Szlovákia feladta az ellenállást: órákon belül életbe lép az EU történetének egyik legkeményebb szankciócsomagja
Uniós források

Portfolio
Az EU-tagállamok jóváhagyták a 19. Oroszország elleni szankciós csomagot, amely az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának tilalmát is tartalmazza.

A dán soros elnökség szerdán közölte, hogy a tagállamok megállapodtak az új intézkedéscsomagról.

A tájékoztatás szerint az utolsó fenntartásait hangoztató ország is jelezte, hogy kész feloldani akadályait.

A múlt héten véglegesített szöveg után

Szlovákia maradt az egyetlen ellenző.

Robert Fico miniszterelnök az energiaárakkal kapcsolatos Európai Bizottság-beli garanciákat, valamint a klímacéloknak az autógyártók és a nehézipar igényeihez való igazítását sürgette.

Az EU Tanácsa írásbeli eljárásban dönt; ha nem érkezik ellenvetés, a csomagot holnap, magyar idő szerint 08:00-kor fogadják el.

Az LNG-tilalom két lépcsőben lép életbe: a rövid távú szerződések hat hónap múlva szűnnek meg, a hosszú távú megállapodások 2027. január 1-jétől. A teljes tiltás egy évvel előzi meg az Európai Bizottság ütemtervét, amely az orosz fosszilis energiahordozóktól való uniós függés felszámolását célozza.

Az új csomag további beutazási korlátozásokat vezet be orosz diplomatákra, és újabb 117 – többségük tartályhajó – egységet vesz fel Moszkva "árnyékflottájából" a listára. Így a felsorolt hajók száma 558-ra nő.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

