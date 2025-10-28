Vallott az uniós források beáramlásáról a magyar miniszter

Magyarország sikerrel zárja a 2014–2020-as uniós költségvetési időszakot: a források 98,9 százalékát lehívta, ami jelentősen meghaladja az uniós átlagot – derült ki Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter országgyűlési bizottsági meghallgatásán az MTI szerint. A jelenlegi ciklus viszont összetettebb feltételek mellett zajlik; több operatív programnál korrupciós aggályok miatt felfüggesztésekre is sor került.

„A 2014–2020-as költségvetési időszak lezárása jól halad:

a 22 milliárd eurós keret 98,9 százalékát már lehívtuk. Ez az arány érdemben meghaladja a 97,9 százalékos uniós átlagot, így Magyarország jelenleg harmadik a tagállami rangsorban a felhasználás teljessége alapján

– mondta el az országgyűlés gazdasági bizottságának keddi ülésén Navracsics Tibor.

A miniszter szerint jó esély van rá, hogy a végső elszámoláskor az élre kerülünk. A hétéves ciklusban mintegy 52 ezer fejlesztési projekt valósult meg uniós támogatásból.

A 2021–2027-es programozási időszak viszont szigorúbb feltételrendszerben működik. Bár a 2022 nyarán hivatalba lépett kormány még abban az évben megállapodott az Európai Bizottsággal a Partnerségi Megállapodásról és a Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervről, három nagy operatív program – a TOP Plusz, az IKOP és a KEHOP – esetében az Európai Unió Tanácsa 55 százalékos felfüggesztésről döntött az állami közbeszerzésekhez kapcsolódó korrupciós kockázatok miatt.

Magyarország vállalta, hogy az egyajánlatos közbeszerzések arányát az uniós, 15 százalékos átlag alá szorítja. A vállalást teljesítette: 2023–2024-re hazánk a hét legjobban teljesítő tagállam közé került ezen a téren. „Jelenleg a 27 tagállam közül három tagállam van, ahol 15 százalék alatt áll ez a mutató; köztük Magyarország is” – emelte ki a miniszter.

A folyó költségvetési ciklusból eddig összesen 1314 milliárd forint uniós támogatás érkezett az országba.

Ebből októberig 439 milliárd forintot használtak fel, miközben 176 pályázati felhívás jelent meg. Az eddig kifizetett támogatások összege meghaladja a 3150 milliárd forintot.

A miniszter külön kiemelte a Versenyképes járások programot, amely 2025 januárjában indul.

Ennek keretében a megyei jogú városok járásai 500 millió forintos, a többi járás egységesen 250 millió forintos fejlesztési kerettel gazdálkodhat. Navracsics szerint mind a 174 járás összeállította a jövő évi fejlesztési projektlistáját.

Címlapkép: Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (szemben, k) a meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén az Országház Tisza Kálmán termében 2025. október 28-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Soós Lajos