Végre elfogadhatják Ursula von der Leyen bürokráciacsökkentő csomagját
Az októberi sikertelen kísérlet után másodjára szavaz az Európai Parlament a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését célzó omnibuszcsomagról. Az Európai Néppárt (EPP) két forgatókönyvvel készül: vagy megbízik a tőle balra ülő centrista együttműködés képviselőiben, vagy elfogadja a Parlament jobb oldalát megtöltő pártok támogatását.

Nagy erőkkel folynak a tárgyalások az EPP és az Európai Bizottság élére Ursula von der Leyent megválasztó pártcsaládok, a Szociáldemokraták (S&D), a Zöldek és a liberális Renew között, akik mégis közösen szavazhatnak a vállalatok jelentéskötelezettségeit lazító tervezetről – tudta meg a Politico.

Ugyan a centrista koalícióval való együttműködés újra a terítéken van, az elmúlt héten a Néppárt még úgy gondolta, kénytelen lesz a tőle jobbra helyet foglaló frakciókkal, így a Patriótákkal is közösen megszavazni az egyszerűsítési omnibusz szabályozást.

A Parlament most másodszor dönt az adminisztratív egyszerűsítésekről, miután októberben nem született megállapodás. Akkor már szóban megvolt a centrista többség a tervezet elfogadásáról, de végül az S&D képviselői közül túl sokan döntöttek úgy, hogy mégsem adják hozzá a voksukat. Emiatt az EPP úgy érezte, megint a jobb oldal támogatására fog szorulni a többség megteremtéséhez.

Ugyan a Néppárt az esetek túlnyomó részében továbbra is a középre helyezhető informális koalícióval szavaz, annak többi tagja meglehetősen nehezményezi, amikor az EPP helyettük a három jobboldali pártcsalád támogatását veszi igénybe.

Ez az utóbbi hónapokban rendszeresen tárgyalt téma volt a plenáris üléseken is, így most egy újabb vitát elkerülendő, újra a középről próbálnak támogatást építeni az Európai Parlamentben. Ugyan a Zöldek és az S&D is elkötelezettnek látszik a kompromisszumra,

jelenleg még eldöntetlen, hogy az Egyszerűsítési törvény melyik verziójáról szavaznak majd a csütörtöki ülésen.

A döntés tárgya az Európai Bizottság februárban előterjesztett egyszerűsítési csomagja, amely a vállalatok fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettségeinek mérséklését célozza. A politikai csoportok abban nem jutottak dűlőre, meddig mehetnek el a visszavágásban.

Az EPP múlt hét szerdán olyan módosítóit is benyújtotta, amelyekre minden bizonnyal a szélsőjobboldal is rábólintana, és a lap forrásai szerint – erre reagálva – a centrista koalíció többi tagja még aznap este újabb egyeztetésekbe kezdett a Néppárttal, hogy mégis velük szavazzák meg az egyszerűsítést.

Régóta vitatott, hogyan kéne csökkenteni a jelentési kötelezettséggel járó terheket, de nagy vonalakban úgy néz ki, hogy míg a jobboldalról az az elképzelés, hogy a kisvállalatoknak teljesen mentesülnie kéne mindenféle jelentés alól, addig a Zöldek és a Szociáldemokraták inkább a szabályozások szigorúságát lazítanák, de továbbra is elvárnák, hogy valamilyen módon mindenkinek igazolnia kelljen az uniós előírások betartását.

A témát vezető EPP-s tárgyaló, Jörgen Warborn minden frakciót felszólított az egyszerűsítés támogatására:

A csütörtöki szavazás nem másról szól, mint arról, hogy meg tudjuk-e mutatni versenyképességük megőrzéséért küzdő vállalkozásainknak, hogy értjük, mit szeretnének.

– nyilatkozta a lapnak Warborn.

Eközben a Patrióták keretezésében az EPP pusztán csak az ő módosítóikat terjesztette be, és bár bírálják a Néppártot amiért ezt elhallgatnák, valójában egyre több témában közelítenek a jobb oldalon álló pártok véleményéhez.

Egyelőre bármelyik forgatókönyv elképzelhető, és mivel a pártfegyelem közel sem 100%-os az EP-képviselők közt, könnyen lehet az is, hogy újból elmarad a megállapodás, holott

a Bizottság már februárban lerakta a tervezetet az asztalra.

Ugyan a Parlamentet vezető Roberta Metsola az utóbbi időszakban többször hangsúlyozta jogos példákkal, hogy az EP képes a gyors munkára és így nem érdemes megkerülni őket, a zöldítési előírásokkal kapcsolatos vita egy eklatáns esete annak, hogy bármikor megrekedhet egy-egy törvény, különösen ha pártcsaládok képviselői nem tartják magukat az előzetesen egyeztetett megállapodásokhoz.

Címlapkép forrása: EU

