Olyan spirálba kerülhet Ukrajna, amelyben az IMF is befejezheti az ország támogatását
Visszautasíthatja Ukrajna támogatási kérelmét a Nemzetközi Valutaalap (IMF), ha Belgium továbbra is ellenáll a lefoglalt orosz pénzeszközök felhasználásának a megszállás alatt álló ország támogatására. Ugyanaz az általuk folyósított összeg töredéke lenne az uniós támogatásnak, a gazdasági stabilitás garanciája nélkül kétszer is meggondolják, folyósítsák-e az ukránok által igényelt összeget.

Ukrajna európai támogatói szerint az orosz állami vagyonból finanszírozandó hitel jóváhagyása kulcsfontosságú lenne ahhoz, hogy az IMF is folytassa az ország pénzügyi támogatását. Ha decemberre nem sikerül elfogadni a „Jóvátételi hitel” tervezetét, akkor az olyan láncreakcióhoz vezethet, amely érdemi anyagi támogatások nélkül hagyja a védekező ukránokat – írja a Politico.

Kijev igen komoly költségvetési hiánnyal küzd, amely jövő tavasztól elég nehéz helyzetbe hozza az országot, ha nem jut jelentősebb tőkeinjekcióhoz az EU-s tagállamok jóváhagyásával.

Ennek kulcseleme a még 2022-ben lekötött orosz pénzeszközök fedezetként való felhasználása lenne egy 140 milliárd eurós jóvátételi hitelre, amelyet az országnak

csak akkor kellene visszafizetnie, ha a háború lezárásával Oroszország vállalná, hogy kártérítést fizessen az általuk okozott rombolásért.

Amióta az USA kiszállt Ukrajna anyagi támogatásából, azóta az EU-nak kell az utánuk hagyott űrt is betölteni, és jelenleg az orosz eszközök jelentik az egyetlen utat arra, hogy az unió újabb közös hitelfelvétel nélkül tudja támogatni az ország védekezését.

A 140 milliárdos támogatás egyrészről az elkövetkező évek ukrán költségvetéséből hiányzó 60–70 milliárd eurót is fedezné, a fennmaradó része pedig a katonai műveletek további támogatására lenne fordítható.

Ez a jelenlegi állás szerint jelentős időre képes lenne stabilizálni Ukrajna helyzetét, azonban enélkül

az IMF még azt is megtagadhatja, hogy folyósítsa azt a 8 milliárd dollárt, amelyet a következő három évre adna a kijevi vezetésnek.

Jelenleg szinte minden Belgiumon múlik, mert bár egyik uniós tagállam sem szeretne újabb hitelt felvenni, a náluk zárolt mintegy 180 milliárd eurónyi orosz vagyon felhasználása több jogi és praktikus aggályt is hordoz magával, amelyekről korábban már részletesen írtunk a Portfolión.

A lapnak nyilatkozó uniós tisztviselő szerint „időzítési problémával” néznek szembe, hiszen legkésőbb a decemberi EU-csúcstalálkozón döntést kellene hozni Ukrajna támogatásáról, azonban a belga aggályok mellett a védelmi támogatásokat elvben ellenző magyar álláspontot is megtámogathatja a frissen megválasztott cseh vezetés.

Az EU-s szervek igyekeztek megnyugtatni az IMF-et, hogy folytatódni fog a támogatás, és kellően stabilizálódik Ukrajna a hitel visszafizetéséhez, de decemberig nehéz biztosra látni, hogy valóban megvalósul-e az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság jóvátételi terve.

Címlapkép forrása: EU

