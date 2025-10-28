Karácsonyi meglepetéssel készül Ursula von der Leyen

Néhány nappal karácsony előtt, december 20-án utazhat Brazíliába Ursula von der Leyen bizottsági elnök, aki ekkor szeretné aláírni a Mercosur-országokkal kötött partnerségi megállapodást, amely hosszú évtizedekre határozhatja meg az uniós kereskedelmi kapcsolatok alakulását.
A dátumot António Costa tanácselnök lebegtette meg a tagállami vezetők legutóbbi ülésén, akiknek az év utolsó találkozója praktikusan december 18–19-re esik – írja a Politico.
Ahhoz azonban, hogy von der Leyen aláírhassa a Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay piacait fokozatosan megnyitó egyezményt, először minősített többséget kell szereznie a döntésnek. Ez azt jelenti, hogy legalább 15 országnak kell igent mondania, amelyek legalább az uniós polgárok 65%-át képviselik.
Ennek továbbra is Franciaország a legnagyobb kerékkötője, hiszen ott a gazdák különösképpen aggódnak amiatt, hogy milyen hatással lesznek az olcsónak és rossz minőségűnek mondott dél-amerikai hústermékek.
Ugyan az aggodalmak nem teljesen alaptalanok, a Mercosur-egyezmény jelenlegi formájában kötelezővé teszi az uniós standardok betartását az állattartás szintjén is, és
a 99 ezer tonnányi éves kedvezményes tarifájú marhahúskvóta mindössze az uniós fogyasztás 1,5%-ának felel meg.
Ilyen számok mellett túlzónak tűnik a hústermelő gazdák pánikja, azonban a kiélezett politikai helyzet miatt Emmanuel Macron francia elnök feltehetően még további garanciák mellett mondhat csak igent a megállapodásra, még ha azok csak szimbolikusnak is mondhatók a már eddig is szigorú tervezet mellett.
A helyzet kezelésére Christophe Hansen európai mezőgazdasági biztos kedden Párizsban találkozik Sébastien Lecornu jelenlegi miniszterelnökkel, ahol a napirenden a Mercosur-megállapodás mellett a következő, 2028-2034-es Közös Agrárpolitikájának reformja szerepel.
A lapnak nyilatkozó bennfentes szerint „tükörszabályozásokat” és még szigorúbb importellenőrzéseket ajánlhatnak a franciáknak, akik feltehetően elsősorban nem a dél-amerikai húsok minősége, hanem egy lehetséges árcsökkenés miatt aggódhatnak.
Ennek ellenére egyelőre nem úgy tűnik, hogy veszélyben lenne a megállapodás, mivel Friedrich Merz német kancellár már az elmúlt héten azt állította, hogy egyhangúság van az ügyben az Európai Tanácsban. Ugyan ez túlzó kijelentés volt, a vezetők abban valóban megegyeztek, hogy nagyköveteik folytathatják a tárgyalásokat.
A Mercosur-partnerségre elsősorban azért van szükség, hogy az EU csökkentse az amerikai kereskedelmi kapcsolatoktól való függését, így némileg szelektívnek tűnne, ha pont a stratégiai függetlenséget is rendszeresen hangsúlyozó Macron kaszálná el a megállapodást.
Ha összejön az egyezség, akkor a becslés szerint
a jelenlegi mintegy 85 milliárd eurós kereskedelmi forgalom 50 milliárd euróval nőhet az elkövetkező 15 év alatt.
Címlapkép forrása: EU
