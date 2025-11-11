Brüsszel bejelentette: olyan egyszerűsítések jönnek 2026-tól, amikre évtizedek óta vártak

A társjogalkotók előzetesen megállapodtak a kulcsfontosságú alapelvekről, amelyek magukban foglalják a gazdaságokban alkalmazott követelmények egyszerűsítését, a különböző gazdálkodási gyakorlatok – például a biogazdálkodás – jobb elismerését, a kis- és közepes méretű gazdaságok támogatásának egyszerűsítését, a versenyképességet növelő intézkedéseket, valamint a tagállamok nagyobb rugalmasságát KAP stratégiai terveik kezelésében.

A megállapodás megtartja az Európai Bizottság által májusban előterjesztett javaslat lényegét

– hangsúlyozza a testület.

A részletek kapcsán közölték, hogy

csökkenni fognak a gazdálkodókra és a közigazgatásra nehezedő adminisztratív terhek, valamint a helyszíni ellenőrzések száma.

A kifizetéseken keresztül megerősítik a kisgazdálkodók támogatását. A biogazdaságok egyszerűsített szabályokból profitálhatnak. A megállapodás emellett válságkifizetéseket irányoz elő a természeti és éghajlati katasztrófák által érintett aktív gazdálkodók számára.

Ezek az intézkedések valódi előnyöket hoznak a gazdálkodók és a tagállamok számára. Csökkentik a papírmunkát, növelik a rugalmasságot, és segítik a kisebb és közepes méretű gazdaságokat a KAP-támogatások jobb kihasználásában.

A reformok évente több mint 1,6 milliárd eurót takaríthatnak meg a gazdálkodóknak és több mint 210 millió eurót a nemzeti közigazgatásoknak.

Amennyiben a társjogalkotók megerősítik a politikai megállapodást, és az az év vége előtt hivatalosan is hatályba lép, a ma elfogadott javaslat már 2026-tól konkrét, célzott egyszerűsítéseket és megtakarításokat kínál majd. A Bizottság további egyszerűsítési intézkedéseket is javasol, amelyek célja a jelentéstételi és ellenőrzési terhek csökkentése.

A jelenlegi megbízatása alatt az Európai Bizottság határozott lépéseket tett a terhek csökkentése és az EU versenyképességének növelése érdekében – teszik hozzá.

A csomag a Bizottság által kevesebb mint egy év alatt előterjesztett hat egyszerűsítési omnibusz közül a harmadik, amelytől azt várják, hogy

évente több mint 8,6 milliárd euróval csökkenti az adminisztratív költségeket, és az első, amely megállapodáshoz vezetett.

