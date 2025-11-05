Hajnalig tartó vitába torkollott az EU zöldítési terve, Magyarországon múlhat a végkifejlet

Kedden a blokk 2035-ös és 2040-es kibocsátáscsökkentési céljairól hoztak volna döntést a tagállami kormányokat tömörítő Európai Tanácsban, azonban
a maratoni egyeztetést hajnalban kénytelenek voltak lezárni, miután 18 óra leforgása alatt sem sikerült döntést hozni.
Az egyeztetéseket szerda reggel folytatták, és eddigre elviekben született egy előzetes megállapodás a legtöbb tagállam között, amelyről a Politico információi szerint gyakorlatilag már csak Magyarországot kell meggyőzni.
A lap által látott tervezet lazítana az Európai Bizottság eredeti javaslatán a 2040-re vonatkozó 90 százalékos kibocsátáscsökkentési főcél megmaradna, azonban 3 helyett kollektívan 5 százalékpontot lehetne más országoktól vásárolt karbonkreditekkel teljesítsen.
A jogilag nem kötelező 2035-ös céllal kapcsolatos, Párizsi Egyezmény céljaihoz igazodó kibocsátáscsökkentési célok a legbizonytalanabbak és ebben lehet igazán fontos a magyar kormány döntése. Itt a becslések szerint eredetileg eddigre már 75 és 90 százalék közötti csökkenést kéne elérni az 1990-es számokhoz képest, ezt a célt az új tervezet azonban 66,25 és 72,5 százalék közé lövi.
A magyar kormányt tárgyaláson képviselő államtitkár, Raisz Anikó az ülés előtt azt nyilatkozta, hogy bár a 2030-as 55 százalékos kibocsátáscsökkentési célok Magyarország számára reálisak, azonban több uniós tagállam jelenleg jóval távolabb áll ezek teljesítésétől.
Elmondása szerint míg Magyarország már most 48 százalékon áll, addig az uniós átlag 37-38 százalék között mozog. Ettől függetlenül
a kormány hisz a zöldátállásban, azonban annak jelenlegi verziójában megfogalmazott "álomvilágszerű elvárásokat" nem tartja ésszerűnek.
A sarkalatos céldátumokon kívül azonban a szöveg más módosítókat is tartalmaz. Egyes országok például nemzeti céljaikból további 5 százalékot kiszervezhetnének és az olaszok kérésére azt is tartalmazza a tervezet, hogy a "nulla és alacsony kibocsátású üzemanyagok" továbbra is szerepet játsszanak a közúti közlekedésben, ami a 2035-ös belső égésű motorok kivezetésének gyengítésére utal.
Ez utóbbi azért is fontos, mert az alakulóban levő cseh kormány frissen kiszivárgott kormányprogramja is nagy fókuszt fektet az EU új kibocsátáskerskedelmi rendszerének (ETS2) kritikájára, és a 2035-ös tiltás megakadályozására is, kijelentve, hogy
Európai Uniónak vannak határai – nincs joga olyan döntéseket rákényszeríteni a tagállamokra, amelyek beavatkoznak azok belső szuverenitásába.
Ezen felül, Lengyelország kérésére a tervezet azt is tartalmazza, hogy a Bizottság egy évvel halassza el a közlekedési és fűtési üzemanyagokra vonatkozó új szénadó bevezetését, amely kulcsfontosságú lenne a blokk meglévő 2030-as klímacéljának eléréséhez.
Versenyképességi szempontból azonban talán még fontosabb, hogy a szöveg javaslata szerint, az EU nehéziparának a tervezettnél hosszabb ideig járni kéne az ingyenes kibocsátási kvótáknak, hogy ezzel is könnyítsék a terheket a nemzetközi összehasonlításban küszködő nagyvállalatoknak.
Mindez azonban már a Bizottság hétéves költségvetési javaslatát (MFF) is érintené, hiszen a 2028-2034-es ciklusra vonatkozó tervezet szerint
az EU saját forrásainak 10%-át az ETS-rendszerből tervezi begyűjteni.
Címlapkép forrása: EU
Vészhelyzet a világűrben: becsapódás érte a kínai űrhajót, bizonytalan a hazatérés időpontja
Elhalasztották az űrhajó indulását.
30 éve van tőzsdén az OTP – Történelmi csúcson ünnepel a bank
Ünnepélyes csengetéssel emlékeztek az eseményre.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Történelmi rekord dőlt meg az Egyesült Államokban: milliókat érint
Több mint 35 napja tart a leállás.
20 milliárdot kapott kézhez eddig a lakosság a 10 milliósra emelt felújítási programban
2007 előtt épült családi házakra vehető igénybe, kötelező a 30%-os energiamegtakarítás.
Háborús gazdaság indul Európában, de nem ez húz ki minket a válságból
Nem mindegy, hogy fegyverekre költik a pénzt, vagy értelmesebb dolgokra.
Lezuhant és felrobbant egy repülőgép, legalább heten meghaltak
A repülőteret lezárták.
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.