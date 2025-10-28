A NATO-főtitkár akadályozná meg az EU újabb, Ukrajnát támogató közös hitelfelvételét

Nehéz helyzetbe kerül Ukrajna, ha jövő tavaszig nem kap egy jelentősebb tőkeinjekciót Európából, így most egyre fogy az idő, hogy az uniós vezetők eldöntsék, milyen módon akarják támogatni a védekező háborút folytató országot. Mark Rutte NATO-főtitkár személyesen tárgyal Belgium miniszterelnökével, aki a lefoglalt orosz vagyonok messze legnagyobb részéhez tartja a kulcsot a kezében. A lefoglalt pénzeszközök felhasználásának komoly jogi és praktikus következményei is lehetnek, de még így megvalósíthatóbbnak tűnik, mint az újabb közös hitel, így Rutte most a képletes zár feloldásáról igyekszik meggyőzni a belga vezetést.

Szerdán a NATO-főtitkár, Mark Rutte találkozik Bart De Wever belga miniszterelnökkel, hogy meggyőzze a befagyasztott orosz vagyoneszközök Ukrajna támogatására történő felszabadításáról.

A terv szerint a mintegy 180 milliárd eurónyi lefoglalt összegből

140 milliárdot utalnának Ukrajnának, mivel az országnak nincs mire alapoznia a 2026–2027-es költségvetését, ha nem kap jelentős támogatást valahonnan.

Erre az USA pénzbeli támogatásának megszűnése után csak az EU az egyetlen reális szereplő.

A probléma onnan ered, hogy az összeg ezen része teljes mértékben a belga Euroclear pénzügyi intézet zárolása alatt található, és a belga kormány érthető okokból óvatos azzal, hogy milyen jogi következményei lehetnek idővel, ha az oroszok egy seregnyi ügyvédet küldenek a vagyon visszaperlésére.

Bár Ukrajna megtámadása minden nemzetközi törvény szerint illegális volt, az orosz pénzekről való egyoldalúnak tekinthető döntés így is nehezen állja meg jogilag a helyét. Ennek feloldására az EU azt a javaslatot tette, hogy azt inkább használják fedezetnek egy olyan hitelhez, amelyet az ukránoknak csak akkor kéne visszafizetni, ha az oroszok kártérítést fizetnének az általuk okozott háborús károkért. Innen a „jóvátételi hitel” elnevezés.

Persze erre meglehetősen csekélyek az esélyek, így nem alaptalan a belga vezetés aggodalma, de az Európai Bizottság több ízben világossá tette, hogy a kockázatokat közösen vállalnák, akkor is, ha a pénz visszaszerzésére Oroszország a Belgiummal kötött kétoldalú megállapodásokon keresztül akarná visszaperelni.

Ennek ellenére a jóvátételi hitel terve első körben elbukott a tagállamokat tömörítő Európai Tanácsban, így most a Bizottság új alternatívákon dolgozik. Ezek közül egyik az, hogy

újabb közös hitelt vesz fel az EU, a másik pedig, hogy

megkockáztatja Ukrajna támogatásának befejezését.

Bár a magyar miniszterelnök politikai tanácsadója, Orbán Balázs nemrég arról beszélt, hogy a csehekkel és a szlovákokkal kötnének szövetséget az ukránok támogatásának visszavágására, a legtöbb ország vezetése azonban erre egyelőre semmilyen hajlandóságot nem mutat, hiszen úgy látják, hogy ezzel csak még jobban felbátorítanák a már így is rendszeres légtérsértéseket elkövető orosz vezetést.

A fennmaradó opció, miszerint eurokötvények kibocsátásával újabb hitelből finanszíroznák Ukrajnát, azonban annyira káros lenne a legtöbb tagállam – köztük a nehéz költségvetési helyzetben lévő Belgium – szerint, hogy

nem tekinthető valódi „B tervnek”.

A gyakran „fukarként” jellemzett Németország és Hollandia például alapból ellene van a legtöbb hitelből finanszírozott lépésnek, az egyébként ilyen kezdeményezéseket támogató Franciaország és Olaszország szintén nehéz adósságokkal küzd, így valóban nehéz elképzelni, hogy ez az opció valósulna meg.

Ennek fényében Rutténak nem lesz nehéz dolga De Wever meggyőzéséről, különösen, hogy az USA adminisztrációja is régóta sürgeti az orosz pénzeszközök felhasználását. A jóvátételi kölcsönnek azonban az is keresztbe tehet, ha a belga parlamentnek nem sikerül kiegyeznie saját költségvetéséről, és a miniszterelnök ígérete szerint valóban lemond november 6-án, ami egy ügyvivő kormányhoz és az egész elképzelés újratárgyalásához vezethet.

