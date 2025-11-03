Piti személyes fenyegetésekkel és zsarolásokkal esett Washington az EU főtárgyalóinak

A lap által ismertetett beszámolók szerint amerikai diplomaták személyes retorziókkal fenyegették meg azokat az európai delegáltakat, akik a zöld hajózási adó mellett kívántak szavazni:
szóba került üzleti kapcsolatok megszakítása, vízummegvonás, illetve családtagok vízumainak visszavonása is.
Egyes tárgyalókat a londoni amerikai nagykövetségre rendelték be, ami az érintettek szerint az eddigi nemzetközi tárgyalási normákhoz képest „példátlan” eljárásnak számít.
Nyolc európai tisztviselő és megfigyelő erősítette meg, hogy több küldött fenyegetésekről számolt be, és az egyeztetések után többen „megrendülten” tértek vissza.
A háttérben az állt, hogy az USA – Donald Trump visszatérése után – nyíltan fellépett a globális klímapolitikai intézkedések ellen, és különösen ellenezte a tengerészeti kibocsátások megadóztatását, mondván, az indokolatlan terhet róna az amerikai hajózási szektorra.
Az amerikai kormány előre jelezte stratégiáját: nyilvános közleményben figyelmeztetett vámokra, kikötői díjakra, vízumkorlátozásokra, sőt a „klímaaktivista politika” támogatásáért személyekre kivethető szankciókra is.
Végül a 176 tagállam többsége egyéves halasztást szavazott meg, amit sokan a szabályozási kísérlet „szinte teljes kisiklatásának” és Trump adminisztrációjának nagy győzelmének tekintenek.
A döntésnél két uniós tagország – Görögország és Ciprus – az EU többségi álláspontja ellen szavazott; Athén tagadta, hogy ezt amerikai nyomásra tette volna.
Amerikai miniszterek – köztük Chris Wright energiaügyi és Brooke Rollins mezőgazdasági miniszter – állításuk szerint több mint húsz országot hívtak fel közvetlenül támogatásért, míg karibi országokat kereskedelmi retorziókkal fenyegettek, ha nem támogatják a halasztást. A tárgyalások alatt az USA delegáltjai több alkalommal személyesen kerestek meg küldötteket, köztük kis szigetállamok képviselőit, akik „kíméletlen nyomásgyakorlásról” számoltak be.
Vanuatu klímaminisztere, Ralph Regenvanu szerint a szigetállamokat intenzív fenyegetések érték, amit ő egyenesen „bullshitnek” nevezett. Megfigyelők úgy számoltak be, hogy a fenyegetések félelmet és káoszt keltettek, és ez hozzájárult a halasztás elfogadásához.
Az Egyesült Államok lépései szakértők szerint diplomáciai normákat sértenek, és tovább rontják a kormány és az EU viszonyát. Christiaan De Beukelaer, a Melbourne-i Egyetem oktatója szerint az USA fellépése „aláássa a második világháború óta kialakult multilaterális együttműködés alapelveit”. Washington hivatalosan nem kommentálta a vádakat; a külügyminisztérium szóvivője „privát diplomáciai beszélgetésekre” hivatkozott. Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanakkor a Wall Street Journalban megjelent írásában megvédte a fellépést, mondván: sikerült megakadályozni egy „felelőtlen, bürokratikus kezdeményezést”, és jelezte, hogy a jövőben is készek hasonló koalíciók szervezésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
