Rábólintottak a tagállamok Brüsszelben: EU-s pénz áll a házhoz Ukrajnában, több milliárd eurót hagytak jóvá

A hivatalos közlés szerint a pénzcsap megnyitása azt tükrözi, hogy Ukrajna "teljesítette az ötödik kifizetéshez előírt kilenc lépést, valamint a negyedik kifizetés egy még hiányzó elemét".

Az angolul Ukraine Facility-nek nevezett eszköz 2024 és 2027 között összesen 50 milliárd eurót (mintegy 19 ezer milliárd forintot) biztosít hitelek és vissza nem térítendő támogatások formájában

Ukrajna háború utáni helyreállítására és modernizációjára.

Ebből 32 milliárd eurókifizetését olyan reformokhoz kötik, melyeket Kijev a Ukraine Plan keretében vállalt.

A negyedik részletet augusztusban a tervezett 4,5 milliárd euróról 3,2 milliárd euróra csökkentették, mert Ukrajna nem teljesített három előírt reformot. Az állami vagyonkezelő ügynökség korábban elmaradt reformja most az ötödik részletben kap helyet.

Azonban most visszatartják a támogatás egy részét: sajtóértesülések szerint Ukrajna eredetileg 2 milliárd eurót kapott volna a mostani, ötödik részletből, ám

az EU ennek egy részét addig visszatartja, amíg két további igazságügyi reformot el nem fogadnak.

Ha ezek 2026 közepéig nem valósulnak meg, a források elveszhetnek.

A program 2024 márciusi indulása óta – a mostani kifizetést nem számítva – 22,89 milliárd euró makrofinanszírozási támogatás jutott Ukrajnának. A külső finanszírozás szerepe egyre fontosabb, mivel a háborús kiadások emelkednek, az ukrán állam költségvetési hiánya pedig számottevőre rúg.

