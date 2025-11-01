Olivaháború teremthet precedenst az amerikai vámpolitika megtörésére

A WTO szerdán közzétett döntése szerint az EU évente 12,63 millió euró (tehát nagyjából 4,9 milliárd forint) értékben vezethet be kereskedelmi intézkedéseket az USA ellen, amiért Donald Trump amerikai elnök első ciklusában aránytalannak ítélt vámokat vetett ki a Spanyolországban termesztett olajbogyókra.

A vita egészen 2017-re nyúlik vissza, amikor az első Trump-adminisztráció 30–44% közötti vámokat vetett ki a jellegzetes spanyol termékre, azt állítva, hogy

az EU Közös Agrárpolitikájának (KAP) kifizetései tisztességtelen előnyökhöz juttatják a termelőket.

A vámokat a Biden-adminisztráció is fenntartotta, és jelenleg is életben vannak, annak ellenére, hogy Trump már júliusban megegyezett Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel az EU-ra vonatkozó 15%-os vámplafonról.

Az EU ez idő alatt következetesen amellett érvelt, hogy a KAP-kifizetések teljes mértékben összeegyeztethetők a WTO szabályaival, míg a szervezet korábbi precedenseiből is az következett, hogy az amerikai intézkedések sértik a nemzetközi kereskedelmi kötelezettségeket.

Az új döntés azt is lehetővé teszi Brüsszel számára, hogy a jövőben bármilyen, KAP-ra hivatkozó vámintézkedés esetén gyorsabban léphessen a WTO ítéletére hivatkozva, ugyanakkor az EU első körben inkább megbeszélné az ügy állását az USA-val.

Olof Gill, az Európai Bizottság kereskedelmi szóvivője az Euractivnak erősítette meg, hogy tudnak a friss ítéletről, amelyet némi értékelés után megvitatnának az amerikai adminisztrációval. Ugyanakkor azt már most leszögezte, hogy

Az EU elvárja, hogy az Egyesült Államok eleget tegyen a WTO döntésének.

Ugyan az ítélet valóban precedenst jelenthet sok más lehetséges kérdésben is, az ellenintézkedések mértéke joggal tűnhet elenyészőnek, mivel a spanyol mezőgazdasági szövetség (ASAJA) szerint

az ágazat 260 millió eurót veszített a vita kezdete és 2024 között.

Ebből kiindulva, az ítélet mértékéből adódóan több mint 20 évnek kéne eltelnie, hogy ledolgozható legyen a 7 év alatt összeadódott veszteség, így nem meglepő, hogy az EU elsősorban inkább az átfogó kereskedelmi egyezmény tárgyalásaiban használná fel a WTO döntését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio