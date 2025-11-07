Kemény feltételt szabott Belgium, megvan, milyen biztosítékot kínál az EU

Az Európai Bizottság intenzív tárgyalásokat folytat a belga kormánnyal, hogy biztosítsa a Kijevnek szánt létfontosságú 140 milliárd eurós jóvátételi kölcsönt. Az unió országainak decemberig kéne meghozni a döntést, mivel Ukrajna pénzügyi tartalékai jövő tavasszal kimerülhetnek.
A tervezett jóvátételi hitelt a belga területen befagyasztott orosz állami vagyoneszközök fedezné. A Politico értesülései szerint pénteken több tárgyalás is folyik az EU és Belgium között, ahol a Bizottság gazdasági és költségvetési részlegeinek vezető tisztviselői igyekeznek meggyőzni a belga vezetést, hogy a kölcsönnel járó pénzügyi és jogi kockázatokat megfelelően kezelik.
Bart de Wever belga miniszterelnök egyelőre akadályozza az EU által tervezett nagyszabású kölcsönt, amely három év pénzügyi mozgásteret biztosítana Kijevnek. Ukrajna a következő két évben több mint 50 milliárd eurós költségvetési hiánnyal néz szembe, és ezen felül a védekezés költségeit is fedezni kell.
De Wevernek semmi kétsége nincs afelől, hogy Oroszország jogászok hadát küldené Belgium ellen, ha felhasználnák az Euroclear pénzintézeten zárolt 180 milliárd eurós vagyoneszközöket, ezért erős biztosítékokat kér az EU-tól.
Ugyanebből csak 140 milliárdot használnának fedezetnek, a belgák azt szeretnék, hogy ha bármikor pert nyernének az oroszok – amelyre az illegális háború ellenére lenne jogalap –, akkor
azonnal rendelkezésre álljon több mint 170 milliárd euró, hogy kártérítéssel együtt tudják visszafizetni az oroszországi pénzeszközök értékét.
Mindezt legalább két évig az unió tagállamainak kellene vállalni, ergo Belgium konkrétan szeretné látni, hogy melyik ország mennyit hajlandó tenni a közösbe, ha számlát kap a kártérítésre Moszkvából.
A felelősséget 2028-tól tudná átvenni a Bizottság, mivel akkor lép következő ciklusába az EU közös költségvetése, amelyben a tervezet szerint rugalmasabban tud majd reagálni a váratlan krízisekre, és Ukrajna támogatására is előre el van különítve benne nagyjából 100 milliárd euró a 200 milliárdos Global Europe összegéből.
A orosz pénzeszközök felhasználásának nem nagyon van alternatívája:
vagy egy újabb közös uniós hitelfelvétellel kell tovább finanszírozni Ukrajnát, vagy elengedni az ország kezét.
A Bizottság és a tagállamok túlnyomó többsége szerint mindenképpen folytatni kell Ukrajna támogatását, így gyakorlatilag az a kérdés, hogy egy lehetséges kockázatot vállalnak az orosz pénzek megtérítésére, vagy egy újabb hitelfelvétellel biztos terhet raknak az EU-s költségvetésre, amely 2028-tól már így is jelentős visszafizetésekre kényszerül a Covid-járvány kezelésére felvett helyreállítási alap finanszírozására.
