Gyorsvonati hálózattal erősít Brüsszel, Budapest csatlakozásai is javulhatnak
Gyorsvonati hálózattal erősít Brüsszel, Budapest csatlakozásai is javulhatnak

Az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság új akciótervet fogadott el, amely jelentősen lerövidítené a kontinens fővárosai közti menetidők hosszát 2040-re. A csomag részeként a vízi- és légiközlekedésben használt üzemanyagokat is fenntarthatóbb alternatívákra cserélnék és a vasúthálózatok központi koordinációjával a Budapestről induló nemzetközi vonatok is jóval gyorsabban célba érhetnek.

Az Európai Bizottság átfogó közlekedési csomagot fogadott el, amelynek célja az európai nagysebességű vasúthálózat fejlesztésének felgyorsítása, valamint a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagokba irányuló beruházások ösztönzése a légi és vízi közlekedési ágazatban.

A tervezet egyik fő eleme a Nagysebességű Vasút Akcióterv, amely 2040-ig kívánja egységes és jól átjárható európai hálózattá fejleszteni a vasúti rendszert. A cél a menetidők jelentős rövidítése, a határokon átnyúló összeköttetések megerősítése és az, hogy a vasút valós alternatívát jelentsen a rövid távú repülőjáratokkal szemben.

Az elképzelés a Transzeurópai Közlekedési Hálózatra (TEN-T) épül, és azt irányozza elő, hogy a fő csomópontok között legalább 200, de ahol gazdaságilag indokolt, 250 km/óránál is jóval gyorsabban közlekedő szerelvények legyenek.

Terveik szerint így például Koppenhága és Berlin között 7 helyett 4 órára, Szófia és Athén között közel 14 helyett 6 órára is csökkenhet a menetidő, Párizst Madridon keresztül kötnék össze Lisszabonnal, és a balti államok fővárosai is közvetlenebb kapcsolást kapnának.

A tervezethez mellékelt ábra alapján Budapest esetében három irányba várható jelentős javulás:

  • Pozsonyba a jelenlegi 2 óra 40 perchez képest 1 órával gyorsabban,
  • Zágrábba 6 helyett 4 óra alatt,
  • Bukarestbe pedig a jelenlegi 15 óra helyett, alig több mint 6 óra alatt lehet majd elvonatozni.

Az akcióterv mindehhez négy fő feladatot jelöl ki:

  1. a határ menti szűk keresztmetszetek felszámolását és a szükséges beruházási ütemtervek rögzítését 2027-ig;
  2. a finanszírozási stratégia összehangolását és egy úgynevezett „High-Speed Rail Deal” előkészítését az érintett szereplők bevonásával;
  3. a vasútvállalatok és a vasúti ipar működését ösztönző szabályozási és piaci feltételek javítását, beleértve az egységes jegyfoglalási rendszerek fejlesztését, a használt gördülőállomány piacának támogatását és a digitális vasútirányítás gyorsabb bevezetését;
  4. továbbá az uniós szintű irányítás erősítését, ami többek között a pályakapacitás összehangolását és a szabványosítás előmozdítását jelenti.

A Bizottság szerint a menetidők csökkenése mellett a hagyományos vasútvonalakon felszabaduló kapacitás

kedvez a teherfuvarozásnak, az éjszakai vonatoknak és a katonai mobilitásnak is, valamint erősítheti a turizmust és az ipari versenyképességet.

A csomag másik eleme a Fenntartható Közlekedési Beruházási Terv (STIP), amely a légi és tengeri közlekedésben alkalmazható fenntartható üzemanyagok területén kíván jelentős beruházásokat mozgósítani.

Az EU RefuelEU Aviation és a FuelEU Maritime szabályokra építve a Bizottság szerint 2035-re mintegy 20 millió tonna fenntartható üzemanyagra lesz szükség, ami körülbelül 100 milliárd eurós beruházást igényel.

A cél a bioüzemanyagok és e-üzemanyagok uniós termelésének növelése, az importált fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése, valamint az európai ipar versenyképességének erősítése. Ehhez a Bizottság 2027-ig legalább 2,9 milliárd euró mozgósítására számít különböző uniós finanszírozási eszközök révén. Ezek között

  • 2 milliárd euró InvestEU keretből fenntartható üzemanyagokra,
  • 300 millió euró az Európai Hidrogénbankból hidrogénalapú üzemanyagok támogatására,
  • 446 millió euró az Innovációs Alapból a szintetikus üzemanyag-projektekre,
  • valamint 133,5 millió euró kutatásra és innovációra a Horizon Europe programból.

A Bizottság továbbá egy úgynevezett eSAF (szintetikus repülőgép-üzemanyag) korai beruházói koalíciót kíván elindítani 2025 végéig, legalább 500 millió eurós projektalapú mobilizációs céllal.

Középtávon a Bizottság olyan mechanizmus kialakításán dolgozik, amely stabil bevételi kereteket nyújtana az üzemanyag-előállítóknak, csökkentve ezzel a beruházási kockázatokat. Emellett nemzetközi partnerségek erősítését is tervezi, hogy a globális kínálat bővüljön, ugyanakkor az EU-ba kerülő üzemanyagok megfeleljenek az uniós fenntarthatósági és piaci versenyfeltételeknek.

A csomag tehát egyrészt a vasúti közlekedés szerepének jelentős kontinensen belüli növelésére koncentrálna, másrészt a közlekedési ágazatok energia-átállásának felgyorsítását szorgalmazná. A Bizottság álláspontja szerint ezek az intézkedések hosszú távon egyszerre szolgálják az EU versenyképességét, energiafüggetlenségét és klímasemlegességi céljait.

Címlapkép forrása: EU

