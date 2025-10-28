  • Megjelenítés
Áll a bál Orbán Viktor nyilatkozata körül, kiderült, mit mondott Trump lépéséről
Uniós források

Áll a bál Orbán Viktor nyilatkozata körül, kiderült, mit mondott Trump lépéséről

Portfolio
Orbán Viktor politikai tanácsadója azt állítja, hogy a tegnapi hírekkel ellentétben a miniszterelnök soha nem mondta azt, hogy Donald Trump amerikai elnök hibázott volna, mindössze kiutat akarnak találni a helyzetből, a média pedig álhíreket terjeszt.

Orbán Balázs egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben cáfolja, hogy a magyar miniszterelnök hibáztatná Trumpot az orosz olajtársaságokra kivetett szankciók miatt, illetve hogy megpróbálná azokat visszavonatni vele.

A poszt kifejezetten arra a szóra fókuszál, hogy Orbán Viktor „hibának” nevezte volna a friss korlátozásokat, amit valóban nem így mondott ki. Az olasz lap azt kérdezte, hogy Trump túl messzire ment-e, és hibát követett volna el, amire Orbánt úgy idézték, hogy:

Magyarország szempontjából igen. És ezért megpróbálunk egy kiutat találni, különösen Magyarország számára.

A gyors interjúban elhangzó két másik kijelentést – miszerint Trump nem érti Putyint, valamint hogy az Európai Uniónak nem osztottak lapot, és nem lesz beleszólása az ukrán–orosz kapcsolatok rendezésébe – nem cáfolta Orbán Balázs.

Orbán Viktor jövő héten utazik Washingtonba, ahol személyesen egyeztet majd Trumppal.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: késik, de lesz

Orbán Viktor: Trump hibázott, beszélnem kell vele

Washingtonban tisztázhatja nézeteltérését Orbán Viktor és Donald Trump

Címlapkép forrása: Alexandros Michailidis, európai Unió

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
jogállamisági eljárás, európai unió, kötelezettségszegési eljárás, uniós jog,
Uniós források
Magyarország az EU-s rangsor legvégére csúszott a fontos listán
Pénzcentrum
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility