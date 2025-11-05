Gyorsvonati hálózattal erősít Brüsszel, Budapest csatlakozásai is javulhatnak

Az Európai Bizottság átfogó közlekedési csomagot fogadott el, amelynek célja az európai nagysebességű vasúthálózat fejlesztésének felgyorsítása, valamint a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagokba irányuló beruházások ösztönzése a légi és vízi közlekedési ágazatban.
A tervezet egyik fő eleme a Nagysebességű Vasút Akcióterv, amely 2040-ig kívánja egységes és jól átjárható európai hálózattá fejleszteni a vasúti rendszert. A cél a menetidők jelentős rövidítése, a határokon átnyúló összeköttetések megerősítése és az, hogy a vasút valós alternatívát jelentsen a rövid távú repülőjáratokkal szemben.
Az elképzelés a Transzeurópai Közlekedési Hálózatra (TEN-T) épül, és azt irányozza elő, hogy a fő csomópontok között legalább 200, de ahol gazdaságilag indokolt, 250 km/óránál is jóval gyorsabban közlekedő szerelvények legyenek.
Terveik szerint így például Koppenhága és Berlin között 7 helyett 4 órára, Szófia és Athén között közel 14 helyett 6 órára is csökkenhet a menetidő, Párizst Madridon keresztül kötnék össze Lisszabonnal, és a balti államok fővárosai is közvetlenebb kapcsolást kapnának.
A tervezethez mellékelt ábra alapján Budapest esetében három irányba várható jelentős javulás:
- Pozsonyba a jelenlegi 2 óra 40 perchez képest 1 órával gyorsabban,
- Zágrábba 6 helyett 4 óra alatt,
- Bukarestbe pedig a jelenlegi 15 óra helyett, alig több mint 6 óra alatt lehet majd elvonatozni.
Az akcióterv mindehhez négy fő feladatot jelöl ki:
- a határ menti szűk keresztmetszetek felszámolását és a szükséges beruházási ütemtervek rögzítését 2027-ig;
- a finanszírozási stratégia összehangolását és egy úgynevezett „High-Speed Rail Deal” előkészítését az érintett szereplők bevonásával;
- a vasútvállalatok és a vasúti ipar működését ösztönző szabályozási és piaci feltételek javítását, beleértve az egységes jegyfoglalási rendszerek fejlesztését, a használt gördülőállomány piacának támogatását és a digitális vasútirányítás gyorsabb bevezetését;
- továbbá az uniós szintű irányítás erősítését, ami többek között a pályakapacitás összehangolását és a szabványosítás előmozdítását jelenti.
A Bizottság szerint a menetidők csökkenése mellett a hagyományos vasútvonalakon felszabaduló kapacitás
kedvez a teherfuvarozásnak, az éjszakai vonatoknak és a katonai mobilitásnak is, valamint erősítheti a turizmust és az ipari versenyképességet.
A csomag másik eleme a Fenntartható Közlekedési Beruházási Terv (STIP), amely a légi és tengeri közlekedésben alkalmazható fenntartható üzemanyagok területén kíván jelentős beruházásokat mozgósítani.
Az EU RefuelEU Aviation és a FuelEU Maritime szabályokra építve a Bizottság szerint 2035-re mintegy 20 millió tonna fenntartható üzemanyagra lesz szükség, ami körülbelül 100 milliárd eurós beruházást igényel.
A cél a bioüzemanyagok és e-üzemanyagok uniós termelésének növelése, az importált fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése, valamint az európai ipar versenyképességének erősítése. Ehhez a Bizottság 2027-ig legalább 2,9 milliárd euró mozgósítására számít különböző uniós finanszírozási eszközök révén. Ezek között
- 2 milliárd euró InvestEU keretből fenntartható üzemanyagokra,
- 300 millió euró az Európai Hidrogénbankból hidrogénalapú üzemanyagok támogatására,
- 446 millió euró az Innovációs Alapból a szintetikus üzemanyag-projektekre,
- valamint 133,5 millió euró kutatásra és innovációra a Horizon Europe programból.
A Bizottság továbbá egy úgynevezett eSAF (szintetikus repülőgép-üzemanyag) korai beruházói koalíciót kíván elindítani 2025 végéig, legalább 500 millió eurós projektalapú mobilizációs céllal.
Középtávon a Bizottság olyan mechanizmus kialakításán dolgozik, amely stabil bevételi kereteket nyújtana az üzemanyag-előállítóknak, csökkentve ezzel a beruházási kockázatokat. Emellett nemzetközi partnerségek erősítését is tervezi, hogy a globális kínálat bővüljön, ugyanakkor az EU-ba kerülő üzemanyagok megfeleljenek az uniós fenntarthatósági és piaci versenyfeltételeknek.
A csomag tehát egyrészt a vasúti közlekedés szerepének jelentős kontinensen belüli növelésére koncentrálna, másrészt a közlekedési ágazatok energia-átállásának felgyorsítását szorgalmazná. A Bizottság álláspontja szerint ezek az intézkedések hosszú távon egyszerre szolgálják az EU versenyképességét, energiafüggetlenségét és klímasemlegességi céljait.
Címlapkép forrása: EU
Hírszerzési jelentés: történelmi csúcstalálkozót tarthat Trump, de nem Putyinnal
Észak-Korea már készül a találkozóra.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek
Gyakorlati, hasznos, érthető
Hatalmas kiskerlánc lép be a szomszédos piacra
Ez a magyar vásárlóknak is jó lehet.
Akár 200 millió forint támogatást is nyerhetnek a magyar vállalkozások - Mutatjuk a részleteket
Indul a Demján Sándor 1+1 Program második üteme.
Kimondták az oroszok: ha a NATO ezt megteszi, Oroszország tényleg megtámadja Európát
Erős vélemény jött Moszkvából.
Megszólalt a visszavonulásáról Cristiano Ronaldo
Cél az 1000 gól.
Lángra kapott Oroszország egyik legfontosabb kikötője, máris itt vannak a fájó következények
Leállt az olajtermelés.
Vége a rejtőzködésnek: a NAV a kriptopénzeidről is mindent látni fog
Egyesek komoly meglepetésekre számíthatnak, 2027-től.
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.