Ukrajnával szembeni tengelyt hozna létre a magyar kormány

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója azt mondta a lapnak, hogy
a hármas együttműködés célja az álláspontok hangolása az uniós csúcsok előtt, akár előzetes egyeztetések formájában. Szerinte ez „jó eséllyel meg fog valósulni”, és hatása egyre látványosabb lehet.
A kezdeményezés Andrej Babiš, a mostani választáson győztes cseh jobboldali populista pártja vezette megalakulandó kormányra, illetve a szlovák miniszterelnökre, Robert Ficóra épülne. A csoport a V4 korábbi együttműködését idézné meg, amely „nagyon jól működött a migrációs válság idején” – mondta Orbán Balázs.
A korábbi modell azonban az ukrajnai háború után széthullott, amikor Lengyelország kemény Moszkva-ellenes álláspontra váltott, így az új formáció maximum háromtagú lehetne, mivel Donald Tusk kormánya borítékolhatóan nem csatlakozna.
A beszámoló kiemeli, hogy a potenciális szövetség komoly akadályt jelenthetne az EU ukrajnai katonai és pénzügyi támogatásában. Fico és Babiš egyaránt a párbeszédet hangsúlyozták Moszkvával szemben, és elutasítóak voltak a Kijevnek nyújtandó további európai segítséggel kapcsolatban. A cseh külügyminiszter korábban egyenesen arra figyelmeztetett, hogy Babiš „Orbán Viktor bábjaként” viselkedhetne az Európai Tanácsban.
Orbán Balázs szerint a magyar törekvések nemcsak az Európai Tanácsra korlátozódnak: a Fidesz a jobboldali és euroszkeptikus frakciókkal is szorosabb együttműködést keres az Európai Parlamentben, köztük az ECR-rel, az Europe of Sovereign Nations csoporttal és „néhány baloldali frakcióval” is. Úgy érvelt, hogy
a mainstream pártok is Ursula von der Leyen bizottsági ellen fordulhatnak, aláásva a centrista többséget.
Hozzátette: „van a harmadik legnagyobb EP-frakciónk, és kiterjedt think-tank hálózatunk”.
Kérdéses, hogy mennyire lehet életképes a mostani szövetség: Robert Fico ugyan hangos kritikusa az Ukrajnának adott támogatásoknak, valamint a szankcióknak is, de Szlovákia egyetlen egyszer sem szavazott ezek ellen. Jellemzően a pozsonyi kormány beáll az uniós sorba akkor is, amikor Magyarország egyedüliként nem írja alá az ukránok segítése melletti elköteleződésekről szóló Európai Tanácsban elfogadott állásfoglalásokat is.
Címlapkép forrása: EU
Bill Gates váratlanul megszólalt a világvége-szemléletről
Szélsőséges kijelentést tett a Microsoft alapítója.
Történelmi atomenergia-beruházás indul, 80 milliárd dollár áramlik a nukleáris szektorba
Hatalmas bejelentés forgathatja fel a piacokat.
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Az összeomlás szélére került a törékeny tűzszünet - Sürgős kabinetülést hívott össze a miniszterelnök
Trükközni próbált a Hamász.
Tovább esik az arany ára
Nézzük, mi áll a háttérben.
Lakásvásárlók, figyelem: könnyítés jöhet a CSOK Plusz feltételeiben
Jó hírt kaptak a támogatott hitel iránt érdeklődők.
Ukrajnával szembeni tengelyt hozna létre a magyar kormány
Szlovákiában és Csehországban remélnek szövetségeseket az EU-n belül.
Itt az újabb súlyos bejelentés az orosz olajról
Ez gyors volt.
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.