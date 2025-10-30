  • Megjelenítés
Brüsszel készül egy orosz invázióra: tankokat és nehézfegyvereket masíroztatnak át Európán
Uniós források

Brüsszel készül egy orosz invázióra: tankokat és nehézfegyvereket masíroztatnak át Európán

Portfolio
Az EU és a NATO egy olyan háborús helyzetekben alkalmazható közös logisztikai rendszer felépítésén dolgozik, amely gyorsan mozgósíthatóvá tenné a tankokat és a nehézfegyverzetet Európa-szerte. A cél a szállítóeszközök megosztása és a határátlépések felgyorsítása, ha a kontinensre is átterjedne az orosz fenyegetés – számolt be a Financial Times.

Az Európai Bizottság a tagállamokkal és a NATO-val együtt azon dolgozik, hogy háborús helyzetben gyorsan lehessen tankokat és nehézfegyverzetet mozgatni Európán belül.

A cél egy összehangolt rendszer kialakítása teherautók, vasúti kocsik és kompok megosztására.

A tervek szerint a tagállamok közös „katonai mobilitási” eszközparkot hoznának létre, amelyhez bármely ország hozzáférhetne, ha csapatokat vagy haditechnikát kell átszállítani.

Ez akkor válna különösen fontossá, ha Oroszország Ukrajna hátárán túl is fenyegetné Európát.

Brüsszel a jövő hónapban javaslatot tesz az infrastruktúra és a vámeljárások fejlesztésére, hogy csökkenjen az idő, amíg egy hadsereg áthalad az EU-n. Az uniós vezetők szerint az orosz légtérsértések és az USA nyomása miatt sürgető a védelmi képességek bővítése.

Felmerült egy „szolidaritási készlet” létrehozása is, amelyben az országok hajókat, repülőket és teherautókat adnának egymásnak szükség esetén.

A modell a közös uniós tűzoltókapacitáshoz hasonlít, de sokkal bonyolultabb, mert a katonai szállítás gyakran magáncégeken keresztül történik.

Hosszabb távon az EU egy 2027-re létrehozandó, egységes katonai mobilitási övezetet tervez. Ez egységes szabályokat, közúti folyosókat, kikötőket és repülőtereket foglalna magában, valamint biztosítaná, hogy vasúti és közúti infrastruktúra elbírja a nehéz katonai eszközöket.

Kapcsolódó cikkünk

Masszív támadás érte Oroszországot, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Lecsapott az ukrán titkosszolgálat - Ezúttal egy nyugati állampolgár volt a célpont

Légi riadó volt a NATO keleti szárnyán: felszálltak az F-16-osok – Orosz drónok miatt kellett intézkedni

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
P-067998_00-06_01-ORIGINAL-731012
Uniós források
Ultimátumot kapott Ursula von der Leyen, két hete maradt a korrekcióra
Pénzcentrum
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility