A magyar kormány vétója lehet a vízválasztó Brüsszel 140 milliárd eurós mestertervénél

Egy utolsó utáni tervvel készülnek Brüsszelben arra, hogy meggyőzzék Bart De Wever belga miniszterelnököt arról, hogy felhasználhassák az országban található Euroclear pénzintézetnél immobilizált 180 milliárd eurónak megfelelő orosz pénzeszközöket – tudta meg a Politico.
De Wever először az októberi csúcstalálkozón dobta vissza a "jóvátételi hitel" konstrukcióját, amely fedezetként használta volna a lefoglalt vagyonelemeket, és így 2026–2027-ben egy fokozatosan, feltételekhez kötött 140 milliárd eurós kölcsönt folyósított volna Ukrajnának, amelyet
csak akkor kéne visszafizetni, ha Oroszország maga is vállalja, hogy kártérítést fizet az ország lerombolásáért.
Erre természetesen meglehetősen csekélyek az esélyek, így a belga vezetés attól tart, hogy orosz jogászok hadát eresztenék a jóvátételi hitel ügyére, akik a két ország között, '90-es évek óta fennálló befektetésvédelmi egyezmény alapján.
Emiatt októberben még alternatív opciók kidolgozását kérte De Wever, amit a Bizottság novemberre el is végzett. Ezekről a lehetőségekről részletesen írtunk már korábban, azonban ami a közös bennük, hogy a költségek végül mind az uniós országok költségvetésében jelentkeznének.
Bár sokan arra számítottak, hogy költségvetési nyomás miatt ezek elégségesek lesznek meggyőzni De Wevert az orosz pénzek használatáról, a nemrég felmerülő béketervek árnyékában inkább még erősebb garanciákat kért, amelyek értelmében a tagállamok felső plafon nélkül vállalnák azt, hogy anyagilag kisegítik az országot, ha Oroszország kamatostul visszaperli a forrásait.
Belgiumnak azonban nem csak a peres út miatt fáj a feje, hanem amiatt is, hogy az orosz pénzeszközöket szankciók útján lettek lefoglalva, ezeket pedig félévente a tagállamokat tömörítő Európai Tanácsban kell egyhangúlag megújítani.
Ha itt egy Oroszországgal megengedőbb tagállam – például Szlovákia vagy Magyarország – úgy dönt, hogy megvétózza a frissítést, akkor azonnal feloldásra kerülhetnének a zárolt források, így most Ursula von der Leyen bizottsága abban látja a megoldást, hogy ennek a kockázatnak vegyék el az élét.
Az EB most az unió alapszerződésének 122. cikkejét próbálja felhasználni, miszerint
a tagállamok közötti szolidaritás szellemében, a gazdasági helyzetnek megfelelő intézkedéseket hozhatnak.
Erre alapozva kimondanák, hogy egy ilyen helyzet áll fenn, és a szankciók meghosszabbítását inkább minősített többséghez kötnék, az egyhangúság helyett, így a szankciókkal kritikus tagállamok – a blokkolással gyakran fenyegetőző Magyarországgal az élen – nem lennének elegen ahhoz, hogy megvétózzák azok fenntartását.
A lap forrásai szerint ez a megoldás azt is lehetővé tenné, hogy fél év helyett csak háromévente kéne szavazni a meghosszabbításról, azonban könnyen lehet, hogy De Wever ezzel sem elégedne meg, mivel
- egyrészről a kommunikációja alapján nem ez az első számú aggálya,
- másrészről pedig mert ő is elkezdett arról beszélni, hogy a lefoglalt pénzeszközök visszaszolgáltatása elengedhetetlen lehet a háború tartósabb berekesztéséhez.
Bár még az USA és Oroszország által közösen leütött kezdetleges béketerv is használt volna a forrásokból Ukrajna újjáépítésére,
Vlagyimir Putyin orosz elnök már több ízben jelezte, hogy azok bármilyen nemű felhasználását az országában található európai eszközökre vonatkozó válaszcsapással reagálna.
A helyzet különösen kritikus, ugyanis Ukrajna 2026 áprilisára kifogy anyagi tartalékaiból, így ha még egyfajta "áthidaló" finanszírozásról sem tudnak dönteni a december 18–19-én esedékes uniós csúcstalálkozón, akkor könnyen megpecsételődhet az ukrán védekezés sorsa.
