Ukrajnával szembeni tengelyt hozna létre a magyar kormány
Ukrajnával szembeni tengelyt hozna létre a magyar kormány

Magyarország új, Ukrajna-szkeptikus szövetséget építene Csehországgal és Szlovákiával, hogy erősítse politikai befolyását az EU-ban – tudta meg Orbán Balázstól, a miniszterelnök politikai igazgatójától a Politico. A cél az uniós csúcstalálkozók előtti összehangolt fellépés, amely akár akadályozhatná is a Kijevnek nyújtott további európai támogatást. A háttérben az is áll, hogy Orbán Viktor jövőre újraválasztásért indul, miközben erősödik az ellenzék.

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója azt mondta a lapnak, hogy

a hármas együttműködés célja az álláspontok hangolása az uniós csúcsok előtt, akár előzetes egyeztetések formájában. Szerinte ez „jó eséllyel meg fog valósulni”, és hatása egyre látványosabb lehet.

A kezdeményezés Andrej Babiš, a mostani választáson győztes cseh jobboldali populista pártja vezette megalakulandó kormányra, illetve a szlovák miniszterelnökre, Robert Ficóra épülne. A csoport a V4 korábbi együttműködését idézné meg, amely „nagyon jól működött a migrációs válság idején” – mondta Orbán Balázs.

A korábbi modell azonban az ukrajnai háború után széthullott, amikor Lengyelország kemény Moszkva-ellenes álláspontra váltott, így az új formáció maximum háromtagú lehetne, mivel Donald Tusk kormánya borítékolhatóan nem csatlakozna.

A beszámoló kiemeli, hogy a potenciális szövetség komoly akadályt jelenthetne az EU ukrajnai katonai és pénzügyi támogatásában. Fico és Babiš egyaránt a párbeszédet hangsúlyozták Moszkvával szemben, és elutasítóak voltak a Kijevnek nyújtandó további európai segítséggel kapcsolatban. A cseh külügyminiszter korábban egyenesen arra figyelmeztetett, hogy Babiš „Orbán Viktor bábjaként” viselkedhetne az Európai Tanácsban.

Orbán Balázs szerint a magyar törekvések nemcsak az Európai Tanácsra korlátozódnak: a Fidesz a jobboldali és euroszkeptikus frakciókkal is szorosabb együttműködést keres az Európai Parlamentben, köztük az ECR-rel, az Europe of Sovereign Nations csoporttal és „néhány baloldali frakcióval” is. Úgy érvelt, hogy

a mainstream pártok is Ursula von der Leyen bizottsági ellen fordulhatnak, aláásva a centrista többséget.

Hozzátette: „van a harmadik legnagyobb EP-frakciónk, és kiterjedt think-tank hálózatunk”.

Kérdéses, hogy mennyire lehet életképes a mostani szövetség: Robert Fico ugyan hangos kritikusa az Ukrajnának adott támogatásoknak, valamint a szankcióknak is, de Szlovákia egyetlen egyszer sem szavazott ezek ellen. Jellemzően a pozsonyi kormány beáll az uniós sorba akkor is, amikor Magyarország egyedüliként nem írja alá az ukránok segítése melletti elköteleződésekről szóló Európai Tanácsban elfogadott állásfoglalásokat is.

