Átment a nagy paktum, közel 200 milliárd eurót költhet el Brüsszel jövőre
Idő előtt született meg a megállapodás az Európai Parlament és a Tanács között a 2026-ra vonatkozó költségvetésről, amelyet a korábbi csökkentési javaslatok ellenére sikeresen bővítettek a parlamenti tárgyalók. Az új, közel 200 milliárdos büdzsében a képviselők több százmillió eurót szereztek olyan prioritásokra, mint a kutatás, az egészségügy, a keleti és déli szomszédság, valamint a polgári védelem támogatása.

Ugyan a formális jóváhagyás még várat magára, a tagállamokat tömörítő Európai Tanács úgy tűnik, rábólintott a parlamenti tárgyalók szombati javaslatára, így a 2026-os uniós költségvetés magasabb lesz, mint azt eredetileg tervezte a Bizottság.

A felek végül 192,8 milliárd euróban határozták meg a teljes összeget, amely nemcsak visszaállítja a nemzeti kormányok által korábban kért 1,3 milliárd eurónyi költségcsökkentést, hanem további 372,7 millió eurót ad az eredeti 192,4 milliárdhoz.

A több mint 140 milliárd forintnak megfelelő extra összeget olyan programokra és szakpolitikákra kérte a Parlament, amelyek célja az életkörülmények javítása, a versenyképesség növelése és a védelmi kihívások kezelése.

A kutatás és az infrastruktúra területén a képviselők 20 millió euróval növelték a Horizon Europe programot, valamint 23,5 millió euróval a közlekedési és energiahálózatok támogatását a versenyképesség, a munkahelyteremtés és a határokon átnyúló infrastruktúra fejlesztése érdekében.

A LIFE környezetvédelmi és éghajlatpolitikai program további 10 millió eurós finanszírozásban részesül, míg az EU4Health program 3 millió euróval kap többet, ahogy az oktatást támogató Erasmus+ is, amelyből azonban a legtöbb magyar egyetem jelenleg nem részesül.

Különösen fontos területté vált a parlamenti pártoknak a mezőgazdaság támogatása is, mivel a következő költségvetési ciklusban várhatóan csökkenni fognak az ide szánt források. Erre a területre most

a fiatal gazdák támogatásával és az európai termékek népszerűsítésén keresztül szereztek további 105 millió eurót, amelyre az előző évben fel nem használt források és a vártnál magasabb EU-s bevételek miatt volt lehetőség.

Ezen felül a Parlament 10 millió eurós extra forrást szerzett a polgári védelmi mechanizmus és a RescEU számára a természeti katasztrófák növekvő gyakorisága miatt, amely szintén gyakran sújtja a gazdákat. A katonai mobilitás szintén 10 millió eurós többletfinanszírozást kap, és a határigazgatás megerősítésére is további 10 millió eurót különítettek el.

A növekvő geopolitikai instabilitás és a globális humanitárius válságok kezelésére a Parlament 35 millió euróval növelte az EU déli szomszédságának (többek közt: Egyiptom, Libanon, Szíria, Marokkó, Líbia), és 25 millió euróval a keleti szomszédságának (jelenleg Moldova, Ukrajna, Azerbajdzsán, Örményország) támogatását. Emellett 35 millió eurós növekedést biztosított a humanitárius segélyekre.

Mindezt egyébként amellett sikerült elérni, hogy a Bizottság előrejelzéséhez képest 2026-ban nagyjából kétszer annyit, 4,2 milliárd eurót kell majd visszafizetni a helyreállítási alapon keresztül eddig lehívott források összege után. A parlamenti képviselők úgy tudták ezt kiharcolni, hogy ne csökkenjenek az alapvető programokra szánt finanszírozás, mivel a keletkező hiányt a visszamaradt forrásokból is vissza lehet pótolni.

A megállapodást hivatalosan még jóvá kell hagynia a Tanácsnak és a Parlamentnek is. Miután a tagállamok képviselői hivatalos elfogadják a megemelt büdzsét, a Parlament Költségvetési Bizottsága jövő csütörtökön írhatja alá a tervet, amelyről ezután

az Európai Parlament hónap végi strasbourgi plenáris ülésén szavazhatnak.

