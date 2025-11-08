Vészriadót fújtak Brüsszelben: Ukrajna támogatása miatt egy 140 milliárd eurós káosz fenyegeti az EU-t

A brit lap által látott bizottsági dokumentum részletezi a lehetőségeket, miután a blokk múlt havi csúcstalálkozóján nem sikerült konszenzussal megállapodni a Kijev pénzügyeinek megerősítését célzó, orosz szuverén eszközökre támaszkodó tervet.
A javaslatot Belgium blokkolta, ahol a Euroclear értékpapír-letétkezelő működik, és ahol a befagyasztott eszközöket tartják.
Az ország erős garanciákat követel, hogy ne szenvedjen kárt az alapok felhasználása miatt, tartva az esetleges orosz megtorlás jogi és pénzügyi következményeitől.
A dokumentum szerint, ha ez a terv nem valósul meg,
a 27 tagállamnak vagy közös hitelfelvételt kell engedélyeznie, ami már amúgy is feszített nemzeti költségvetéseiket terhelné további milliárdokkal, vagy közvetlen, összesen 140 milliárd eurós támogatást kell nyújtaniuk Ukrajnának.
Mindkét opció "potenciálisan költségvetési kiigazításokat igényelne egyes tagállamokban", és "közvetlenül befolyásolná hiányukat és adósságukat" – áll a dokumentumban.
A közösen felvett hitel törlesztési költsége a teljes 140 milliárd euró hitelfelvétele és Ukrajnának történő kölcsönzése után évi 5,6 milliárd euróra rúgna.
Ebből a súlyosan eladósodott Franciaország közel 1 milliárd eurót fizetne, Olaszország 675 millió eurót, míg maga Belgium – amely már most is küzd a jövő évi költségvetés elfogadásával – évi közel 200 millió eurós kamatfizetést vállalna.
A bizottsági dokumentum arra is figyelmeztet, hogy a 140 milliárd euró hitelfelvétele tovagyűrűző hatásokkal járhat mind a piaci abszorpcióra, mind pedig különösen arra a kamatlábra, amelyet az Unió általában fizet hitelfelvételei után.
Ezzel szemben a Belgium által múlt hónapban blokkolt terv csak ideiglenes "függő kötelezettséget" jelentene a tagállamok számára a hitel garantálására, mielőtt azt 2028-ban átutalnák az EU közös költségvetésébe.
A dokumentum megoldásokat kínál néhány belga aggályra is. A kezdetben a fővárosok, majd az EU költségvetése által nyújtott pénzügyi garanciák "fedeznék egy tagállam elleni sikeres választottbírósági ítélet végrehajtásának fennmaradó kockázatát".
A dokumentum azt is kimondja, hogy az orosz eszközök felhasználásának "központi feltétele" azok "folyamatos immobilizációja", és olyan jogi struktúra kialakítása, amely a jelenlegi, az EU szankciós joga szerint folyamatosan megújítandó hathavi időszakoknál hosszabb ideig tartaná befagyasztva az eszközöket.
Belgium attól tart, hogy ha egy EU-ország megvétózná az eszközöket befagyasztó szankciók meghosszabbítását, Oroszország visszakövetelhetné a pénzt, és az EU-fővárosoknak kellene kifizetniük a hitel teljes összegét.
Címlapkép forrása: EU
