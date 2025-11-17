Átment a nagy paktum, közel 200 milliárd eurót költhet el Brüsszel jövőre

Ugyan a formális jóváhagyás még várat magára, a tagállamokat tömörítő Európai Tanács úgy tűnik, rábólintott a parlamenti tárgyalók szombati javaslatára, így a 2026-os uniós költségvetés magasabb lesz, mint azt eredetileg tervezte a Bizottság.
A felek végül 192,8 milliárd euróban határozták meg a teljes összeget, amely nemcsak visszaállítja a nemzeti kormányok által korábban kért 1,3 milliárd eurónyi költségcsökkentést, hanem további 372,7 millió eurót ad az eredeti 192,4 milliárdhoz.
A több mint 140 milliárd forintnak megfelelő extra összeget olyan programokra és szakpolitikákra kérte a Parlament, amelyek célja az életkörülmények javítása, a versenyképesség növelése és a védelmi kihívások kezelése.
A kutatás és az infrastruktúra területén a képviselők 20 millió euróval növelték a Horizon Europe programot, valamint 23,5 millió euróval a közlekedési és energiahálózatok támogatását a versenyképesség, a munkahelyteremtés és a határokon átnyúló infrastruktúra fejlesztése érdekében.
A LIFE környezetvédelmi és éghajlatpolitikai program további 10 millió eurós finanszírozásban részesül, míg az EU4Health program 3 millió euróval kap többet, ahogy az oktatást támogató Erasmus+ is, amelyből azonban a legtöbb magyar egyetem jelenleg nem részesül.
Különösen fontos területté vált a parlamenti pártoknak a mezőgazdaság támogatása is, mivel a következő költségvetési ciklusban várhatóan csökkenni fognak az ide szánt források. Erre a területre most
a fiatal gazdák támogatásával és az európai termékek népszerűsítésén keresztül szereztek további 105 millió eurót, amelyre az előző évben fel nem használt források és a vártnál magasabb EU-s bevételek miatt volt lehetőség.
Ezen felül a Parlament 10 millió eurós extra forrást szerzett a polgári védelmi mechanizmus és a RescEU számára a természeti katasztrófák növekvő gyakorisága miatt, amely szintén gyakran sújtja a gazdákat. A katonai mobilitás szintén 10 millió eurós többletfinanszírozást kap, és a határigazgatás megerősítésére is további 10 millió eurót különítettek el.
A növekvő geopolitikai instabilitás és a globális humanitárius válságok kezelésére a Parlament 35 millió euróval növelte az EU déli szomszédságának (többek közt: Egyiptom, Libanon, Szíria, Marokkó, Líbia), és 25 millió euróval a keleti szomszédságának (jelenleg Moldova, Ukrajna, Azerbajdzsán, Örményország) támogatását. Emellett 35 millió eurós növekedést biztosított a humanitárius segélyekre.
Mindezt egyébként amellett sikerült elérni, hogy a Bizottság előrejelzéséhez képest 2026-ban nagyjából kétszer annyit, 4,2 milliárd eurót kell majd visszafizetni a helyreállítási alapon keresztül eddig lehívott források összege után. A parlamenti képviselők úgy tudták ezt kiharcolni, hogy ne csökkenjenek az alapvető programokra szánt finanszírozás, mivel a keletkező hiányt a visszamaradt forrásokból is vissza lehet pótolni.
A megállapodást hivatalosan még jóvá kell hagynia a Tanácsnak és a Parlamentnek is. Miután a tagállamok képviselői hivatalos elfogadják a megemelt büdzsét, a Parlament Költségvetési Bizottsága jövő csütörtökön írhatja alá a tervet, amelyről ezután
az Európai Parlament hónap végi strasbourgi plenáris ülésén szavazhatnak.
Címlapkép forrása: EU
