Brüsszel durva lépésre készül a vakcinaprogramoknál, Trump útjára lépnek

Az Európai Bizottság belső dokumentuma szerint
az unió 2030-ig fokozatosan megszüntetheti támogatását két kulcsfontosságú globális egészségügyi szervezet, a Gavi, the Vaccine Alliance és a Global Fund felé.
A tervezet szerint Brüsszelnek a jövőben „azokra az alapokra kell koncentrálnia, ahol valódi befolyása lehet a kormányzásra”, vagyis az uniós fejlesztési forrásokat inkább geopolitikai célokhoz igazítaná. A lépés egybeesne Donald Trump amerikai elnök hasonló döntésével, aki idén leállította az Egyesült Államok hozzájárulását e szervezetekhez, és az USAID valamint a WHO támogatását is jelentősen megnyirbálta.
A dokumentum szerint az EU 2021 óta összesen 3,5 milliárd eurót adott globális egészségügyi alapoknak, ebből évi 1,5 milliárdot ENSZ-ügynökségeken keresztül, és ugyanennyit 152 Világbank-alapba.
Azonban az elmúlt években a fejlesztési segélyezés világszerte visszaesett: Németország, Franciaország és Belgium is csökkentette kötelezettségvállalásait, miközben Brüsszel egyre több forrást csoportosít át a védelmi célokra. A Gavi és a Global Fund már érzik a pénzhiány hatását: előbbi szervezetet az Egyesült Királyság is 400 millió fonttal kevesebb támogatásban részesítette, pedig Gavi jelenlegi, 2026-2030-as terve 500 millió gyermek beoltását célozza, és 11,9 milliárd dollárra lenne szüksége – ebből eddig 9,5 milliárdot sikerült összegyűjteni, részben az EU 360 millió eurós hozzájárulásával.
Az Euractivnak az Európai Bizottság hivatalosan nem erősítette meg, hogy valóban leállna a támogatás, de az irány egyértelmű:
a jövőben a fejlesztési pénzek egyre inkább köz- és magánszektori befektetési formákat, illetve az uniós stratégiai érdekeket szolgálnák.
Ursula von der Leyen elnök idén bejelentette a Global Health Resilience Initiative elindítását, amely „ott lépne fel, ahol mások visszavonultak”, ugyanakkor egyre több jel utal arra, hogy a Bizottság a kiszámítható támogatások helyett inkább feltételes, nemzeti érdekre épülő mechanizmusokat kíván alkalmazni. Ennek része az októberben bemutatott Global Gateway Investment Hub is, amely az uniós fejlesztési forrásokat rugalmas, beruházásorientált keretbe szervezi.
A Gavi ugyanakkor elismeri, hogy nincs konkrét kilépési terve: a fejlődő országok még évtizedekig rászorulnak a támogatására, különösen az oltási infrastruktúra fejlesztésében. A szervezet célja elvileg az, hogy „végül feleslegessé váljon”, ám erre nincs ütemezés – a kapacitásépítés sok helyen még csak kezdeti fázisban van.
A Global Fund hasonló helyzetben van, és november végén tartja következő adományozói konferenciáját, miközben a finanszírozási igények nőnek, a donorok száma viszont csökken.
Az uniós költségvetési keret (MFF) 2028-2034 közötti időszakra vonatkozó előkészítése kulcsfontosságú lesz: ebbe illeszkedhetnek a Gavi és a Global Fund támogatásainak „lejtmeneti” lezárásai, az úgynevezett sunset clause-ok. A bizottsági feljegyzés szerint az új költségvetés a magántőke bevonására, az európai geopolitikai érdekek érvényesítésére és a nemzeti egészségügyi rendszerek megerősítésére helyezi a hangsúlyt – még ha ez egyben a globális egészségügyi együttműködés visszaszorulását is jelenti.
Címlapkép forrása: Â© Corbis All Rights Reserved.
