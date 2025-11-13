Az államcsőd tornácán küldött Ukrajnának több milliárd eurót Brüsszel

Az Európai Bizottság közel 6 milliárd eurónyi újabb pénzügyi támogatást fizetett ki Ukrajnának, tovább erősítve az unió szerepét az ország legnagyobb és legmegbízhatóbb donora között – jelentette be az Európai Bizottság csütörtöki közleményében.
A csomag két fő elemből áll:
- egyrészt 4,1 milliárd euróból, amely az uniós rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatási program (MFA) utolsó, tizedik részlete;
- másrészt több mint 1,8 milliárd euróból, amely az Ukrajna-támogatási Eszköz (Ukraine Facility) ötödik rendszeres kifizetése.
A Bizottság csütörtöki kifizetése egy olyan időszakban érkezik, amikor Ukrajna és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) között egyre élesebb szakpolitikai viták húzódnak a következő, akár 8 milliárd dolláros hitelcsomagról szóló tárgyalások árnyékában.
A Bloomberg beszámolói szerint az IMF az elmúlt hetekben jelentősen megemelte Ukrajna 2029-ig tartó finanszírozási szükségletének becslését, amelyet mintegy 65 milliárd dollárra tesz – és ennek nagy részére már a következő két évben szükség lehet. A washingtoni székhelyű szervezet több területen is nyomást gyakorol Kijevre: aggályait fejezte ki a készülő adóreform egyes elemei miatt, bírálta a gázpiacon érvényben lévő kedvezményes lakossági árazást, és gyorsabb hrivnya-leértékelést sürget, amit az ukrán jegybank elutasít. A szervezet célja, hogy a következő program a makrogazdasági stabilitás megőrzésére, a hazai bevételek növelésére, az adókedvezményekkel tág teret adó informális gazdaság visszaszorítására, valamint a kormányzás és a korrupcióellenes intézkedések megerősítésére fókuszáljon.
A háttérben az is növeli a feszültséget, hogy Ukrajna energetikai rendszere az orosz támadások miatt súlyos károkat szenvedett, ami téli áramkimaradásokhoz és a gáztermelés csaknem 60 százalékos visszaeséséhez vezetett.
Kijev emiatt további 1,9 milliárd eurót kénytelen előteremteni, hogy a téli időszakra elegendő gázimportot biztosítson.
A Valutaalap eközben a nemzetgazdaság több mint 30 százalékára becsült feketegazdaság visszaszorítását is kulcskérdésnek tartja, különösen az egyéni vállalkozókra szabott adókedvezmények felszámolását. A tárgyalások sürgősségét az adja, hogy Ukrajna a bérekhez, nyugdíjakhoz és egészségügyi kiadásokhoz szükséges források jelentős részét a nemzetközi támogatásokból fedezi, így a késlekedésnek közvetlen költségvetési következményei lehetnek. A felek eredetileg év végére tervezett megállapodása egyre inkább januárra tolódik, részben azért, mert a Valutaalap a továbblépést az EU-ra váró, befagyasztott orosz jegybanki vagyon bevonásán alapuló finanszírozási mechanizmus elfogadásához köti – ennek késése könnyen veszélybe sodorhatja az IMF-támogatást.
A most bejelentett uniós 4,1 milliárdos kifizetéssel lezárult az év során futó, rendkívüli MFA-program, amelyen keresztül az EU összesen 18,1 milliárd eurónyi hitelt biztosított Kijevnek.
Ez az uniós hozzájárulás része a G7-ek által koordinált Rendkívüli Bevételgyorsítási Kezdeményezés (Extraordinary Revenue Acceleration, ERA) kezdeményezésnek, amelynek célja, hogy csaknem 45 milliárd euró sürgős pénzügyi segítséget juttasson Ukrajnának. A G7-ek más tagjai eddig további 12,8 milliárd eurót folyósítottak, így az ERA-keretből eddig valamivel több mint 30,9 milliárd euró érkezett meg. Ezeket a hiteleket – az uniós MFA-val együtt – a befagyasztott orosz állami vagyonból származó bevételekből törlesztik, az úgynevezett Ukrajna Hitel Együttműködési Mechanizmuson keresztül.
A mostani kifizetésekkel az EU Ukrajnának nyújtott összes támogatása már meghaladja a 187 milliárd eurót azóta, hogy Oroszország háborút indított az ország ellen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Látványos szakaszban a Körszálló bontása: képek!
Pajzs telepítésével lépett új szakaszba a Körszálló bontása.
Óriási kereslet az állampapír-aukciókon, emelkedő hozamok mellett zsákolt be az ÁKK
Érdekes folyamatok zajlanak a kötvénypiacon.
Nagyon rossz hír érkezett: nem javultak az emberiség kilátásai, egyre inkább felforrósodik a bolygó
Baljós képet festenek az előrejelzések.
Szivárognak a felvételek: katonák fordultak szembe Irán iszlamista uraival - Valami megindult Teheránban?
Hatalmas lehet az elégedetlenség, ha már ilyen történik.
Terítéken a különadók – Mit jelenthet ez a Mol számára?
Befektetők, figyelem.
Egyre durvább eszközökkel támadnak a kiberbűnözők, tovább erősítik a magyar KiberPajzsot
14 tagra bővült a kezdeményezés az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége csatlakozásával.
Bemondta az MBH: ezekbe a magyar részvényekbe érdemes most befektetni
Elhangzottak a konkrét ajánlások!
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
ÁNYK helyett ONYA - új korszak a NAV online nyomtatványának kitöltésében
A NAV által üzemeltetett online nyomtatványkitöltési felületekben a jelentős fejlesztés történt: az általános keretprogramon alapuló Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) hely
Akár több százezer forintot spórolhatsz az életbiztosításon, ha még idén megkötöd
Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj. Igen ám, de jellemzően nem a tényleges életkor számít, hanem a naptári
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.