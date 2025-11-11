Háborús övezetben tartják a következő EU-csúcsot, hogy megtörjék a magyar vétót

Az európai ügyekért felelős miniszterek informális csúcstalálkozóját december 10-11-én tartják a nyugat-ukrajnai Lvivben. A meghívót hétfőn küldték ki a tagállamoknak a dán EU-elnökség és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes közös aláírásával.
Megbeszéléseink fő témája Ukrajna előrehaladása lesz az EU-tagság felé vezető úton
– áll a dokumentumban.
„Azzal, hogy Ukrajnában ülésezünk, egyértelmű és egységes politikai üzenetet küldünk arról, hogy Ukrajna jövője az EU-ban van” – olvasható a meghívóban.
A lvivi találkozó tervezése közben Brüsszel nehezen tudja teljesíteni az Ukrajnának ígért közvetlen támogatásokat.
A befagyasztott orosz vagyonból finanszírozandó 140 milliárd eurós hitelre vonatkozó javaslat továbbra is elakadt a belga kifogások miatt.
Kijev 2022-ben kapott tagjelölti státuszt, és széles körű gazdasági, igazságügyi és korrupcióellenes reformokat hajtott végre, miközben az orosz háború továbbra is zajlik az országban. Orbán Viktor magyar miniszterelnök azonban kijelentette, hogy blokkolja Ukrajna csatlakozását, amely minden EU-tagállam egyhangú támogatását igényli, és akadályozza a tárgyalási fejezetek hivatalos megnyitását.
A szabályok módosítására irányuló javaslatok, amelyek lehetővé tennék a folyamat minősített többségi támogatással történő folytatását, eddig nem kaptak elegendő szavazatot.
Ehelyett a jelenlegi terv szerint Ukrajna - Moldovával együtt - a hivatalos jóváhagyás megvárása nélkül kezdheti el a következő reformkört, egy olyan megközelítéssel, amit "előretöltésnek" neveznek.
Ez a megoldás lehetővé tenné Kijev számára, hogy gyorsan haladjon, ha a patthelyzet megoldódik.
„A cél az, hogy a lehető legtöbbet tegyük meg anélkül, hogy várnunk kellene” – mondta egy névtelenséget kérő tisztviselő a Politicónak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten, Brüsszel pozitív jelentését ünnepelve országa reformelőrehaladásáról kijelentette, hogy Ukrajna „méltányos módon válik teljes jogú taggá, amikor kiáll önmagáért és amikor a háború véget ér.”
Címlapkép forrása: European Union
