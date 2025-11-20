Jorge Toledo, az EU pekingi nagykövete csütörtökön egy pekingi panelbeszélgetésen kijelentette:
A csúcstalálkozó óta a helyzet nem javult. A dolgok nehezek voltak számos tényező miatt, különösen az ellátási láncok és az exportellenőrzés területén.
Peking az utóbbi időben korlátozta a ritkaföldfém-mágnesek szállítását, ami komoly fenyegetést jelent az európai gyártók számára, akik nehezen tudják diverzifikálni ellátási láncaikat Kínán kívülre. A Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök között múlt hónapban létrejött megállapodás enyhített néhányat az EU aggályai közül.
Toledo szerint Kína exportkorlátozásainak közelmúltbeli felfüggesztése "jó hír", amely lehetőséget jelent.
Építsünk erre, és próbáljunk előrelépést elérni. Az Európai Uniónak nincs szándékában rossz kapcsolatot ápolni Kínával
– mondta.
A nagykövet bírálta a kínai médiában az EU ellen intézett támadásokat is, amelyeket úgy jellemzett, mint kísérletet arra, hogy az intézményt „hibáztassák” minden problémáért.
„Az EU nem különbözik tagállamainak uniójától. Figyelmen kívül hagyni, hogy létezik egy politikai unió, egy politikai akarat és egy unió minden tevékenységünk mögött, kockázatos lenne és nem vezetne eredményre” – figyelmeztetett Toledo.
Címlapkép forrása: EU
Figyelmeztet a nagykövet: egyre feszültebb a helyzet az EU és az új nagyhatalom között
Nem enyhült a helyzet, nem látszik, hogy rendeződhet a világgazdaság nagyágyúinak konfliktusa.
