  • Megjelenítés
Magyarország két szövetségesével verhet szöget a nagy brüsszeli terv koporsójába
Uniós források

Magyarország két szövetségesével verhet szöget a nagy brüsszeli terv koporsójába

Portfolio
Lengyelország, Magyarország és Szlovákia továbbra is blokkolja az ukrán mezőgazdasági termékek importját, fittyet hányva az új, október közepén életbe lépett EU–Ukrajna kereskedelmi megállapodásra. A három kormány lépése komoly próbatétel Brüsszel számára, amely egyszerre próbálja érvényesíteni a közös piac szabályait és fenntartani a politikai támogatást Kijev felé - írja a Politico.
Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

Lengyelország, Magyarország és Szlovákia fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyoldalú importtilalmát, annak ellenére, hogy a héten életbe lépett az EU és Ukrajna közötti frissített kereskedelmi megállapodás.

A tilalmak a gabonára és más mezőgazdasági termékekre is kiterjednek, és sértik az uniós egységes piac szabályait, amelyek tiltják a nemzeti szintű kereskedelmi korlátozásokat.

A három ország nyíltan szembemegy Brüsszel azon törekvéseivel, hogy újraindítsa a kereskedelmi kapcsolatokat Kijevvel.

Az Európai Bizottság jelezte,

nem zárja ki a jogi lépések lehetőségét.

Olof Gill, a Bizottság helyettes szóvivője közölte, hogy nincs indok a nemzeti intézkedésekkel fenntartására, és az EU „intenzívebb kapcsolatfelvételt” tervez a kormányokkal. Kérdésre válaszolva Gill azt mondta, „minden lehetőség az asztalon van”, beleértve a kötelezettségszegési eljárást is. Brüsszel eddig vonakodott fellépni, részben politikai okokból: a lengyel kormány perlése feszültséget okozhatna Donald Tusk kabinettjével, míg a magyar és szlovák kormány kiemelése kettős mércét sugallhatna.

A lengyel kormány a héten a Politicónak azt mondta, hogy a korlátozások

nem szűnnek meg automatikusan az új megállapodással, így érvényben maradnak.

Budapesten Nagy István agrárminiszter megerősítette, hogy továbbra is fenntartják a nemzeti védőintézkedéseket, Brüsszelt pedig azzal vádolta, hogy „az ukrán érdekeket helyezi előtérbe”. Szlovákia agrárminisztere, Richard Takáč szerint az új megállapodásban szereplő védintézkedések „nem elég erősek” a hazai termelők megóvására, ezért Pozsony is fenntartja a tilalmakat.

Az októberben jóváhagyott frissített megállapodás a 2022-es orosz invázió után bevezetett ideiglenes vám- és kvótamentességi rendszer helyébe lép, és stabilabb keretet biztosít Ukrajna uniós exportjához. Emellett garanciákat tartalmaz az európai gazdák védelmére, de a három ország szerint ezek nem elegendők. A helyzet egyre inkább politikai természetűvé válik: a tagállamok azt tesztelik, Brüsszel hajlandó-e a közös piac szabályainak érvényt szerezni akkor is, ha ez EU-tagokkal szembeni fellépést jelent Ukrajna támogatásáért.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
IMG_6762
Uniós források
Kiszivárgott: az EU összehangolt támadásokra, hibrid fenyegetésekre készül
Pénzcentrum
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility