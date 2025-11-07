Milliárdos orosz bevételeket venne el az EU, Magyarország tehet botot a küllők közé

Az EU-ban erősödik a nyomás újabb orosz importok megvámolására, miután a tagállamok egy része sürgeti Moszkva bevételeinek további szűkítését. A kezdeményezés a blokk megosztottságát is megmutatja, mivel néhány kormány, köztük a magyar vezetés gazdasági okokból ódzkodik a szigorítástól.

Hét EU-tagállam – köztük Németország, valamint az északi és keleti országok – közös felhívásban sürgeti, hogy az Európai Bizottság terjesszen elő javaslatot újabb orosz termékek megvámolására – számolt be a Politico.

A dokumentum vas- és acéltermékekre, szervetlen vegyi árura és kálium-műtrágyára vetne ki vámot; ezek 2024-ben 5,4 milliárd euró exportbevételt hoztak Moszkvának.

Az EU 2024-ben összesen 33 milliárd euró értékben importált orosz árut, olaj és gáz nélkül is 11 milliárd euró a teljes forgalom. Bár sok termék nem esik szankció alá, a vámolás politikailag kényes, mert a döntés minősített többséget igényel – így egyes tagállamok nem vétózhatják meg –, ellentétben a szankciókkal, amelyekhez egyhangúság kell. Ez feszültséget szül azokkal a tagállamokkal, amelyek olcsó alapanyagokra támaszkodnak.

A vásárlás érdekeltjei között Belgium és Csehország is szerepel, mivel orosz tulajdonú acélgyáraik miatt bizonyos acéltermékekre mentességet alkudtak ki; hasonló helyzetben van Dánia is.

Emellett több ország elvi alapon ellenzi a vámkiterjesztést, arra hivatkozva, hogy ezt szankciós keretben kellene kezelni:

Magyarország és Szlovákia a kereskedelmi ügyekben nem élhet vétóval, mert ezek minősített többséget igénylő döntések, ezért rendszeresen próbálják a konszenzust igénylő szankciós rezsim alá terelni az ilyen döntéseket.

Az Európai Bizottság tavaly vámot vetett ki az orosz gabonára, majd júliustól ammóniás műtrágyákra is. Az új felhívást az EU-bizottságnak is eljuttatták; a nagykövetek már megvitatták, és a téma a november 24-i kereskedelmi miniszteri ülésre kerülhet, ahol az USA kereskedelmi minisztere, Howard Lutnick is jelen lesz.

