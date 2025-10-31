Magyarország két szövetségesével verhet szöget a nagy brüsszeli terv koporsójába

Lengyelország, Magyarország és Szlovákia továbbra is blokkolja az ukrán mezőgazdasági termékek importját, fittyet hányva az új, október közepén életbe lépett EU–Ukrajna kereskedelmi megállapodásra. A három kormány lépése komoly próbatétel Brüsszel számára, amely egyszerre próbálja érvényesíteni a közös piac szabályait és fenntartani a politikai támogatást Kijev felé - írja a Politico.

Lengyelország, Magyarország és Szlovákia fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyoldalú importtilalmát, annak ellenére, hogy a héten életbe lépett az EU és Ukrajna közötti frissített kereskedelmi megállapodás.

A tilalmak a gabonára és más mezőgazdasági termékekre is kiterjednek, és sértik az uniós egységes piac szabályait, amelyek tiltják a nemzeti szintű kereskedelmi korlátozásokat.

A három ország nyíltan szembemegy Brüsszel azon törekvéseivel, hogy újraindítsa a kereskedelmi kapcsolatokat Kijevvel.

Az Európai Bizottság jelezte,

nem zárja ki a jogi lépések lehetőségét.

Olof Gill, a Bizottság helyettes szóvivője közölte, hogy nincs indok a nemzeti intézkedésekkel fenntartására, és az EU „intenzívebb kapcsolatfelvételt” tervez a kormányokkal. Kérdésre válaszolva Gill azt mondta, „minden lehetőség az asztalon van”, beleértve a kötelezettségszegési eljárást is. Brüsszel eddig vonakodott fellépni, részben politikai okokból: a lengyel kormány perlése feszültséget okozhatna Donald Tusk kabinettjével, míg a magyar és szlovák kormány kiemelése kettős mércét sugallhatna.

A lengyel kormány a héten a Politicónak azt mondta, hogy a korlátozások

nem szűnnek meg automatikusan az új megállapodással, így érvényben maradnak.

Budapesten Nagy István agrárminiszter megerősítette, hogy továbbra is fenntartják a nemzeti védőintézkedéseket, Brüsszelt pedig azzal vádolta, hogy „az ukrán érdekeket helyezi előtérbe”. Szlovákia agrárminisztere, Richard Takáč szerint az új megállapodásban szereplő védintézkedések „nem elég erősek” a hazai termelők megóvására, ezért Pozsony is fenntartja a tilalmakat.

Az októberben jóváhagyott frissített megállapodás a 2022-es orosz invázió után bevezetett ideiglenes vám- és kvótamentességi rendszer helyébe lép, és stabilabb keretet biztosít Ukrajna uniós exportjához. Emellett garanciákat tartalmaz az európai gazdák védelmére, de a három ország szerint ezek nem elegendők. A helyzet egyre inkább politikai természetűvé válik: a tagállamok azt tesztelik, Brüsszel hajlandó-e a közös piac szabályainak érvényt szerezni akkor is, ha ez EU-tagokkal szembeni fellépést jelent Ukrajna támogatásáért.

