Globális alkuk sora szabhatja át az EU-s pénzek elosztását

Az unió többéves pénzügyi keretének tervezetében hatalmas átrendeződés várható mivel az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen által nyáron bemutatott tervezet nemzeti borítékokba csomagolná az eddig különálló felzárkóztatási és agrártámogatásokat is. Ez utóbbit különösen nagy elégedetlenség övezi, hiszen a gazdáknak járó területalapú támogatások is érdemben csökkenhetnek, hiába érkezett ígéret a jövedelemkiegészítéseik elkülönítésére. Bár az agrárpolitika reformját óvatosan kell megközelíteni, az új piacok nyitásával úgy tűnik von der Leyen egy versenyképesebb irányba terelné az Európai Unió mezőgazdasági termelőit.

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

Az Európai Unió közös agrárpolitikája (KAP) a blokk egyik legrégebbi és legvitatottabb kezdeményezése. Hat évtized alatt a KAP egy összetett támogatási, vám- és szabályozási rendszerré nőtte ki magát, amely jelenleg még az uniós költségvetés mintegy harmadát emészti fel, ez azonban két év múlva nagyot változhat.

Bár gyakran bírálják a költségessége és a hatékonysági problémák miatt, a kép ennél árnyaltabb: világviszonylatban nézve az uniós agrár- és élelmiszeripar egy kisebb sikertörténet - állítja a CEPS elemzője.

Az unió agri-food szektora éves szinten mintegy 60 milliárd eurós kereskedelmi többlettel gazdagítja az EU-t, ami nagyjából megfelel annak, amennyibe maga a KAP kerül évente a közös költségvetésnek.

Teszi ezt úgy, hogy a szektor egyre komolyabb kihívásokkal néz szembe.

Az éghajlati változások, az amerikai minimális exporttarifák megemelkedése és a fiatalabb generációk bekapcsolódásának elmaradása azonban rányomja a bélyeget a szektorra, ezért annak jövőjét ma leginkább az határozza meg, hogyan alakul a közvetlen támogatások rendszere.

Ezen változtathat elméletben, ha az eddig tisztán földalapú támogatásokat egy jóval arányosabb rendszerben osztanák el, ezzel ösztönözve a gazdákat az eddig kényszer híján szükségtelennek hitt versenyképességi fejlesztések elvégzésére.

Vámterhes időszak

Az EU agrárkereskedelmi teljesítménye önmagáért beszél: jelenleg az unió a világ legnagyobb sertésexportőre és termelésben is a második a nagy részben saját piacra termelő Kína után.

A CEPS szerint az, hogy az EU ennek ellenére is képes tartós kereskedelmi többletet felmutatni, még a kínai protekcionista intézkedések mellett is, jól mutatja a szektor ellenállóképességét és globális versenyképességét. A siker ugyanakkor nem mentes az ellentmondásoktól: a kritikusok szerint a magas vámok és a nem tarifális akadályok torzítják a világkereskedelmet, és hátrányos helyzetbe hozzák a fejlődő országokat.

Világszinten az élelmiszeripari export – a hústól és tejtermékektől a feldolgozott élelmiszerekig – még a 14,8 százalékos átlagos globális vámterhek mellett is kimagasló. Tekintve, hogy ez a szám szinte megegyezik az USA-val kötött 15%-os vámplafonnal, és Észak-Amerika a világ egyik legerősebb fogyasztói rétegével bír, végzetes következményekkel korai lenne számolni az amerikai fronton.

Ennek ellenére a Farm Europe szeptemberi elemzése szerint elkerülhetetlen, hogy idővel vagy a fogyasztás volumenének csökkenésével, vagy az árrés zsugorodásával, de mindenképpen számítani kell a realizálható nyereség visszaesésére.

Gabonakészítmények (tészta, keksz): a korábban vámmentes vagy alacsony vámmal sújtott termékekre most jóval magasabb terhek jönnek, így az EU-s száraztészta és keksz lényegesen kevésbé lesz versenyképes az amerikai piacon.

a korábban vámmentes vagy alacsony vámmal sújtott termékekre most jóval magasabb terhek jönnek, így az EU-s száraztészta és keksz lényegesen kevésbé lesz versenyképes az amerikai piacon. Tejtermékek (különösen sajtok): a sajtokra a legkedvezőbb kedvezményes vámteher (MFN-tarifa) átlagosan 10% volt, ami most 15%-ra nő, így az európai sajtok drágulnak és veszíthetnek piaci részesedésükből; a kisebb márkaismertségű vaj különösen érintett.

a sajtokra a legkedvezőbb kedvezményes vámteher (MFN-tarifa) átlagosan 10% volt, ami most 15%-ra nő, így az európai sajtok drágulnak és veszíthetnek piaci részesedésükből; a kisebb márkaismertségű vaj különösen érintett. Sonkák: a korábban nagyon alacsony vagy nulla vámmal beérkező minőségi EU sonkák most jóval drágábbak lesznek az amerikai piacon, ami visszaveti az exportot.

Bor: korábban literenkénti fix vám volt (ami sok esetben 15% alatt maradt), most viszont az érték alapján számolják, így különösen a magasabb árú európai borok veszítenek versenyképességükből.

Sör: a korábban vámmentes EU-s sörök most 15%-os vámmal érkeznek, így több európai márka egyszerűen kiszorulhat az amerikai piacról.

a korábban vámmentes EU-s sörök most 15%-os vámmal érkeznek, így több európai márka egyszerűen kiszorulhat az amerikai piacról. Egyéb szeszes italok: a literenkénti fix vám helyett a 15%-os értékalapú tarifa valójában magasabb költséget jelent, ami vagy piaci részesedésvesztést, vagy profitcsökkenést okoz az EU exportőröknek.

Olívaolaj: az EU dominálja a világtermelést, de a magasabb ár az USA-ban várhatóan fogyasztói átterelődést okoz olcsóbb magolajok felé, így az európai export visszaeshet.

Mindez persze jelenleg csak korlátozott mértékben érinti a magyar gazdákat, hiszen az USA irányába eladott élelmiszer és mezőgazdasági termékek összértéke a Trading Economics számai szerint mindössze 650 millió dollár (215 milliárd forint) körül mozog, amely kevesebb mint 10%-a az amúgy is relatíve csekélynek mondható USA-ba irányuló exportunknak.

Ez a kereskedelmi front ettől még érdekes dolgokat tartogathat Európa egészének, ugyanis a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) egy friss határozata szerint az USA törvényellenesen járt el, mikor a Spanyolországból származó nyers olivára büntetővámokat vetett ki.

Tette ezt kifejezetten arra hivatkozva, hogy az ottani gazdák KAP-támogatása versenyjogba ütköző előnyökhöz juttatta a spanyolokat.

Ez a precedens értékű döntés, az amerikai 15%-os vámplafonnal együtt egy komoly garanciát jelenthet arra, hogy az USA irányába az utóbbiaknál jóval kiszámíthatóbb ciklusba lép az agrárszektor. Az észak-amerikai stabilizálódás mellett azonban érdekesebbek lehetnek a frissen megnyíló lehetőségek.

Új kapuk nyílnak

Von der Leyen már Trump tavaly novemberi újraválasztása óta aktívan járja a globális Dél országait, hogy új piacokat szerezzen az európai exportőröknek, és bár inkább a belső piac megreformálásával lehetne kiváltani a Egyesült Államokra fókuszáló uniós export kitettségeit, a folyamatban lévő megállapodások komoly lehetőséget jelenthetnek az európai gazdáknak.

Ugyan a Mercosur-országok, Mexikó és India is jelentős mezőgazdasági termelők, és emiatt a szektor európai szereplői jogosan tartanak a velük kötött szabadkereskedelmi partnerségektől, a CEPS is rámutat, hogy ezek hosszútávon inkább növelhetik az EU részesedését, mindsem, hogy rontanák azokat.

Az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás ellenzői gyakran azt állítják, hogy az európai piacot elárasztaná a brazil hús. A megállapodás tervezetének részletesebb vizsgálata azonban azt mutatja, hogy

a behozatali mennyiség egy 99 000 tonnás kvótához lenne kötve, 7,5 százalékos vámtétellel, amelyet négy év alatt, fokozatosan vezetnének be. Ez az uniós marhahústermelés mintegy 1,5 százalékának felel meg.

A sertéshús esetében még ennél is alacsonyabb, 25 000 tonnás kvóta érvényesülne.

Emellett a Mercosur-országokból érkező termékekre változatlanul alkalmaznák az EU élelmiszerbiztonsági és növény-egészségügyi (SPS) előírásait és ellenőrzéseit. Korábban hasonló félelmek jelentek meg a kanadai CETA-megállapodás kapcsán 2017–18-ban, azonban

a megállapodás életbe lépése óta az EU agrárexportja csak növekedett ez irányban.

Ugyanez történt az EU és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás (EPA) esetében is, ahol az export jelentősen bővült a tarifák csökkentése nyomán, különösen a sertéshús, a bor és a marhahús területén.

Ha minden a tervek szerint halad, akkor a Mercosur-megállapodás tagállami ratifikációja jövő év első felében mehet végbe, ezt követné Mexikó, míg India esetében idén tervezik leütni a partnerségi kapcsolat részleteit. Ezt persze nagyban befolyásol az ország hozzáállása az orosz olajexportról való leváláshoz is, de mindkét fél elkötelezettnek tűnik a megoldásban, és keretek pontos meghatározása után, jövőre ez továbbkerülhet is az uniós tagállami vezetők asztalára.

Ezek a piacok, különösen az indiai és a dél-amerikai országok esetében igencsak védettnek számítottak, így nem meglepő, hogy a magyar export különösen limitált ezekbe az irányokba.

A Mercosur-országokba összesen mintegy 52 millió dollár (17,5 milliárd forint),

összesen mintegy 52 millió dollár (17,5 milliárd forint), Mexikóba nagyjából 170-175 millió (55-60 milliárd forint),

nagyjából 170-175 millió (55-60 milliárd forint), Indiába pedig csupán körülbelül 45 millió dollár (15 milliárd forint) értékben adnak el árut a magyar gazdák.

Bár a kitaposatlan ösvények miatt nem tiszta, hogy itt mennyi mozgástér lehet még Magyarország számára, és természetesen általánosságban az európai árakra is árcsökkentő hatással lehetnek a partnerségek szabadkereskedelmi részei, az Mercosur-megállapodás mintájára az EU rendkívül óvatosan és fokozatosan engedi csak be az említett országok termékeit saját belső piacára.

Innentől azonban az unió döntéshelyzetbe kerül, hogy a KAP-támogatásokat milyen irányba orientálja. Inkább egy protekcionista, a helyi szereplők fenntartására fókuszáló utat választ, vagy a megnyíló kereskedelmi folyosók nyomán egy olyan irányba mozdul, amely a fejlesztéseket és a versenyképességet ösztönzi, magas hozzáadott értékű termékek előállítására, amik a világpiac minden szegletében kelendőek tudnak maradni.

Vízválasztó reform

Jelenleg egyértelműen a közvetlen kifizetések jelentik a KAP gerincét. A 2003-as reform óta a támogatásokat elválasztották a konkrét termeléstől, hogy inkább a jövedelmi stabilitást és a vidéki megélhetést segítsék. Támogatói szerint ezek nélkül sok gazdaság – különösen a kis- és középméretűek – nem tudna fennmaradni a világpiaci árak ingadozása és a természeti kockázatok, például aszály vagy kártevők okozta profitkiesések miatt.

A rendszer azonban messze nem hibátlan. Az egyik legfőbb kritika, hogy a támogatások eloszlása rendkívül egyenlőtlen:

a gazdaságok kevesebb mint 20 százaléka kapja a kifizetések több mint 80 százalékát,

így a nagyüzemek és földbirtokosok aránytalanul jobban járnak, miközben a kistermelők gyakran a legnagyobb gazdasági nyomás alatt állnak.

A közvetlen kifizetések emellett nem feltétlenül növelik a versenyképességet. Bár pénzügyi védőhálót biztosítanak, nem ösztönöznek innovációra vagy hatékonyságnövelésre, különösen az újabb tagállamokban, ahol a termelékenység továbbra is elmarad a nyugat-európai szinttől.

A hektáralapú támogatás ugyanakkor egyáltalán nem kényszerít szerkezeti alkalmazkodásra, így akár fékezheti is a modernizációt. Ráadásul a rendszer merev: nem alkalmazkodik a piaci ciklusokhoz, mint például az amerikai ellentételező támogatási modellek, ezért válságidőszakokban nem tud valódi „ütközéscsillapítóként” működni.

Amennyiben a Bizottság szakértői körültekintően és kellő szigorral járnak el, a nemzeti borítékok ilyen szempontból sokat javíthatnak a KAP-támogatások versenyképességre gyakorolt hatásán, arról nem is beszélve, hogy a 2028-2034 időszakra szóló közös pénzügyi keret (MFF) új megközelítése alapvetően nagyobb hangsúlyt fektet a rugalmasságra, hogy a felmerülő kríziseket gyorsabban tudja ellensúlyozni az uniós költségvetés.

Ezeken túl a környezetvédelmi szempontok sem festenek kedvező képet. Bár a közelmúltbeli reformok igyekeztek „zöldebbé” tenni az agrárpolitikát, a közvetlen támogatások többsége továbbra is a hagyományos gazdálkodást erősíti. Ezek olyan rendszereket-módszereket tartanak életben, amelyek magas üvegházhatású gázkibocsátással és biodiverzitás-vesztéssel járnak, miközben az ökológiai vagy fenntartható gazdálkodás aránya elmarad az ideálistól.

Az is szempont, hogy kereskedelmi szinten a KAP magas védővámjai és exporttámogatásai évtizedek óta akadályozzák a WTO-tárgyalásokat. Bár ezek megvédik az európai termelőket, a fogyasztók számára drágítják az élelmiszert, és eddig kizárták a fejlődő országok termelőit az európai piacról.

Eközben az európai kontextusban a regionális különbségek is mélyülnek. A nyugat-európai, gépesített, nagyüzemi gazdaságok sokkal több közvetlen támogatást kapnak, mint a kelet-közép-európai, jellemzően kisbirtokos gazdák.

Ez a különbség nemcsak gazdasági egyenlőtlenséget növel, hanem politikai feszültségeket is gerjeszt a vidéki térségekben, erősítve az EU-ellenes hangokat. Az esetleges bővítés – különösen Ukrajna csatlakozása – tovább bonyolítaná a helyzetet, hiszen az ország hatalmas, rendkívül termékeny mezőgazdasági területei felboríthatják a piacot, és újabb forráselosztási vitákat indíthatnának el.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 29. Megszületett a brüsszeli döntés: így változik meg az ukrán termékek beáramlása Magyarországra

Kényszerhelyzet

Mindezek fényében egyre többen vélik úgy, hogy a KAP nem csupán apró módosításokra, hanem szemléletváltásra szorul. A jelenlegi narratíva, amely a jövedelemtámogatásra és a piacvédelemre épül, egyre kevésbé illeszkedik az EU átfogó céljaihoz: a fenntarthatósághoz, az innovációhoz és a globális versenyképességhez, az Európai Parlament mégis kitart a régi rendszer alapjai mellett.

Teszik ezt különösen a Néppárt (EPP) képviselői, akik ebben egy elég éles kritikát képviselnek von der Leyen bizottságával szemben. Bár az általuk delegált jelentéstevő, Sigfried Muresan elismeri, hogy reformra szorul a KAP, az EP nem igazán szeretne lemondani arról a jogáról, hogy a források megítélése előtt is beleszólhassanak azok eloszlásába.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 13. Hatalmas ütközetre készül az Európai Parlament az uniós források megtartásáért

Mindez a nagy MFF vita mentén dőlhet el, amelynek egy fontos állomása lesz a következő héten esedékes parlamenti csörte, ahol az sem kizárt, hogy a von der Leyent támogató pártok egyszerűen elutasítják a Bizottság javaslatát, így annak újra a tervezőasztalhoz kell ülnie, és akár újabb strukturális változtatásokat hozni a kritikusok lecsillapítására.

Az MFF-ről szóló egyeztetések persze tipikusan az utolsó pillanatig, jelen esetben 2027 végéig zajlódnak majd, de annak az összes szereplő számára nyilvánvalónak kell lenni, hogy a nagy léptékű geopolitikai változásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Ebbe nem csak világkereskedelem potenciális áttagozódása számít, hanem az orosz háborús tevékenység által gerjesztett stratégiai kényszerek is, amelyek miatt

az EU-nak jelentősen újra kellett gondolni a prioritásait.

Az MFF-en keresztül elérhető támogatások jelenlegi rendszerét csak akkor lehetne jól megindokoltan fenntartani, ha a tagállamok hajlandóak lennének növelni hozzájárulásukat. Erre azonban a nettó befizetők részéről egyelőre meglehetősen korlátozott hajlandóság mutatkozik, így a gazdáknak fontos lehet felkészülni arra az eshetőségre is, hogy kevesebb hozzájáruláshoz juthatnak, és így a fennmaradásuk egyetlen garanciája a hatásfoknövelésben lesz keresendő.

Címlapkép forrása: EU