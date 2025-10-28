Vallott az uniós források beáramlásáról a magyar miniszter

„A 2014–2020-as költségvetési időszak lezárása jól halad:
a 22 milliárd eurós keret 98,9 százalékát már lehívtuk. Ez az arány érdemben meghaladja a 97,9 százalékos uniós átlagot, így Magyarország jelenleg harmadik a tagállami rangsorban a felhasználás teljessége alapján
– mondta el az országgyűlés gazdasági bizottságának keddi ülésén Navracsics Tibor.
A miniszter szerint jó esély van rá, hogy a végső elszámoláskor az élre kerülünk. A hétéves ciklusban mintegy 52 ezer fejlesztési projekt valósult meg uniós támogatásból.
A 2021–2027-es programozási időszak viszont szigorúbb feltételrendszerben működik. Bár a 2022 nyarán hivatalba lépett kormány még abban az évben megállapodott az Európai Bizottsággal a Partnerségi Megállapodásról és a Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervről, három nagy operatív program – a TOP Plusz, az IKOP és a KEHOP – esetében az Európai Unió Tanácsa 55 százalékos felfüggesztésről döntött az állami közbeszerzésekhez kapcsolódó korrupciós kockázatok miatt.
Magyarország vállalta, hogy az egyajánlatos közbeszerzések arányát az uniós, 15 százalékos átlag alá szorítja. A vállalást teljesítette: 2023–2024-re hazánk a hét legjobban teljesítő tagállam közé került ezen a téren. „Jelenleg a 27 tagállam közül három tagállam van, ahol 15 százalék alatt áll ez a mutató; köztük Magyarország is” – emelte ki a miniszter.
A folyó költségvetési ciklusból eddig összesen 1314 milliárd forint uniós támogatás érkezett az országba.
Ebből októberig 439 milliárd forintot használtak fel, miközben 176 pályázati felhívás jelent meg. Az eddig kifizetett támogatások összege meghaladja a 3150 milliárd forintot.
A miniszter külön kiemelte a Versenyképes járások programot, amely 2025 januárjában indul.
Ennek keretében a megyei jogú városok járásai 500 millió forintos, a többi járás egységesen 250 millió forintos fejlesztési kerettel gazdálkodhat. Navracsics szerint mind a 174 járás összeállította a jövő évi fejlesztési projektlistáját.
Címlapkép: Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (szemben, k) a meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén az Országház Tisza Kálmán termében 2025. október 28-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Soós Lajos
Megszólalt Orbán Viktor a nyolc magyar életét követelő katasztrófáról
A tragédiára reagált a kormányfő is.
Vallott az uniós források beáramlásáról a magyar miniszter
Itt tartunk most.
Látszik az eredménye az ukránok merész támadásának: kellemetlen meglepetés érte az oroszokat
Október végén nem túl komfortos derékig vízben álldogálni.
Amikor legutóbb ilyen történt, rengeteg pénzt lehetett bukni ezzel a részvénnyel
Kritikus támasz eshet el.
A NATO-főtitkár akadályozná meg az EU újabb, Ukrajnát támogató közös hitelfelvételét
Mark Rutte az orosz persely feltörésére sürgeti Belgium vezetését.
Tragédia Kenyában: magyar turistákkal a fedélzetén zuhant le egy kisrepülőgép, nincsenek túlélők
Nyolc magyar állampolgár volt a gépen.
Kimondta Zelenszkij: brutális a túlerő az erődváros határaiban - Nem fogják sokáig bírni
Mindenben hiányt szenvednek a védők.
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod