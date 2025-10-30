  • Megjelenítés
Kiszivárgott: az EU összehangolt támadásokra, hibrid fenyegetésekre készül
Uniós források

Kiszivárgott: az EU összehangolt támadásokra, hibrid fenyegetésekre készül

Portfolio
Az Európai Bizottság a Digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) alapján kötelezné az online platformokat a hibrid fenyegetések észlelésére és kezelésére. A Demokráciapajzs néven készülő javaslatot várhatóan november 13-án ismertetik.

A Reuters által látott, jövő hónapra tervezett indítvány szerint

az EU a hibrid fenyegetések kifejezést olyan összehangolt támadásokra használja, amelyek gazdasági, technológiai vagy más eszközöket kombinálnak, és nem minősülnek formális hadviselésnek.

Ide tartozhatnak például a dezinformációs kampányok vagy a közösségi média politikai narratívákat befolyásoló használata.

Az Európai Demokráciapajzs (European Democracy Shield) az Unió erőfeszítéseinek része a külföldi információs manipuláció és beavatkozás visszaszorítására, valamint a demokrácia védelmére és előmozdítására a 27 tagállamban. Az intézkedéseket részben az orosz dezinformáció terjedése ösztönözte.

A tavaly alkalmazandóvá vált Digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) értelmében a Google anyavállalata, az Alphabet, a Microsoft, a Meta Platforms, az X (Elon Musk platformja), a TikTok és más online szolgáltatók kötelesek fokozottan fellépni az illegális és káros tartalmak ellen. E kötelezettségek a Demokráciapajzs keretében tovább bővülhetnek.

A dokumentum szerint

a Bizottság a hibrid fenyegetésekre vonatkozó DSA-válságprotokollt készít elő a jobb észlelés, elrettentés és reagálás érdekében, amelyet az online platformokkal, a nemzeti hatóságokkal és az érintett szereplőkkel közösen fejlesztenek ki.

A szöveg arra is felszólítja a dezinformációval kapcsolatos Magatartási Kódex aláíró technológiai vállalatokat, hogy elemezzék a deepfake-ek és az AI által generált videók és médiatartalmak választásokra jelentett kockázatait, és határozzák meg az azok ellensúlyozására szolgáló lépéseket. A Kódex aláírói között szerepel a Google, a Microsoft, a Meta és a TikTok.

Az EU technológiai vezetője, Henna Virkkunen a Bizottság napirendje szerint várhatóan november 13-án jelenti be a javaslatot, bár az időzítés és a részletek addig még változhatnak.

Kapcsolódó cikkünk

Hibrid háború Európában: zúgolódnak a németek, vannak, akik már fegyverhez nyúlnának

Rejtélyes behatoló tartja rettegésben a kontinenst, Európa pedig csak tehetetlenül néz

Ursula von der Leyen rendkívüli kijelentést tett: új és veszélyes hadművelet indult el Európában

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
P066142-701836
Uniós források
Trump berúgta az ajtót Kínában, de könnyen az EU orrára csapódhat
Pénzcentrum
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility