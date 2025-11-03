Migrációs hullám indult Európába Trump miatt, és ennek nagyon is örülni kell

Rekord számban fordulnak az EU felé a Trump-kormányzat megszorításai és az akadémiai szabadság szűkítése miatt az amerikai kutatók, ami újabb agyelszívási hullámot indított el Európa irányába. A Bizottság közben a Scaleup Europe alappal erősítené a kontinens innovációs ökoszisztémáját, hogy a tehetségek hosszú távon is Európában maradjanak.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Az EU kutatási alapjai rekordmennyiségű pályázatot kaptak 2025-ben, miután az amerikai kutatók a Trump-kormányzat felsőoktatási intézkedései miatt egyre nagyobb számban fordulnak Európa felé.

Az ERC fiatal kutatóknak szóló felhívására 4 807 pályázat érkezett, köztük 169 az USA-ból – ez közel háromszorosa a tavalyinak; a rangidős kutatóknak szóló pályázatok száma 31 százalékkal nőtt.

A Marie Skłodowska-Curie posztdoktori ösztöndíjak 17 058 jelentkezőt vonzottak, ami történelmi rekord.

A háttérben az áll, hogy Washington több milliárd dollárnyi forrást vont meg az egyetemektől, korlátozta az akadémiai szabadságot, és megszüntette a diverzitással és klímaváltozással kapcsolatos támogatásokat. Emellett befagyasztott finanszírozást – például a Harvardnál – szerkezeti átalakítás kikényszerítésére, valamint szigorította az amerikai pénzekből finanszírozott külföldi kutatások ellenőrzését és az IP-szabályokat.

Ekaterina Zaharieva kutatási biztos szerint nem örömteli a helyzet, de az EU igyekszik alternatívát nyújtani a kutatóknak, és ezt a „Choose Europe” stratégiába illeszti.

A Bizottság közben egy új Scaleup Europe befektetési alap létrehozásán dolgozik 2,5 milliárd eurós kezdőtőkével (később 5 milliárdra bővítve), hogy az AI-, kvantum-, félvezető- és biotechnológiai cégek európai finanszírozáshoz juthassanak, és ne szoruljanak amerikai tőkére.

Címlapkép forrása: EU