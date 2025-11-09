Globális alkuk sora szabhatja át az EU-s pénzek elosztását

Az Európai Unió közös agrárpolitikája (KAP) a blokk egyik legrégebbi és legvitatottabb kezdeményezése. Hat évtized alatt a KAP egy összetett támogatási, vám- és szabályozási rendszerré nőtte ki magát, amely jelenleg még az uniós költségvetés mintegy harmadát emészti fel, ez azonban két év múlva nagyot változhat.
Bár gyakran bírálják a költségessége és a hatékonysági problémák miatt, a kép ennél árnyaltabb: világviszonylatban nézve az uniós agrár- és élelmiszeripar egy kisebb sikertörténet - állítja a CEPS elemzője.
Az unió agri-food szektora éves szinten mintegy 60 milliárd eurós kereskedelmi többlettel gazdagítja az EU-t, ami nagyjából megfelel annak, amennyibe maga a KAP kerül évente a közös költségvetésnek.
Teszi ezt úgy, hogy a szektor egyre komolyabb kihívásokkal néz szembe.
Az éghajlati változások, az amerikai minimális exporttarifák megemelkedése és a fiatalabb generációk bekapcsolódásának elmaradása azonban rányomja a bélyeget a szektorra, ezért annak jövőjét ma leginkább az határozza meg, hogyan alakul a közvetlen támogatások rendszere.
Ezen változtathat elméletben, ha az eddig tisztán földalapú támogatásokat egy jóval arányosabb rendszerben osztanák el, ezzel ösztönözve a gazdákat az eddig kényszer híján szükségtelennek hitt versenyképességi fejlesztések elvégzésére.
Vámterhes időszak
Az EU agrárkereskedelmi teljesítménye önmagáért beszél: jelenleg az unió a világ legnagyobb sertésexportőre és termelésben is a második a nagy részben saját piacra termelő Kína után.
A CEPS szerint az, hogy az EU ennek ellenére is képes tartós kereskedelmi többletet felmutatni, még a kínai protekcionista intézkedések mellett is, jól mutatja a szektor ellenállóképességét és globális versenyképességét. A siker ugyanakkor nem mentes az ellentmondásoktól: a kritikusok szerint a magas vámok és a nem tarifális akadályok torzítják a világkereskedelmet, és hátrányos helyzetbe hozzák a fejlődő országokat.
Világszinten az élelmiszeripari export – a hústól és tejtermékektől a feldolgozott élelmiszerekig – még a 14,8 százalékos átlagos globális vámterhek mellett is kimagasló. Tekintve, hogy ez a szám szinte megegyezik az USA-val kötött 15%-os vámplafonnal, és Észak-Amerika a világ egyik legerősebb fogyasztói rétegével bír, végzetes következményekkel korai lenne számolni az amerikai fronton.
Ennek ellenére a Farm Europe szeptemberi elemzése szerint elkerülhetetlen, hogy idővel vagy a fogyasztás volumenének csökkenésével, vagy az árrés zsugorodásával, de mindenképpen számítani kell a realizálható nyereség visszaesésére.
- Gabonakészítmények (tészta, keksz): a korábban vámmentes vagy alacsony vámmal sújtott termékekre most jóval magasabb terhek jönnek, így az EU-s száraztészta és keksz lényegesen kevésbé lesz versenyképes az amerikai piacon.
- Tejtermékek (különösen sajtok): a sajtokra a legkedvezőbb kedvezményes vámteher (MFN-tarifa) átlagosan 10% volt, ami most 15%-ra nő, így az európai sajtok drágulnak és veszíthetnek piaci részesedésükből; a kisebb márkaismertségű vaj különösen érintett.
-
Sonkák: a korábban nagyon alacsony vagy nulla vámmal beérkező minőségi EU sonkák most jóval drágábbak lesznek az amerikai piacon, ami visszaveti az exportot.
-
Bor: korábban literenkénti fix vám volt (ami sok esetben 15% alatt maradt), most viszont az érték alapján számolják, így különösen a magasabb árú európai borok veszítenek versenyképességükből.
- Sör: a korábban vámmentes EU-s sörök most 15%-os vámmal érkeznek, így több európai márka egyszerűen kiszorulhat az amerikai piacról.
-
Egyéb szeszes italok: a literenkénti fix vám helyett a 15%-os értékalapú tarifa valójában magasabb költséget jelent, ami vagy piaci részesedésvesztést, vagy profitcsökkenést okoz az EU exportőröknek.
-
Olívaolaj: az EU dominálja a világtermelést, de a magasabb ár az USA-ban várhatóan fogyasztói átterelődést okoz olcsóbb magolajok felé, így az európai export visszaeshet.
Mindez persze jelenleg csak korlátozott mértékben érinti a magyar gazdákat, hiszen az USA irányába eladott élelmiszer és mezőgazdasági termékek összértéke a Trading Economics számai szerint mindössze 650 millió dollár (215 milliárd forint) körül mozog, amely kevesebb mint 10%-a az amúgy is relatíve csekélynek mondható USA-ba irányuló exportunknak.
Ez a kereskedelmi front ettől még érdekes dolgokat tartogathat Európa egészének, ugyanis a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) egy friss határozata szerint az USA törvényellenesen járt el, mikor a Spanyolországból származó nyers olivára büntetővámokat vetett ki.
Tette ezt kifejezetten arra hivatkozva, hogy az ottani gazdák KAP-támogatása versenyjogba ütköző előnyökhöz juttatta a spanyolokat.
Ez a precedens értékű döntés, az amerikai 15%-os vámplafonnal együtt egy komoly garanciát jelenthet arra, hogy az USA irányába az utóbbiaknál jóval kiszámíthatóbb ciklusba lép az agrárszektor. Az észak-amerikai stabilizálódás mellett azonban érdekesebbek lehetnek a frissen megnyíló lehetőségek.
Új kapuk nyílnak
Von der Leyen már Trump tavaly novemberi újraválasztása óta aktívan járja a globális Dél országait, hogy új piacokat szerezzen az európai exportőröknek, és bár inkább a belső piac megreformálásával lehetne kiváltani a Egyesült Államokra fókuszáló uniós export kitettségeit, a folyamatban lévő megállapodások komoly lehetőséget jelenthetnek az európai gazdáknak.
Ugyan a Mercosur-országok, Mexikó és India is jelentős mezőgazdasági termelők, és emiatt a szektor európai szereplői jogosan tartanak a velük kötött szabadkereskedelmi partnerségektől, a CEPS is rámutat, hogy ezek hosszútávon inkább növelhetik az EU részesedését, mindsem, hogy rontanák azokat.
Az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás ellenzői gyakran azt állítják, hogy az európai piacot elárasztaná a brazil hús. A megállapodás tervezetének részletesebb vizsgálata azonban azt mutatja, hogy
a behozatali mennyiség egy 99 000 tonnás kvótához lenne kötve, 7,5 százalékos vámtétellel, amelyet négy év alatt, fokozatosan vezetnének be. Ez az uniós marhahústermelés mintegy 1,5 százalékának felel meg.
A sertéshús esetében még ennél is alacsonyabb, 25 000 tonnás kvóta érvényesülne.
Emellett a Mercosur-országokból érkező termékekre változatlanul alkalmaznák az EU élelmiszerbiztonsági és növény-egészségügyi (SPS) előírásait és ellenőrzéseit. Korábban hasonló félelmek jelentek meg a kanadai CETA-megállapodás kapcsán 2017–18-ban, azonban
a megállapodás életbe lépése óta az EU agrárexportja csak növekedett ez irányban.
Ugyanez történt az EU és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás (EPA) esetében is, ahol az export jelentősen bővült a tarifák csökkentése nyomán, különösen a sertéshús, a bor és a marhahús területén.
Ha minden a tervek szerint halad, akkor a Mercosur-megállapodás tagállami ratifikációja jövő év első felében mehet végbe, ezt követné Mexikó, míg India esetében idén tervezik leütni a partnerségi kapcsolat részleteit. Ezt persze nagyban befolyásol az ország hozzáállása az orosz olajexportról való leváláshoz is, de mindkét fél elkötelezettnek tűnik a megoldásban, és keretek pontos meghatározása után, jövőre ez továbbkerülhet is az uniós tagállami vezetők asztalára.
Ezek a piacok, különösen az indiai és a dél-amerikai országok esetében igencsak védettnek számítottak, így nem meglepő, hogy a magyar export különösen limitált ezekbe az irányokba.
- A Mercosur-országokba összesen mintegy 52 millió dollár (17,5 milliárd forint),
- Mexikóba nagyjából 170-175 millió (55-60 milliárd forint),
- Indiába pedig csupán körülbelül 45 millió dollár (15 milliárd forint) értékben adnak el árut a magyar gazdák.
Bár a kitaposatlan ösvények miatt nem tiszta, hogy itt mennyi mozgástér lehet még Magyarország számára, és természetesen általánosságban az európai árakra is árcsökkentő hatással lehetnek a partnerségek szabadkereskedelmi részei, az Mercosur-megállapodás mintájára az EU rendkívül óvatosan és fokozatosan engedi csak be az említett országok termékeit saját belső piacára.
Innentől azonban az unió döntéshelyzetbe kerül, hogy a KAP-támogatásokat milyen irányba orientálja. Inkább egy protekcionista, a helyi szereplők fenntartására fókuszáló utat választ, vagy a megnyíló kereskedelmi folyosók nyomán egy olyan irányba mozdul, amely a fejlesztéseket és a versenyképességet ösztönzi, magas hozzáadott értékű termékek előállítására, amik a világpiac minden szegletében kelendőek tudnak maradni.
Vízválasztó reform
Jelenleg egyértelműen a közvetlen kifizetések jelentik a KAP gerincét. A 2003-as reform óta a támogatásokat elválasztották a konkrét termeléstől, hogy inkább a jövedelmi stabilitást és a vidéki megélhetést segítsék. Támogatói szerint ezek nélkül sok gazdaság – különösen a kis- és középméretűek – nem tudna fennmaradni a világpiaci árak ingadozása és a természeti kockázatok, például aszály vagy kártevők okozta profitkiesések miatt.
A rendszer azonban messze nem hibátlan. Az egyik legfőbb kritika, hogy a támogatások eloszlása rendkívül egyenlőtlen:
a gazdaságok kevesebb mint 20 százaléka kapja a kifizetések több mint 80 százalékát,
így a nagyüzemek és földbirtokosok aránytalanul jobban járnak, miközben a kistermelők gyakran a legnagyobb gazdasági nyomás alatt állnak.
A közvetlen kifizetések emellett nem feltétlenül növelik a versenyképességet. Bár pénzügyi védőhálót biztosítanak, nem ösztönöznek innovációra vagy hatékonyságnövelésre, különösen az újabb tagállamokban, ahol a termelékenység továbbra is elmarad a nyugat-európai szinttől.
A hektáralapú támogatás ugyanakkor egyáltalán nem kényszerít szerkezeti alkalmazkodásra, így akár fékezheti is a modernizációt. Ráadásul a rendszer merev: nem alkalmazkodik a piaci ciklusokhoz, mint például az amerikai ellentételező támogatási modellek, ezért válságidőszakokban nem tud valódi „ütközéscsillapítóként” működni.
Amennyiben a Bizottság szakértői körültekintően és kellő szigorral járnak el, a nemzeti borítékok ilyen szempontból sokat javíthatnak a KAP-támogatások versenyképességre gyakorolt hatásán, arról nem is beszélve, hogy a 2028-2034 időszakra szóló közös pénzügyi keret (MFF) új megközelítése alapvetően nagyobb hangsúlyt fektet a rugalmasságra, hogy a felmerülő kríziseket gyorsabban tudja ellensúlyozni az uniós költségvetés.
Ezeken túl a környezetvédelmi szempontok sem festenek kedvező képet. Bár a közelmúltbeli reformok igyekeztek „zöldebbé” tenni az agrárpolitikát, a közvetlen támogatások többsége továbbra is a hagyományos gazdálkodást erősíti. Ezek olyan rendszereket-módszereket tartanak életben, amelyek magas üvegházhatású gázkibocsátással és biodiverzitás-vesztéssel járnak, miközben az ökológiai vagy fenntartható gazdálkodás aránya elmarad az ideálistól.
Az is szempont, hogy kereskedelmi szinten a KAP magas védővámjai és exporttámogatásai évtizedek óta akadályozzák a WTO-tárgyalásokat. Bár ezek megvédik az európai termelőket, a fogyasztók számára drágítják az élelmiszert, és eddig kizárták a fejlődő országok termelőit az európai piacról.
Eközben az európai kontextusban a regionális különbségek is mélyülnek. A nyugat-európai, gépesített, nagyüzemi gazdaságok sokkal több közvetlen támogatást kapnak, mint a kelet-közép-európai, jellemzően kisbirtokos gazdák.
Ez a különbség nemcsak gazdasági egyenlőtlenséget növel, hanem politikai feszültségeket is gerjeszt a vidéki térségekben, erősítve az EU-ellenes hangokat. Az esetleges bővítés – különösen Ukrajna csatlakozása – tovább bonyolítaná a helyzetet, hiszen az ország hatalmas, rendkívül termékeny mezőgazdasági területei felboríthatják a piacot, és újabb forráselosztási vitákat indíthatnának el.
Kényszerhelyzet
Mindezek fényében egyre többen vélik úgy, hogy a KAP nem csupán apró módosításokra, hanem szemléletváltásra szorul. A jelenlegi narratíva, amely a jövedelemtámogatásra és a piacvédelemre épül, egyre kevésbé illeszkedik az EU átfogó céljaihoz: a fenntarthatósághoz, az innovációhoz és a globális versenyképességhez, az Európai Parlament mégis kitart a régi rendszer alapjai mellett.
Teszik ezt különösen a Néppárt (EPP) képviselői, akik ebben egy elég éles kritikát képviselnek von der Leyen bizottságával szemben. Bár az általuk delegált jelentéstevő, Sigfried Muresan elismeri, hogy reformra szorul a KAP, az EP nem igazán szeretne lemondani arról a jogáról, hogy a források megítélése előtt is beleszólhassanak azok eloszlásába.
Mindez a nagy MFF vita mentén dőlhet el, amelynek egy fontos állomása lesz a következő héten esedékes parlamenti csörte, ahol az sem kizárt, hogy a von der Leyent támogató pártok egyszerűen elutasítják a Bizottság javaslatát, így annak újra a tervezőasztalhoz kell ülnie, és akár újabb strukturális változtatásokat hozni a kritikusok lecsillapítására.
Az MFF-ről szóló egyeztetések persze tipikusan az utolsó pillanatig, jelen esetben 2027 végéig zajlódnak majd, de annak az összes szereplő számára nyilvánvalónak kell lenni, hogy a nagy léptékű geopolitikai változásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Ebbe nem csak világkereskedelem potenciális áttagozódása számít, hanem az orosz háborús tevékenység által gerjesztett stratégiai kényszerek is, amelyek miatt
az EU-nak jelentősen újra kellett gondolni a prioritásait.
Az MFF-en keresztül elérhető támogatások jelenlegi rendszerét csak akkor lehetne jól megindokoltan fenntartani, ha a tagállamok hajlandóak lennének növelni hozzájárulásukat. Erre azonban a nettó befizetők részéről egyelőre meglehetősen korlátozott hajlandóság mutatkozik, így a gazdáknak fontos lehet felkészülni arra az eshetőségre is, hogy kevesebb hozzájáruláshoz juthatnak, és így a fennmaradásuk egyetlen garanciája a hatásfoknövelésben lesz keresendő.
Címlapkép forrása: EU
Szalay-Bobrovniczky: Magyarország HIMARS rakétákat vásárolhat
Kongresszusi felhatalmazás is szükséges hozzá.
Egész Európát lepipálták a magyar ingatlanok: 10 ábrán a lakáspiac helyzete
Lakásépítésben EU-sereghajtó, árnövekedésben az élen Magyarország.
Lavrov: Az Egyesült Államok mérlegeli Putyin ajánlatát
Van, amiben Oroszország nem enged.
Hernádi Zsolt a százhalombattai tűzesetről: konteó elméletek vannak ezzel kapcsolatban
Sokkal nagyobb is lehetett volna a baj.
Megszólalt Brüsszel a Trump–Orbán-találkozón bejelentett orosz energiaimport-mentességről
Az Európai Bizottság Portfolio-nak adott válasza alapján a washingtoni engedély nem befolyásolja az uniós terveket.
Félelmetes szupertájfun jön, közel 1 millió embert kellett evakuálni
Több mint 30 millió embert veszélyeztet.
Kína felfüggesztette ritka fémek amerikai exportjának tilalmát
Az intézkedés 2026. november 27-éig marad érvényben.
Trump kezében a leállító gomb: így függ Európa az amerikai tech cégektől
Az AWS- és Azure-leállások rámutattak arra, hogy az EU-nak lépnie kell a digitális szuverenitás felé.
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!