Trump nagy üzletek sorával üti ki az orosz gázellátást, hamarosan megtudhatjuk, mi várhat Magyarországra
Portfolio
Egyre több európai ország jelent be amerikai energiavásárlásokat, és miután Lengyelország államfője már tegnap beharangozta, hogy cseppfolyósított földgázzal (LNG) látnák el Szlovákiát, azóta kiderült, hogy Ukrajnával is tárgyal az ügyről. Bár egyelőre hivatalos számok nincsenek, egyes információk szerint a szlovákok teljes szükségletének elegendő LNG-t szállítanának Lengyelországon keresztül, amellyel akár teljesen leválhatnak az orosz vezetékes gázról. A magyar küldöttség eközben pénteken utazik Washingtonban, de már hét elején felmerült, hogy itt is szóba jöhetnek nagyobb volumenű LNG-rendelések.

Amerikai, szlovák és ukrán partnereinkkel együtt dolgozunk az amerikai gáz importjának lehetőségein, hogy növeljük régiónk energiabiztonságát

- erősítette meg a tárgyalásokat a lengyel energiaügyi minisztérium a Reuters megkeresésére.

Miután szerdán Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök már bekopogtatott Szlovákia ajtaján az amerikai LNG-ajánlattal, nemsokára egy athéni energiakonferencián jelenthetik be a megállapodást.

A lap forrásai szerint a Lengyelországon keresztül délre szállított gáz mennyisége akár évi 4-5 milliárd köbméter is lehet, ami lefedheti Szlovákia éves, 4,3 milliárd köbméteres gázfogyasztását, így az elviekben akár teljes mértékben is leválhat az orosz vezetékes gázról.

A lengyelek könnyen elosztóközpontjává válhatnak az amerikai LNG-nek, de ez a megállapodás csak a legfrissebb lenne az EU-s tagállamok és az USA között létrejött energiaügyi megállapodások sorában. Azonban mivel ez most közvetlen tenné lehetővé az orosz függőségek jelentős csökkentését, a lapnak nyilatkozó amerikai tisztviselő szerint

Ez rányomhatja a pecsétet [az orosz leválásra], földinduláshoz hasonló változások jöhetnek abban, hogy Európa hogyan szerzi be energiáját.

Az EU múlt hónapban új terveket terjesztett elő az orosz olaj- és gázvásárlások megszüntetésére, és egy új szankciócsomag részeként már 2027-re teljesen betiltotta az orosz LNG-importot.

Eközben az amerikai LNG-felhasználás történelmi csúcsra emelkedett idén az EU-ban, míg 2023-ban volt némi visszaesés a háború kirobbanás után végbemenő dömpingvásárláshoz képest, addigra jelenleg az EU teljes ellátásának mintegy 55%-át biztosítja az USA-ból érkező LNG-szállítmányokkal.

Ahhoz azonban, hogy az orosz függést teljesen felszámolja, ezt a szintet 80%-ra kéne emelni.

Mindez köszönhető a EU és USA között megkötött kereskedelmi egyezménynek is, amelyben az unió hatalmas mértékű energiavásárlásokra tett ígéretet, cserébe az amerikai riogatásoknál jóval kedvezőbb - de még így is fájdalmas - 15%-os vámplafonért cserébe.

A magyar kormány pénteken Washingtonban tárgyal a két ország energiaegyüttműködéséről, és ahogy azt már a Portfolio is megírta, itt várhatóan nem csak az atomreaktorok terén, hanem LNG-ügyben is várható együttműködés. Ugyan jelenleg úgy tűnik, hogy Magyarország nem bontaná föl a hosszú távú orosz szerződéseket, az biztos, hogy egyre jelentősebb alternatívák után kezdett nézni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

