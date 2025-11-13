  • Megjelenítés
Brüsszel bedarálná a Red Bullt – soha nem látott fegyvert vetettek be
Uniós források

Brüsszel bedarálná a Red Bullt – soha nem látott fegyvert vetettek be

Portfolio
Az Európai Bizottság vizsgálatot indított a Red Bull ellen csütörtökön, mert a gyanú szerint a cég visszaélt domináns piaci helyzetével az energiaitalok európai piacán. Brüsszel szerint a vállalat egy EGT-szintű stratégiát alakíthatott ki arra, hogy korlátozza a 250 milliliternél nagyobb energiaitalok értékesítését az úgynevezett off-trade csatornákban — vagyis például a szupermarketekben és benzinkutakon.

A versenyfelügyeleti vizsgálat középpontjában két feltételezett gyakorlat áll, amelyek legalább a holland piacon megjelenhettek, ahol a Red Bull vélhetően domináns szereplő.

  • Egyrészt a cég állítólag pénzügyi és nem pénzbeli ösztönzőkkel próbálta rávenni a boltokat, hogy szorítsák ki vagy kedvezőtlenebb helyre tegyék a nagyobb kiszerelésű versenytársak termékeit.
  • Másrészt a Red Bull a kategóriamenedzseri szerepkörét is felhasználhatta arra, hogy a rivális italok választékát és polcelhelyezését befolyásolja.

A kategóriamenedzsment lényege, hogy egyes kiskereskedelmi láncok egy beszállítóra bízzák egy termékkategória — jelen esetben az energiaitalok — kezelését, ami a versenytársak termékeire is kihat.

Az Európai Bizottság most először indít vizsgálatot annak gyanújával, hogy egy vállalat a kategóriamenedzseri pozícióját versenykorlátozó módon használta.

A hatóság már korábban is több alkalommal tartott rajtaütésszerű helyszíni vizsgálatot a Red Bull európai telephelyein, amelyek jogszerűségét az Európai Unió Bírósága is megerősítette. A most megnyitott eljárás még nem jelenti azt, hogy a cég jogsértést követett el, de ha a gyanú beigazolódik, az uniós versenyjogi szabályok súlyos megsértését állapíthatják meg.

Címlapkép forrása: Paul Jackson/MI News/NurPhoto via Getty Images

