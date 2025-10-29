  • Megjelenítés
Von der Leyen bajban: 600 lobbitalálkozó után indult vizsgálat az EU átláthatósági balhéjában
Az uniós ombudsman vizsgálatot indított annak tisztázására, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság eltitkolta-e iparági egyeztetéseit a deregulációs „omnibusz” csomag előkészítése során. A lépést civil szervezetek panaszai váltották ki, amelyek szerint az uniós végrehajtó testület átláthatósági ígéretei ellenére homályosan dokumentálta a lobbitalálkozásokat – számolt be a Politico.

A vizsgálat a Corporate Europe Observatory panaszára indult, amely szerint az uniós végrehajtó testület „kitérően” kommunikált a BusinessEurope-pal és az Európai Ipari Kerekasztallal (ERT) folytatott megbeszéléseiről, és nem adta ki a találkozókhoz kapcsolódó iratokat.

A vitatott egyeztetések korábban idén zajlottak, és egy vállalkozásbarát deregulációs csomagról szóltak, amely a cégeket érintő szabályozási terheket csökkentené.

Bár az ombudsmani eljárás nem szokatlan, a mostani ügy különösen érzékeny, mivel egyre több kritika éri Ursula von der Leyen elnökségét az átláthatóság romlása miatt. A panaszt benyújtó szervezet szerint a Bizottság nyilvános jegyzetei túl általánosak, és valós tartalmat alig közölnek, például egy májusi találkozó jegyzőkönyve csupán azt rögzítette, hogy az ERT érdeklődött a csomag állása iránt.

A civil szervezet azzal érvelt, hogy az információkhoz való hozzáférés különösen fontos, mivel „óriási” lobbitevékenység előzi meg a deregulációs csomagot:

állításuk szerint eddig több mint 600 egyéni találkozót tartott az Európai Bizottság érintett szereplőkkel.

A vállalkozások alapvetően támogatják a javaslatot, amely számos tervezett jogszabály elkaszálását irányozza elő, miközben a civil szervezetek attól tartanak, hogy a „bürokráciacsökkentés” valójában deregulációs ürügy.

A panasz azt is kifogásolja, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság gyakorlata nem követi saját, a második von der Leyen-ciklus kezdetén megemelt átláthatósági normáit. Noha most már több mint 1 500 tisztviselő megbeszéléseit kell nyilvánosságra hozni, a tájékoztatás a gyakorlatban sokszor szűkszavú, így csalódást kelt azok körében, akik korábban áttörésként üdvözölték a változtatást. A Bizottság nem kommentálta az ügyet; az ombudsman ajánlásokat fogalmazhat meg, de a Bizottság nem köteles azokat végrehajtani.

Címlapkép forrása: EU

