Orbán Viktor: Trump hibázott, beszélnem kell vele

Trump téved Putyinnal kapcsolatban, elmegyek hozzá, hogy visszavonja a szankcióit.
– válaszolt Rómában Orbán Viktor a La Repubblica kérdésére.
Orbán Viktort vatikáni találkozója után és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel tartandó megbeszélése előtt kérdezhette az olasz lap.
Elmondása szerint hamarosan Washingtonba utazik, hogy személyesen magyarázza el Trumpnak, mennyire „egekbe szöknének” Magyarországon az energiaárak, és a tartalékok is veszélybe kerülnének, ha le kéne válni az orosz olajról.
A miniszterelnök magyar szempontból hibának tartja Trump lépését, ezért annak ellenére, hogy úgy látszik, végre szankciós együttműködés alakul az EU és az USA között orosz fronton, Orbán azt szeretné, hogy az amerikai elnök újból visszatáncoljon Oroszország korlátozásától.
Miközben úgy tűnik, Vlagyimir Putyin folyamatos időhúzása, vállalhatatlan feltételei és Ursula von der Leyen EB-elnök győzködésére Trump is úgy kezdi érezni, hogy csak erővel lehet a tárgyalóasztalhoz hívni az orosz elnököt, addig Orbán szerint az EU teljesen kimarad a döntéshozásból.
Sajnos Európának nincs szerepe. Teljesen kimaradt a játékból.
– fogalmazott Orbán az európai védelem helyzetéről és az orosz–ukrán kapcsolatok rendezéséről.
Orbán szerint az ukrán helyzetről már nem lesz sok megvitatnivalója a jobboldali, de Európa-párti és nyugati elkötelezettségű Melonival, akivel az európai gazdaság felfuttatásáról és a versenyképességről igyekezett tárgyalni.
Az amerikai szankciókkal kapcsolatban az Európai Bizottság sajtótájékoztatóján is nyilatkoztak a nap folyamán, ahol a szóvivő szerint folyamatosan figyelik az érintett európai országok és tagjelöltek ellátását.
Ez ügyben egyrészről folyamatosan támogatják a több éve folyó RePowerEU programon keresztül az európai országok orosz energiahordozókról való leválását, másrészről
a 90-napra elegendő olajtartalékok előírása miatt egyelőre nem látnak azonnal kezelendő veszélyhelyzetet.
A Bizottság elmondása szerint folyamatos kapcsolatban van Washingtonnal a szankciók miatt, mert nem kizárható, hogy negatívan hatnának egyes tagállamokra. Ilyen esetben szeretnék, hogy kész terv legyen a kockázatok kezelésére, és más forrásokból is meg tudják oldani az ellátást.
Címlapkép forrása: Evan Vucci - Pool / Getty Images
Színes koalíció élén tér vissza a hatalomba Orbán Viktor cseh szövetségese
Andrej Babišt kormányalakítással bízta meg Petr Pavel államfő.
Orbán Viktor: Trump hibázott, beszélnem kell vele
A magyar miniszterelnök személyesen akarja jobb belátásra bírni az USA vezetőjét.
Jó hír érkezett a kormánytól: készül az évi 1 millió forintos támogatás 100 ezer magyarnak
Újabb otthontámogatás jelenik meg hamarosan.
Hitel helyett a tőke hozhat növekedést a hazai kkv-knál
A fejlődés kulcsa a kombinált finanszírozás.
Washingtonban tisztázhatja nézeteltérését Orbán Viktor és Donald Trump
Minderről Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter nyilatkozott.
Végleg elérhetetlenné válik a ChatGPT egy népszerű platformon
Most még el lehet menteni az adatokat.
Szándékos gyújtogatás történt a francia vasúton: számos járatot töröltek
Jelentősek a fennakadások.
Az olajkincsek után újabb pénzforrást találtak az arab országok
Kitart a szerencse.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.
Tragikus gyorsasággal pusztul a természet, csak a fotók maradnak
A természetfotós a klímaváltozás krónikása.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod