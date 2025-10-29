Von der Leyen bajban: 600 lobbitalálkozó után indult vizsgálat az EU átláthatósági balhéjában

Az uniós ombudsman vizsgálatot indított annak feltárására, hogy

az Európai Bizottság eltitkolta az iparági szereplőkkel folytatott egyeztetéseit az úgynevezett „omnibusz egyszerűsítési” jogalkotási csomag előkészítése előtt.

A vizsgálat a Corporate Europe Observatory panaszára indult, amely szerint az uniós végrehajtó testület „kitérően” kommunikált a BusinessEurope-pal és az Európai Ipari Kerekasztallal (ERT) folytatott megbeszéléseiről, és nem adta ki a találkozókhoz kapcsolódó iratokat.

A vitatott egyeztetések korábban idén zajlottak, és egy vállalkozásbarát deregulációs csomagról szóltak, amely a cégeket érintő szabályozási terheket csökkentené.

Bár az ombudsmani eljárás nem szokatlan, a mostani ügy különösen érzékeny, mivel egyre több kritika éri Ursula von der Leyen elnökségét az átláthatóság romlása miatt. A panaszt benyújtó szervezet szerint a Bizottság nyilvános jegyzetei túl általánosak, és valós tartalmat alig közölnek, például egy májusi találkozó jegyzőkönyve csupán azt rögzítette, hogy az ERT érdeklődött a csomag állása iránt.

A civil szervezet azzal érvelt, hogy az információkhoz való hozzáférés különösen fontos, mivel „óriási” lobbitevékenység előzi meg a deregulációs csomagot:

állításuk szerint eddig több mint 600 egyéni találkozót tartott az Európai Bizottság érintett szereplőkkel.

A vállalkozások alapvetően támogatják a javaslatot, amely számos tervezett jogszabály elkaszálását irányozza elő, miközben a civil szervezetek attól tartanak, hogy a „bürokráciacsökkentés” valójában deregulációs ürügy.

A panasz azt is kifogásolja, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság gyakorlata nem követi saját, a második von der Leyen-ciklus kezdetén megemelt átláthatósági normáit. Noha most már több mint 1 500 tisztviselő megbeszéléseit kell nyilvánosságra hozni, a tájékoztatás a gyakorlatban sokszor szűkszavú, így csalódást kelt azok körében, akik korábban áttörésként üdvözölték a változtatást. A Bizottság nem kommentálta az ügyet; az ombudsman ajánlásokat fogalmazhat meg, de a Bizottság nem köteles azokat végrehajtani.

Címlapkép forrása: EU