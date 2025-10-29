Átengednék a rákkeltő anyagokat, de a tagállamok ellenállnak

Az Európai Bizottság a szabályozások egyszerűsítése érdekében feloldaná az automatikus tiltást azon kozmetikumok esetében, amelyeket nem nyelnek le és nem lélegeznek be, például krémeknél vagy testápolóknál.
Az indoklás szerint ezek az anyagok ilyen használat mellett kisebb kockázatot jelentenek.
A tagállamok azonban nem látják megalapozottnak ezt a lazítást, és az Európai Tanács legfrissebb, október 27-i tervezete szerint fenntartanák az általános tilalmat minden CMR-anyagra, függetlenül attól, hogy azokat a bőrön, a szájon vagy a légutakon keresztül éri-e a szervezet.
A tagállami álláspont értelmében a tiltás alól csak egyedi esetekben lehetne felmentést adni, a Bizottság Fogyasztói Biztonsági Tudományos Bizottságának (SCCS) vizsgálata alapján. Ez tehát az eredeti bizottsági javaslat tükörképe:
míg az Európai Bizottság az engedélyezést tette volna alapértelmezetté, a Tanács az automatikus tiltást tartaná fenn.
A Tanács szerint az SCCS-nek külön figyelmet kell fordítania azokra a termékcsoportokra, ahol a lenyelés vagy belégzés reális veszélyt jelent, például a fogkrémekre, ajakápolókra, porokra és spraykre. A javaslatról csütörtökön tárgyalnak a tagállamok képviselői, de a vita már most komoly politikai súlyt kapott, mivel az iparág a szabályozás egyszerűsítését, míg több tagállam és fogyasztóvédelmi szervezet a szigor fenntartását szorgalmazza.
Címlapkép forrása: EU
Nem kellenek az ukránok ahhoz, hogy puszuljon az orosz flotta - Fejre állt a gigantikus hajó
Hét éve dolgoztak rajta, most egy kicsit biztos csúszni fog az átadás.
Háromhetes mélypont után ismét emelkedésben az arany
Közel 2 százalékos pluszban is járt.
Kiderült, mit szállított a rejtélyes orosz repülőgép: veszélyes fegyvereket kapott Trump ellensége - Bajban az amerikai légierő?
Ezek az eszközök vadászhatnak az amerikai vadászgépekre.
Közép-Európában úttörő, rugalmas tarifacsomagot vezet be a kkv-k számára ez a szolgáltató
A vállalkozások hűségidő nélkül, de az hűségidőhöz kötött csomagokhoz hasonló áron vehetik igénybe a Yettel szolgáltatásait és kedvezményeit.
Gyanús drónok repültek el egy nyugat-európai katonai bázis fölött – Ez biztos, hogy nem amatőrök munkája volt
Belgiumban ez már a második eset egy hónapon belül.
Az USA máris helyretette a világ vezető hatalmának új kormányát
De olyan dolgot kért számon az amerikai pénzügyminiszter, amit ő maga nem tart be.
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod