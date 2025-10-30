Kiszivárgott: az EU összehangolt támadásokra, hibrid fenyegetésekre készül

Az Európai Bizottság a Digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) alapján kötelezné az online platformokat a hibrid fenyegetések észlelésére és kezelésére. A Demokráciapajzs néven készülő javaslatot várhatóan november 13-án ismertetik.

A Reuters által látott, jövő hónapra tervezett indítvány szerint

az EU a hibrid fenyegetések kifejezést olyan összehangolt támadásokra használja, amelyek gazdasági, technológiai vagy más eszközöket kombinálnak, és nem minősülnek formális hadviselésnek.

Ide tartozhatnak például a dezinformációs kampányok vagy a közösségi média politikai narratívákat befolyásoló használata.

Az Európai Demokráciapajzs (European Democracy Shield) az Unió erőfeszítéseinek része a külföldi információs manipuláció és beavatkozás visszaszorítására, valamint a demokrácia védelmére és előmozdítására a 27 tagállamban. Az intézkedéseket részben az orosz dezinformáció terjedése ösztönözte.

A tavaly alkalmazandóvá vált Digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) értelmében a Google anyavállalata, az Alphabet, a Microsoft, a Meta Platforms, az X (Elon Musk platformja), a TikTok és más online szolgáltatók kötelesek fokozottan fellépni az illegális és káros tartalmak ellen. E kötelezettségek a Demokráciapajzs keretében tovább bővülhetnek.

A dokumentum szerint

a Bizottság a hibrid fenyegetésekre vonatkozó DSA-válságprotokollt készít elő a jobb észlelés, elrettentés és reagálás érdekében, amelyet az online platformokkal, a nemzeti hatóságokkal és az érintett szereplőkkel közösen fejlesztenek ki.

A szöveg arra is felszólítja a dezinformációval kapcsolatos Magatartási Kódex aláíró technológiai vállalatokat, hogy elemezzék a deepfake-ek és az AI által generált videók és médiatartalmak választásokra jelentett kockázatait, és határozzák meg az azok ellensúlyozására szolgáló lépéseket. A Kódex aláírói között szerepel a Google, a Microsoft, a Meta és a TikTok.

Az EU technológiai vezetője, Henna Virkkunen a Bizottság napirendje szerint várhatóan november 13-án jelenti be a javaslatot, bár az időzítés és a részletek addig még változhatnak.

