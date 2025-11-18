Merz és Macron bejelentette: Európa végleg szakítana az amerikaiakkal és a kínaiakkal a jövő kulcsterületén

Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök Berlinben rendeznek csúcstalálkozót az EU digitális szuverenitásáról, amelynek célja az AI-projektek felgyorsítása a felhőalapú számítástechnika, az orvosi kutatás és a védelmi technológia területén.

A tét jelentős: Európa csökkenteni szeretné függőségét az amerikai felhőszolgáltatóktól, amelyek jelenleg az európai felhőszolgáltatások több mint felét biztosítják, valamint a kínai digitális infrastruktúrától, miközben innovációbarátabb környezetet teremt a kontinensen.

Míg a "szuverenitás" gondolata régóta francia jelszó, Berlinben csak nemrég vált fontossá. Merz, aki korábban határozottan Amerika-párti volt, meglepetést okozott, amikor a februári választási győzelme után kijelentette, hogy Európának "függetlenséget kell elérnie az USA-tól". Kulturális minisztere támogatását fejezte ki egy amerikai platformokat érintő digitális adó bevezetése mellett.

A kancellár a múlt héten megerősítette, hogy kormánya, amikor lehetséges, le kívánja cserélni a Huawei kínai gyártó összes komponensét a távközlési hálózatokban.

Nagyon fontos, hogy két legnagyobb tagállamunk elkötelezett a technológiai szuverenitás mellett, és előre akarják mozdítani ezt

– nyilatkozta Henna Virkkunen, az EU technológiai vezetője, aki az Európai Bizottságot képviseli az eseményen.

Párizs és Berlin szeretné enyhíteni az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozásának egyes elemeit, amelyeket számos startup, köztük a francia Mistral is túlzottan szigorúnak tart. ű

A Mistral, Európa legígéretesebb AI-szereplője, várhatóan német csoportokkal kötött megállapodásokat jelent be, demonstrálva a francia-német együttműködést.

Mindkét ország várhatóan támogatni fogja az "Európait vásárolj" megközelítést a közbeszerzésekben, ami az európai technológiai csoportok kulcsfontosságú követelése. Ezek a csoportok arra is ösztönzik a bizottságot, hogy fúziók és felvásárlások révén segítse elő nagy szereplők megjelenését.

Célunk, hogy az európai köz- és magánszervezetek megbízható, versenyképes és hiteles technológiai alternatívákra támaszkodhassanak, amelyeket saját digitális ökoszisztémánkon belül fejlesztettek ki

– írta egy tucat technológiai kereskedelmi szövetség közös nyilatkozatában.

