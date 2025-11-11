Brüsszel bejelentette: olyan egyszerűsítések jönnek 2026-tól, amikre évtizedek óta vártak

A társjogalkotók előzetesen megállapodtak a kulcsfontosságú alapelvekről, amelyek magukban foglalják a gazdaságokban alkalmazott követelmények egyszerűsítését, a különböző gazdálkodási gyakorlatok – például a biogazdálkodás – jobb elismerését, a kis- és közepes méretű gazdaságok támogatásának egyszerűsítését, a versenyképességet növelő intézkedéseket, valamint a tagállamok nagyobb rugalmasságát KAP stratégiai terveik kezelésében.
A megállapodás megtartja az Európai Bizottság által májusban előterjesztett javaslat lényegét
– hangsúlyozza a testület.
A részletek kapcsán közölték, hogy
csökkenni fognak a gazdálkodókra és a közigazgatásra nehezedő adminisztratív terhek, valamint a helyszíni ellenőrzések száma.
A kifizetéseken keresztül megerősítik a kisgazdálkodók támogatását. A biogazdaságok egyszerűsített szabályokból profitálhatnak. A megállapodás emellett válságkifizetéseket irányoz elő a természeti és éghajlati katasztrófák által érintett aktív gazdálkodók számára.
Ezek az intézkedések valódi előnyöket hoznak a gazdálkodók és a tagállamok számára. Csökkentik a papírmunkát, növelik a rugalmasságot, és segítik a kisebb és közepes méretű gazdaságokat a KAP-támogatások jobb kihasználásában.
A reformok évente több mint 1,6 milliárd eurót takaríthatnak meg a gazdálkodóknak és több mint 210 millió eurót a nemzeti közigazgatásoknak.
Amennyiben a társjogalkotók megerősítik a politikai megállapodást, és az az év vége előtt hivatalosan is hatályba lép, a ma elfogadott javaslat már 2026-tól konkrét, célzott egyszerűsítéseket és megtakarításokat kínál majd. A Bizottság további egyszerűsítési intézkedéseket is javasol, amelyek célja a jelentéstételi és ellenőrzési terhek csökkentése.
A jelenlegi megbízatása alatt az Európai Bizottság határozott lépéseket tett a terhek csökkentése és az EU versenyképességének növelése érdekében – teszik hozzá.
A csomag a Bizottság által kevesebb mint egy év alatt előterjesztett hat egyszerűsítési omnibusz közül a harmadik, amelytől azt várják, hogy
évente több mint 8,6 milliárd euróval csökkenti az adminisztratív költségeket, és az első, amely megállapodáshoz vezetett.
Címlapkép forrása: Portfolio
Peszkov: Moszkva nem tudja, mire készül Trump a nukleáris fegyverekkel
Magyarázatot várnak.
Szállodapiaci boomot és stagnáló irodapiacot látnak az ingatlanfejlesztők
Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal elnöke tartott előadást.
Fordulat a kínai-amerikai kereskedelmi háborúban: olyan döntés született, ami évekig meghatározhatja a tech-ipart
Fókuszban a kritikus nyersanyagok.
Kijött az elvonóról a magyar költségvetés - Mutatjuk, mit jelent ez a felállás a befektetésekre!
Már életbe lépése előtt megbukott a 2026-os költségvetés.
Kritikus helyzetben Bulgária, karácsony előtt kifogyhatnak az üzemanyagból
Országhatáron kívülről jöhet a segítség.
Több milliárd eurót fektet be a Google Európában
Új adatközpontot építhet a cég.
Nagyot esett a magyar lakosság fizetőképessége, borúsak a kilátások
Idén már nem is várható érdemi javulás.
150 000 forint ingyen? Black Friday és személyi kölcsön: Íme a CIB bomba ajánlata
2025 novemberében bomba ajánlattal érkezett a CIB Bank: akár 150 000 forint jóváírást kaphatnak azok, akik november 30-ig Előrelépő Személyi Kölcsönt igényelnek, és megfelelnek a promóció
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.