos kivezetése az uniós piacról. A mostani szavazás alapján

a Parlament szigorúbb határidőket és feltételeket szorgalmaz, mint amilyeneket az Európai Bizottság eredetileg javasolt, és ezzel megerősítette, hogy az energiabiztonságot az orosz függőség megszüntetésén keresztül kívánja elérni.

A jogszabály végleges formájáról az EP-nek a tagállami kormányokat képviselő Tanáccsal kell megegyeznie a rendes jogalkotási eljárás keretében.

Az Európai Tanács hétfőn fogadta el a saját tárgyalási mandátumát, amely bizonyos rugalmasságot biztosítana a tengerpart nélküli országok számára a hosszú távú energiaszerződések terén, tekintettel az ellátási útvonalak megváltozására.

Ezt elsősorban Magyarország és Szlovákia érintené, de mindkét ország jelezte, hogy nem támogatja a Tanács álláspontját.

Bár a két tagállam tiltakozása nem elég a javaslat megakadályozásához – arról ugyanis nem konszenzussal, hanem minősített többséggel döntenek –, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter peres eljárás lehetőségét vetette fel, mondván, a szabályozás valójában egy szankció, csak kereskedelempolitikai formába csomagolva.

A Bizottság és a Tanács jogi szolgálata ezzel szemben egyértelműnek tartja a jogalapot. Dan Jørgensen energiaügyi biztos szerint

nem szankcióról van szó, hanem az unió energiapolitikai önállóságának erősítéséről, mivel Oroszország többször is fegyverként használta az energiát, például a 2014-es gázszállítások korlátozásakor.

A REPowerEU-program gyökerei 2022 tavaszára nyúlnak vissza, amikor az Európai Tanács – köztük Orbán Viktor részvételével – egyhangúlag kimondta, hogy a lehető leggyorsabban meg kell szüntetni az orosz energiafüggőséget. Az Európai Bizottság ennek megvalósítására dolgozta ki a REPowerEU-tervet, amelynek révén Magyarország mintegy egymilliárd eurós előleghez jutott a helyreállítási alapból, annak ellenére, hogy a többi kifizetés továbbra is felfüggesztett a jogállamisági feltételek teljesítetlensége miatt.

Az Európai Bizottság idén júniusban mutatta be a terv jogilag kötelező ütemtervét, amely a mostani parlamenti döntéssel egy lépéssel közelebb került a végrehajtáshoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images