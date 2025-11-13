Az államcsőd tornácán küldött Ukrajnának több milliárd eurót Brüsszel

Miközben az IMF kongatja a vészharangokat egy esetleges ukrán államcsőd miatt, az Európai Bizottság újabb csaknem 6 milliárd eurót folyósított Ukrajnának, lezárva az idei rendkívüli uniós hitelprogramot és tovább erősítve az ország pénzügyi stabilitását. A támogatás része annak a G7-ek által koordinált finanszírozási csomagnak, amelyet részben a befagyasztott orosz állami vagyon hozamai fedeznek.

Az Európai Bizottság közel 6 milliárd eurónyi újabb pénzügyi támogatást fizetett ki Ukrajnának, tovább erősítve az unió szerepét az ország legnagyobb és legmegbízhatóbb donora között – jelentette be az Európai Bizottság csütörtöki közleményében.

A csomag két fő elemből áll:

egyrészt 4,1 milliárd euróból, amely az uniós rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatási program (MFA) utolsó, tizedik részlete;

másrészt több mint 1,8 milliárd euróból, amely az Ukrajna-támogatási Eszköz (Ukraine Facility) ötödik rendszeres kifizetése.

A Bizottság csütörtöki kifizetése egy olyan időszakban érkezik, amikor Ukrajna és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) között egyre élesebb szakpolitikai viták húzódnak a következő, akár 8 milliárd dolláros hitelcsomagról szóló tárgyalások árnyékában.

A Bloomberg beszámolói szerint az IMF az elmúlt hetekben jelentősen megemelte Ukrajna 2029-ig tartó finanszírozási szükségletének becslését, amelyet mintegy 65 milliárd dollárra tesz – és ennek nagy részére már a következő két évben szükség lehet. A washingtoni székhelyű szervezet több területen is nyomást gyakorol Kijevre: aggályait fejezte ki a készülő adóreform egyes elemei miatt, bírálta a gázpiacon érvényben lévő kedvezményes lakossági árazást, és gyorsabb hrivnya-leértékelést sürget, amit az ukrán jegybank elutasít. A szervezet célja, hogy a következő program a makrogazdasági stabilitás megőrzésére, a hazai bevételek növelésére, az adókedvezményekkel tág teret adó informális gazdaság visszaszorítására, valamint a kormányzás és a korrupcióellenes intézkedések megerősítésére fókuszáljon.

A háttérben az is növeli a feszültséget, hogy Ukrajna energetikai rendszere az orosz támadások miatt súlyos károkat szenvedett, ami téli áramkimaradásokhoz és a gáztermelés csaknem 60 százalékos visszaeséséhez vezetett.

Kijev emiatt további 1,9 milliárd eurót kénytelen előteremteni, hogy a téli időszakra elegendő gázimportot biztosítson.

A Valutaalap eközben a nemzetgazdaság több mint 30 százalékára becsült feketegazdaság visszaszorítását is kulcskérdésnek tartja, különösen az egyéni vállalkozókra szabott adókedvezmények felszámolását. A tárgyalások sürgősségét az adja, hogy Ukrajna a bérekhez, nyugdíjakhoz és egészségügyi kiadásokhoz szükséges források jelentős részét a nemzetközi támogatásokból fedezi, így a késlekedésnek közvetlen költségvetési következményei lehetnek. A felek eredetileg év végére tervezett megállapodása egyre inkább januárra tolódik, részben azért, mert a Valutaalap a továbblépést az EU-ra váró, befagyasztott orosz jegybanki vagyon bevonásán alapuló finanszírozási mechanizmus elfogadásához köti – ennek késése könnyen veszélybe sodorhatja az IMF-támogatást.

A most bejelentett uniós 4,1 milliárdos kifizetéssel lezárult az év során futó, rendkívüli MFA-program, amelyen keresztül az EU összesen 18,1 milliárd eurónyi hitelt biztosított Kijevnek.

Ez az uniós hozzájárulás része a G7-ek által koordinált Rendkívüli Bevételgyorsítási Kezdeményezés (Extraordinary Revenue Acceleration, ERA) kezdeményezésnek, amelynek célja, hogy csaknem 45 milliárd euró sürgős pénzügyi segítséget juttasson Ukrajnának. A G7-ek más tagjai eddig további 12,8 milliárd eurót folyósítottak, így az ERA-keretből eddig valamivel több mint 30,9 milliárd euró érkezett meg. Ezeket a hiteleket – az uniós MFA-val együtt – a befagyasztott orosz állami vagyonból származó bevételekből törlesztik, az úgynevezett Ukrajna Hitel Együttműködési Mechanizmuson keresztül.

A mostani kifizetésekkel az EU Ukrajnának nyújtott összes támogatása már meghaladja a 187 milliárd eurót azóta, hogy Oroszország háborút indított az ország ellen.

