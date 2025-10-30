Brüsszel készül egy orosz invázióra: tankokat és nehézfegyvereket masíroztatnak át Európán

Az Európai Bizottság a tagállamokkal és a NATO-val együtt azon dolgozik, hogy háborús helyzetben gyorsan lehessen tankokat és nehézfegyverzetet mozgatni Európán belül.
A cél egy összehangolt rendszer kialakítása teherautók, vasúti kocsik és kompok megosztására.
A tervek szerint a tagállamok közös „katonai mobilitási” eszközparkot hoznának létre, amelyhez bármely ország hozzáférhetne, ha csapatokat vagy haditechnikát kell átszállítani.
Ez akkor válna különösen fontossá, ha Oroszország Ukrajna hátárán túl is fenyegetné Európát.
Brüsszel a jövő hónapban javaslatot tesz az infrastruktúra és a vámeljárások fejlesztésére, hogy csökkenjen az idő, amíg egy hadsereg áthalad az EU-n. Az uniós vezetők szerint az orosz légtérsértések és az USA nyomása miatt sürgető a védelmi képességek bővítése.
Felmerült egy „szolidaritási készlet” létrehozása is, amelyben az országok hajókat, repülőket és teherautókat adnának egymásnak szükség esetén.
A modell a közös uniós tűzoltókapacitáshoz hasonlít, de sokkal bonyolultabb, mert a katonai szállítás gyakran magáncégeken keresztül történik.
Hosszabb távon az EU egy 2027-re létrehozandó, egységes katonai mobilitási övezetet tervez. Ez egységes szabályokat, közúti folyosókat, kikötőket és repülőtereket foglalna magában, valamint biztosítaná, hogy vasúti és közúti infrastruktúra elbírja a nehéz katonai eszközöket.
