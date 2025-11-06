Trump nagy üzletek sorával üti ki az orosz gázellátást, hamarosan megtudhatjuk, mi várhat Magyarországra

Amerikai, szlovák és ukrán partnereinkkel együtt dolgozunk az amerikai gáz importjának lehetőségein, hogy növeljük régiónk energiabiztonságát

- erősítette meg a tárgyalásokat a lengyel energiaügyi minisztérium a Reuters megkeresésére.

Miután szerdán Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök már bekopogtatott Szlovákia ajtaján az amerikai LNG-ajánlattal, nemsokára egy athéni energiakonferencián jelenthetik be a megállapodást.

A lap forrásai szerint a Lengyelországon keresztül délre szállított gáz mennyisége akár évi 4-5 milliárd köbméter is lehet, ami lefedheti Szlovákia éves, 4,3 milliárd köbméteres gázfogyasztását, így az elviekben akár teljes mértékben is leválhat az orosz vezetékes gázról.

A lengyelek könnyen elosztóközpontjává válhatnak az amerikai LNG-nek, de ez a megállapodás csak a legfrissebb lenne az EU-s tagállamok és az USA között létrejött energiaügyi megállapodások sorában. Azonban mivel ez most közvetlen tenné lehetővé az orosz függőségek jelentős csökkentését, a lapnak nyilatkozó amerikai tisztviselő szerint

Ez rányomhatja a pecsétet [az orosz leválásra], földinduláshoz hasonló változások jöhetnek abban, hogy Európa hogyan szerzi be energiáját.

Az EU múlt hónapban új terveket terjesztett elő az orosz olaj- és gázvásárlások megszüntetésére, és egy új szankciócsomag részeként már 2027-re teljesen betiltotta az orosz LNG-importot.

Eközben az amerikai LNG-felhasználás történelmi csúcsra emelkedett idén az EU-ban, míg 2023-ban volt némi visszaesés a háború kirobbanás után végbemenő dömpingvásárláshoz képest, addigra jelenleg az EU teljes ellátásának mintegy 55%-át biztosítja az USA-ból érkező LNG-szállítmányokkal.

Ahhoz azonban, hogy az orosz függést teljesen felszámolja, ezt a szintet 80%-ra kéne emelni.

Mindez köszönhető a EU és USA között megkötött kereskedelmi egyezménynek is, amelyben az unió hatalmas mértékű energiavásárlásokra tett ígéretet, cserébe az amerikai riogatásoknál jóval kedvezőbb - de még így is fájdalmas - 15%-os vámplafonért cserébe.

A magyar kormány pénteken Washingtonban tárgyal a két ország energiaegyüttműködéséről, és ahogy azt már a Portfolio is megírta, itt várhatóan nem csak az atomreaktorok terén, hanem LNG-ügyben is várható együttműködés. Ugyan jelenleg úgy tűnik, hogy Magyarország nem bontaná föl a hosszú távú orosz szerződéseket, az biztos, hogy egyre jelentősebb alternatívák után kezdett nézni.

