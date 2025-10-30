Trump berúgta az ajtót Kínában, de könnyen az EU orrára csapódhat

Vang Ven-tao kínai kereskedelmi miniszter pénteken Brüsszelben egyeztet az EU kereskedelmi biztosával Maroš Šefčovičcsal, aki úgy tűnik némileg fellélegezhet, miután Hszi Csin-ping kínai elnök egy kölcsönösen eredményesnek titulált tárgyalást folytatott le az USA első emberével.
Nem kommentáljuk a harmadik országok közötti kereskedelmi tárgyalásokat, de természetesen elvben üdvözöljük minden olyan fejleményt, amely korlátokat távolít el a nemzetközi kereskedelem áramlása elől.
– kommentálta egy szóvivő az Európai Bizottság csütörtöki sajtótájékoztatóján.
A fejlemény visszafogott üdvözlése mögött a részletek ismeretének hiánya mellett is nagy remények lehetnek. A Trump által tízből tizenkettesre értékelt találkozó után ugyanis azt jelentették be, hogy a Kína által október első felében kivetett ritkaföldfém-korlátozások bevezetését egy évre felfüggesztik.
Ami azonban valószínűleg óvatosságra intette a bizottsági szóvivőt az az, hogy mivel Trump a ritkaföldfémszállítmányok feloldásáért cserébe Trump a vámtarifák csökkentését ígérte, az EU egyelőre nem lehet 100%-ig biztos abban, hogy ők is mentesülnek a kínai exportkorlátozások alól.
A több stratégiailag fontos szektorban nélkülözhetetlen anyagok közel 70%-át Kína termeli ki, és azok feldolgozását is 90%-ban ott végzik, így a friss korlátozásokra válaszul, az EU nemrég be is jelentette terveit egy "szuperraktárra," amely a sok különböző európai vállalat helyett egymaga válthatott volna ki engedélyeket az értékes ritkaföldfémek exportálására, hogy ezután elosztóközpontként működjön a kontinens igényeinek kiszolgálására.
Az egyéves halasztás most nem csak időt, hanem várhatóan teret is adhat arra, hogy az EU megvalósíthassa az ellátásbiztonságot orvosolni igyekvő terveit.
Azonban bár az októberi korlátozás feloldása feltehetően az unióra is vonatkozni fog, Šefčovič előtt így sem lesz teljesen tiszta a terep, hiszen a Trump által még áprilisban bejelentett "viszonossági vámokra" válaszul tett korlátozások feloldásáról egyelőre nem nyilatkoztak a kínaiak.
Címlapkép forrása: EU
