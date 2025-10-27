Orbán Viktor: Trump hibázott, beszélnem kell vele

Olaszországi találkozója előtt kérdezték Orbán Viktort, aki szerint Donald Trump amerikai elnök nem érti az oroszok működését, és hibázott, amikor nemrég olajszankciókat vetett ki a háborút kezdeményező országra. Az amerikai olajszankciók kapcsán kijelentette, hogy hamarosan Washingtonba utazik, hogy Donald Trumppal tárgyaljon a kérdésről, mivel a szankciók súlyosan érintik a magyar gazdaságot.

Trump téved Putyinnal kapcsolatban, elmegyek hozzá, hogy visszavonja a szankcióit.

– válaszolt Rómában Orbán Viktor a La Repubblica kérdésére.

Orbán Viktort vatikáni találkozója után és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel tartandó megbeszélése előtt kérdezhette az olasz lap.

Elmondása szerint hamarosan Washingtonba utazik, hogy személyesen magyarázza el Trumpnak, mennyire „egekbe szöknének” Magyarországon az energiaárak, és a tartalékok is veszélybe kerülnének, ha le kéne válni az orosz olajról.

A miniszterelnök magyar szempontból hibának tartja Trump lépését, ezért annak ellenére, hogy úgy látszik, végre szankciós együttműködés alakul az EU és az USA között orosz fronton, Orbán azt szeretné, hogy az amerikai elnök újból visszatáncoljon Oroszország korlátozásától.

Miközben úgy tűnik, Vlagyimir Putyin folyamatos időhúzása, vállalhatatlan feltételei és Ursula von der Leyen EB-elnök győzködésére Trump is úgy kezdi érezni, hogy csak erővel lehet a tárgyalóasztalhoz hívni az orosz elnököt, addig Orbán szerint az EU teljesen kimarad a döntéshozásból.

Sajnos Európának nincs szerepe. Teljesen kimaradt a játékból.

– fogalmazott Orbán az európai védelem helyzetéről és az orosz–ukrán kapcsolatok rendezéséről.

Orbán szerint az ukrán helyzetről már nem lesz sok megvitatnivalója a jobboldali, de Európa-párti és nyugati elkötelezettségű Melonival, akivel az európai gazdaság felfuttatásáról és a versenyképességről igyekezett tárgyalni.

Az amerikai szankciókkal kapcsolatban az Európai Bizottság sajtótájékoztatóján is nyilatkoztak a nap folyamán, ahol a szóvivő szerint folyamatosan figyelik az érintett európai országok és tagjelöltek ellátását.

Ez ügyben egyrészről folyamatosan támogatják a több éve folyó RePowerEU programon keresztül az európai országok orosz energiahordozókról való leválását, másrészről

a 90-napra elegendő olajtartalékok előírása miatt egyelőre nem látnak azonnal kezelendő veszélyhelyzetet.

A Bizottság elmondása szerint folyamatos kapcsolatban van Washingtonnal a szankciók miatt, mert nem kizárható, hogy negatívan hatnának egyes tagállamokra. Ilyen esetben szeretnék, hogy kész terv legyen a kockázatok kezelésére, és más forrásokból is meg tudják oldani az ellátást.

