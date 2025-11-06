Újabb szigorítás jön az EU-ban: drasztikusan megváltozik, ki lépheti át a schengeni határokat

Az EU a héten gyakorlatilag lezárja a több belépésre szóló schengeni vízumok korszakát az orosz állampolgárok számára: a legtöbb kérelemre csak egyszeri belépést engedélyeznek. A szigorítás a Moszkva elleni büntetőintézkedések újabb eleme, miközben egyes tagállamok továbbra is bőkezűen adnak ki turistavízumot.

Az EU a héten várhatóan tovább szigorítja az orosz állampolgárokra vonatkozó vízumszabályokat: a többségi gyakorlat szerint a jövőben csak egyszeri belépésre jogosító schengeni vízumot adnak ki számukra. Kivételt főként humanitárius ügyekben vagy kettős – EU-s és orosz – állampolgárok esetében engedélyeznek.

Az Európai Bizottság már 2022-ben felfüggesztette a vízumkönnyítési egyezményt Moszkvával, és azóta az eljárás drágábbá, nehezebbé vált.

Noha egyes tagállamok – különösen a balti országok – gyakorlatilag teljesen kizárják az orosz látogatókat, a vízumkiadás továbbra is nemzeti hatáskör, így teljes tilalom nem vezethető be uniós szinten. 2024-ben több mint félmillió orosz kapott schengeni vízumot, ami ugyan növekedés 2023-hoz képest,

de messze elmarad a háború előtti, 2019-es több mint 4 milliós szinttől. Magyarország, Franciaország, Spanyolország és Olaszország továbbra is viszonylag bőkezűen ad ki turistavízumot.

A szigorítás a 19. szankciócsomag része, amely a orosz diplomaták schengeni mozgását is korlátozná: utazásaikat előre be kellene jelenteniük. Az Európai Bizottság decemberben új uniós vízumstratégiát is bemutat majd, amely arra ösztönzi a tagállamokat, hogy vízum­politikájukat határozottabban használják „ellenséges” országokkal szemben.

