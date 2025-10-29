  • Megjelenítés
Átengednék a rákkeltő anyagokat, de a tagállamok ellenállnak
Az uniós tagállamok várhatóan elutasítják az Európai Bizottság javaslatát, amely enyhítené a rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító (CMR) anyagokra vonatkozó tiltást a kozmetikai termékekben – írja a Politico.

Az Európai Bizottság a szabályozások egyszerűsítése érdekében feloldaná az automatikus tiltást azon kozmetikumok esetében, amelyeket nem nyelnek le és nem lélegeznek be, például krémeknél vagy testápolóknál.

Az indoklás szerint ezek az anyagok ilyen használat mellett kisebb kockázatot jelentenek.

A tagállamok azonban nem látják megalapozottnak ezt a lazítást, és az Európai Tanács legfrissebb, október 27-i tervezete szerint fenntartanák az általános tilalmat minden CMR-anyagra, függetlenül attól, hogy azokat a bőrön, a szájon vagy a légutakon keresztül éri-e a szervezet.

A tagállami álláspont értelmében a tiltás alól csak egyedi esetekben lehetne felmentést adni, a Bizottság Fogyasztói Biztonsági Tudományos Bizottságának (SCCS) vizsgálata alapján. Ez tehát az eredeti bizottsági javaslat tükörképe:

míg az Európai Bizottság az engedélyezést tette volna alapértelmezetté, a Tanács az automatikus tiltást tartaná fenn.

A Tanács szerint az SCCS-nek külön figyelmet kell fordítania azokra a termékcsoportokra, ahol a lenyelés vagy belégzés reális veszélyt jelent, például a fogkrémekre, ajakápolókra, porokra és spraykre. A javaslatról csütörtökön tárgyalnak a tagállamok képviselői, de a vita már most komoly politikai súlyt kapott, mivel az iparág a szabályozás egyszerűsítését, míg több tagállam és fogyasztóvédelmi szervezet a szigor fenntartását szorgalmazza.

