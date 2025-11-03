  • Megjelenítés
Migrációs hullám indult Európába Trump miatt, és ennek nagyon is örülni kell
Migrációs hullám indult Európába Trump miatt, és ennek nagyon is örülni kell

Portfolio
Rekord számban fordulnak az EU felé a Trump-kormányzat megszorításai és az akadémiai szabadság szűkítése miatt az amerikai kutatók, ami újabb agyelszívási hullámot indított el Európa irányába. A Bizottság közben a Scaleup Europe alappal erősítené a kontinens innovációs ökoszisztémáját, hogy a tehetségek hosszú távon is Európában maradjanak.
Az EU kutatási alapjai rekordmennyiségű pályázatot kaptak 2025-ben, miután az amerikai kutatók a Trump-kormányzat felsőoktatási intézkedései miatt egyre nagyobb számban fordulnak Európa felé.

Az ERC fiatal kutatóknak szóló felhívására 4 807 pályázat érkezett, köztük 169 az USA-ból – ez közel háromszorosa a tavalyinak; a rangidős kutatóknak szóló pályázatok száma 31 százalékkal nőtt.

A Marie Skłodowska-Curie posztdoktori ösztöndíjak 17 058 jelentkezőt vonzottak, ami történelmi rekord.

A háttérben az áll, hogy Washington több milliárd dollárnyi forrást vont meg az egyetemektől, korlátozta az akadémiai szabadságot, és megszüntette a diverzitással és klímaváltozással kapcsolatos támogatásokat. Emellett befagyasztott finanszírozást – például a Harvardnál – szerkezeti átalakítás kikényszerítésére, valamint szigorította az amerikai pénzekből finanszírozott külföldi kutatások ellenőrzését és az IP-szabályokat.

Ekaterina Zaharieva kutatási biztos szerint nem örömteli a helyzet, de az EU igyekszik alternatívát nyújtani a kutatóknak, és ezt a „Choose Europe” stratégiába illeszti.

A Bizottság közben egy új Scaleup Europe befektetési alap létrehozásán dolgozik 2,5 milliárd eurós kezdőtőkével (később 5 milliárdra bővítve), hogy az AI-, kvantum-, félvezető- és biotechnológiai cégek európai finanszírozáshoz juthassanak, és ne szoruljanak amerikai tőkére.

Címlapkép forrása: EU

