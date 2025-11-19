Toxikológiai kockázat "semmisítheti meg" Brüsszel versenyképességi terveit

Bányászati és finomítási vállalatok, köztük a Glencore és az Umicore, arra figyelmeztetnek, hogy „megsemmisülhet” az Európa kobaltipara, ha nem lazítanak az anyagot kezelő munkahelyeknek kijelölt határértékeken – derül ki a Financial Times által látott levélből.
Az iparági 12 vezető és szervezet által aláírt kiállás szerint a belélegezhető kobalt maximumára vonatkozó uniós limit aláássa az EU azon törekvéseit, hogy csökkentse a kínai beszállítóktól való függőségét. A figyelmeztetés szerint
a versenytársaknál jóval alacsonyabb határérték már most elriasztja a potenciális befektetőket.
A jelenlegi tervezet szerint a köbméterenkénti határszám az
- EU-ban 0,01 mg lenne, míg
- az USA-ban és Kínában 0,05 mg,
- az Egyesült Királyságban pedig 0,1 mg.
A kobalt a most már Európába is feltörekvő védelmi ipar számára egy stratégiailag fontos anyag, de a zöld- és digitális átállásban is nélkülözhetetlen, így a feldolgozásával kapcsolatos szigorú egészségügyi korlátozások valóban nagyban befolyásolhatják a befektetők döntéseit.
Ez különösen fontos lehet, amikor az EU egy "szuperraktárral" készül enyhíteni a túlnyomó részben Kínából érkező nyersanyagokkal kapcsolatos kitettségeit.
Az elképzelés szerint a rendszer nem csak a nagyobb méretű rendelések miatt csökkentené a költségeket, hanem azzal is segítene az Európában megtelepülő cégeknek, hogy így csak egyszer kéne megszerezni Kínától a ritkaföldfém exportra bevezetett engedélyeket.
A lobbicsoport javaslata szerint a 0,01 mg/m³ túl szigorú határérték, és sokkal jobb lenne azt megduplázni, 0,02 mg/m³-re. Ha ez sem valósul meg, akkor szerintük
minden 6 kobaltfeldolgozó létesítményből csak öt fog elkészülni.
Arra, hogy a kobalt belélegzése 8 órás munkavégzés mellett milyen mértékig elfogadható, több ajánlás is van. Az EU‑szabályozás úgy tűnik, pont az Egyesült Államok munkavédelmi szervének, az OSHA‑nak a legszigorúbb értékeit veszi alapul, míg az intézmény kaliforniai szárnya szerint ennek duplája sem ártalmas.
Ugyan a számok egyik irányban sem tűnnek extrémnek. Az Európai Bizottság számításai szerint 2030-ra ötszörösére nőhet a kobalt utáni kereslet, így valóban komoly költségnövekedéssel járhat, ha a szabályozók nem hajlandóak engedni az eredetileg kijelölt határértékből.
