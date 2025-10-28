Áll a bál Orbán Viktor nyilatkozata körül, kiderült, mit mondott Trump lépéséről

Orbán Balázs egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben cáfolja, hogy a magyar miniszterelnök hibáztatná Trumpot az orosz olajtársaságokra kivetett szankciók miatt, illetve hogy megpróbálná azokat visszavonatni vele.
A poszt kifejezetten arra a szóra fókuszál, hogy Orbán Viktor „hibának” nevezte volna a friss korlátozásokat, amit valóban nem így mondott ki. Az olasz lap azt kérdezte, hogy Trump túl messzire ment-e, és hibát követett volna el, amire Orbánt úgy idézték, hogy:
Magyarország szempontjából igen. És ezért megpróbálunk egy kiutat találni, különösen Magyarország számára.
A gyors interjúban elhangzó két másik kijelentést – miszerint Trump nem érti Putyint, valamint hogy az Európai Uniónak nem osztottak lapot, és nem lesz beleszólása az ukrán–orosz kapcsolatok rendezésébe – nem cáfolta Orbán Balázs.
Orbán Viktor jövő héten utazik Washingtonba, ahol személyesen egyeztet majd Trumppal.
