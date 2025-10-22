  • Megjelenítés
Megvolt a szavazás: szigorúbb határidővel jön az orosz energiáról való leválás, hiába ágál Magyarország és Szlovákia
Uniós források

Megvolt a szavazás: szigorúbb határidővel jön az orosz energiáról való leválás, hiába ágál Magyarország és Szlovákia

Portfolio
Az Európai Parlament jóváhagyta a REPowerEU-tervhez kapcsolódó álláspontját, amely az orosz energiaforrásoktól való teljes függetlenedést célozza. A tagállamokkal most kezdődő tárgyalások tétje, hogy 2026-ra jogilag is rögzítsék az orosz kőolaj és földgáz kivezetésének menetrendjét. Egyelőre csak Magyarország és Szlovákia állna ellen a leválási terveknek.

Az Európai Parlament plenáris ülése jóváhagyta a REPowerEU-ütemtervhez kapcsolódó álláspontját, amelynek célja az orosz kőolaj és földgáz fokozatos kivezetése az uniós piacról. A mostani szavazás alapján

a Parlament szigorúbb határidőket és feltételeket szorgalmaz, mint amilyeneket az Európai Bizottság eredetileg javasolt, és ezzel megerősítette, hogy az energiabiztonságot az orosz függőség megszüntetésén keresztül kívánja elérni.

A jogszabály végleges formájáról az EP-nek a tagállami kormányokat képviselő Tanáccsal kell megegyeznie a rendes jogalkotási eljárás keretében.

Az Európai Tanács hétfőn fogadta el a saját tárgyalási mandátumát, amely bizonyos rugalmasságot biztosítana a tengerpart nélküli országok számára a hosszú távú energiaszerződések terén, tekintettel az ellátási útvonalak megváltozására.

Ezt elsősorban Magyarország és Szlovákia érintené, de mindkét ország jelezte, hogy nem támogatja a Tanács álláspontját.

Bár a két tagállam tiltakozása nem elég a javaslat megakadályozásához – arról ugyanis nem konszenzussal, hanem minősített többséggel döntenek –, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter peres eljárás lehetőségét vetette fel, mondván, a szabályozás valójában egy szankció, csak kereskedelempolitikai formába csomagolva.

A Bizottság és a Tanács jogi szolgálata ezzel szemben egyértelműnek tartja a jogalapot. Dan Jørgensen energiaügyi biztos szerint

nem szankcióról van szó, hanem az unió energiapolitikai önállóságának erősítéséről, mivel Oroszország többször is fegyverként használta az energiát, például a 2014-es gázszállítások korlátozásakor.

A REPowerEU-program gyökerei 2022 tavaszára nyúlnak vissza, amikor az Európai Tanács – köztük Orbán Viktor részvételével – egyhangúlag kimondta, hogy a lehető leggyorsabban meg kell szüntetni az orosz energiafüggőséget. Az Európai Bizottság ennek megvalósítására dolgozta ki a REPowerEU-tervet, amelynek révén Magyarország mintegy egymilliárd eurós előleghez jutott a helyreállítási alapból, annak ellenére, hogy a többi kifizetés továbbra is felfüggesztett a jogállamisági feltételek teljesítetlensége miatt.

Az Európai Bizottság idén júniusban mutatta be a terv jogilag kötelező ütemtervét, amely a mostani parlamenti döntéssel egy lépéssel közelebb került a végrehajtáshoz.

Kapcsolódó cikkünk

Orosz energiaembargó: csúcstalálkozót tartanak ma az uniós energiaügyi miniszterek

Brüsszel az asztalra csapott: egy évvel korábban jön az orosz gáz- és olajtilalom, Magyarországtól is elveszik a mentességet

Pont visszafolyt volna a küszöb alatt az orosz olaj és gáz, amikor Von der Leyen elzárja a csapot

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
P-067887_00-18_01-ORIGINAL-558400
Uniós források
Szuperraktárral válaszolna Brüsszel a kínai kitettségre
Pénzcentrum
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility