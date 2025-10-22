Szuperraktárral válaszolna Brüsszel a kínai kitettségre

Maroš Šefčovič európai kereskedelmi biztos a héten Brüsszelben egyeztet kínai kollégájával Vang Ven-tao kereskedelmi miniszterrel a ritkaföldfémek exportkorlátozásai ügyében. A biztos egyelőre "konstruktívnak" nevezte az előzetes telefonos megbeszélést, de szükség van a személyes találkozóra, hogy eldöntsék mit kezdenek azokkal az exportkorlátozásokkal, amelyeket október 9-én vetett be Kína, válaszul Donald Trump amerikai elnök vámpolitikájára.
Az új szabályok értelmében külföldi vállalatoknak a kínai hatóságoktól kell engedélyt szerezni minden ritkaföldfém és ritkaföldfémeket tartalmazó termék megvételéhez, és nyilatkozniuk kell azok tervezett felhasználásáról. Šefčovič korábbi kijelentése szerint
ez a procedúra tartósan "feldolgozhatalan" lenne az európai cégek számára, mivel a kínai adminisztráció feltételrendszere túl szigorú feltételekkel operál jelenleg.
Az EU, akárcsak a világ többi része, erősen függ Kínától a ritkaföldfémek tekintetében, mivel az ország a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint a globális termelés 60%-át és a finomítás 90%-át ellenőrzi. Ezek az ásványi anyagok nélkülözhetetlenek a digitális, autóipari, energetikai és védelmi ágazatok számára.
Ursula von der Leyen, már kedden is arra hívta fel az európai parlamenti képviselőit, hogy a kínai exportellenőrzések új hulláma "megzavarhatja a termelést és növelheti a költségeket," de az ezzel kapcsolatos versenyképességi aggályokra szerdai nyitóbeszédében is nagy hangsúlyt fektetett, ahol elmondta, hogy
a krízis már a küszöbön áll, ezért a meglévő irányvonal mellett, határozottabb lépésekre is szükség lesz.
Az EU hivatalos stratégiája eddig leginkább az ellátási láncok diverzifikálása volt a problémára, azonban von der Leyen bejelenttése alapján, most
- egyes szektorok - például tisztaenergia - közbeszerzéseinél elvárássá tehetik az európai beszállítókkal való szerződést,
- a külföldi beruházásoknál is előírhatják születnek majd az európai munkaerő és beszállítók használatára (ez a kínai akku- és autógyárak szempontjából különösen fontos),
- illetve növelni szeretnék az érintett szektorokban működő vállalatoknak járó támogatást.
Ezek a lépések magukban is azt mutatják, hogy az EU elfogadta azt, hogy amíg a nagyhatalmak nem terveznek hasonló versenyszabályok szerint működni, addig neki is védenie kell a piacait és iparát, addig a háttérben egy másik tervvel is igyekeznek elébe menni annak, amelyre von der Leyen is utalhatott a "további lépések" kihangsúlyozása alatt.
Ugyan Kína már az európai vállalatok licenckérelmeinek felét már elvben jóváhagyta, az Euronews szerint a helyzet sürgősségére való tekintettel Stéphane Séjourné ipari biztos hétfőn videokonferencián egyeztetett olyan kulcsszereplőkkel mint a Volkswagen, Stellantis, Siemens, és a Bosch.
A lapnak nyilatkozó forrás szerint, mivel a helyzet ágazatonként változik, rövid távon valószínűtlen az egységes megoldás, viszont azon dolgoznak, hogy
az EU egy közös beszerzési és tárolási központ létrehozásán gondolkozik, amelybe nagy mennyiségben hozhatnák be a stratégiai ágazatok számára kritikus ritkaföldfémeket.
Az elképzelés logisztikája és megvalósíthatóság egyelőre rengeteg kérdést vet föl, de papíron nagyban hozzájárulhatnak nem csak az ellátásbiztonság megteremtéséhez, hanem a versenyképesség növeléséhez is, hiszen a nagy tételben történő beszerzések és az európai telephelyek jelentősen csökkenthetik a vállalatok nyersanyagköltségeit.
A kérdés már a csütörtöki tanácsi csúcstalálkozón is felmerülhet az európai tagállamok között, azonban fontos kérdés az is, hogy hogyan reagálna Kína az egyesével kikérhető engedélyek ilyen úton történő megkerülésére.
Míg a kínai tárgyalók alapvetően kommunikációs szinten elkötelezettek az egyértelmű, letisztázott megállapodások mellett, és egy ilyen beszerzőrendszer feltételezhetően átláthatóbban működne az EU felügyelete alatt, nem biztos, hogy Kína felsővezetése ne akarna akadályokat görgetni egy ilyen - potenciálisan komoly geopolitikai súllyal is bíró - uniós kezdeményezés elé.
Címlapkép forrása: EU
