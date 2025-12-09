A magyar kormány egy jogi kiskapuval mentene meg 1600 milliárd forintnyi EU-forrást

A kormány egy merész jogi trükkel próbálja kimenteni a még mindig zárolt helyreállítási forrásokat: 1600 milliárd forintot egyetlen mozdulattal az MFB-be terelne, hogy a pénz tőkeinjekcióként „teljesített projektnek” számítson Brüsszel felé. A modell a lengyel precedenst követi, ahol már engedélyezték a hasonló átcsoportosítást, de ott a reformok végrehajtása megelőzte a kiskapu használatát. Magyarország viszont változatlan jogállamisági aggályok mellett kér rugalmasságot, miközben érdemi előrelépés nélkül próbálja megmenteni az RRF-keret felét.

A magyar kormány egy jogi manőverrel próbálná megmenteni a helyreállítási alap még mindig zárolt forrásait, miután a transzparenciára és korrupcióellenes reformokra vonatkozó szupermérföldkövek teljesítésének hiánya miatt továbbra sincs hozzáférése az RRF-pénzekhez. A K-Monitor, a Magyar Helsinki Bizottság, az Amnesty International Magyarország, a TASZ és a Transparency International Magyarország közös elemzése szerint a kabinet egy olyan konstrukción dolgozik, amely lényegében egyetlen lépésben tenné „teljesítetté” az RRF működési logikáját:

a megcsúszott projekteket átvezetné a Helyreállítás tervben, és mintegy 4 milliárd Eurónyi forrást a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelésére csoportosítana át.

Mutatja az összeg jelentőségét, hogy az átcsoportosítandó tétel a módosított Helyreállítási Terv (nagyjából 2731 milliárd forint) több mint a felét tenné ki.

A mechanizmus az EU felé kész projektnek minősülne, mivel a pénz elhagyná a költségvetést és egy állami fejlesztési bankba kerülne. A kabinet arra számít, hogy ezzel még a 2026. augusztusi határidő előtt olyan formában mutathat ki „eredményt”, amelyre Brüsszel rábólint.

A módszer nem példa nélküli, sőt maga az Európai Bizottság is egyre több tagállamnak javasolja ezt a lépést. Az első kiskapuzó Lengyelország volt, amely idén egy hasonló trükkel kérte, hogy helyreállítási alapjának egy részét – közel 6 milliárd eurót – egy új védelmi alapba helyezhesse, amit a lengyel fejlesztési bank egy dedikált testülete kezelne. Erre végül a Bizottság áldását adta, mert Lengyelország – hasonlóan Magyarországhoz – évekig nem fért hozzá az RRF pénzeihez, csakhogy Donald Tusk miniszterelnök hatalomátvétele után a kormány végrehajtott egy sor reformot, hogy megfeleljen az uniós feltételeknek. A Bizottság azért is volt rugalmasabb, mert a projekteknél esélytelen volt, hogy teljesítsen mérföldkövet és 59,8 milliárd eurós keretének nagyjából felét, 28,6 milliárd eurót veszítette volna el.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 05. 27. Kiskaput nyit Brüsszel az uniós forrásokból való háborús felkészülésnek

A magyar és a lengyel jogi trükk esetében a lényeg ugyanaz: ha a kiadás még a határidő előtt adminisztratív értelemben megtörténik, akkor az EU felé a beruházás „lezárt”, függetlenül attól, hogy a tényleges projektek csak jóval később valósulnak meg.

A most kiadott civil szervezetek által készített elemzés szerint a magyar modell egy fokkal radikálisabb lenne: az MFB egyetlen tollvonásra 1600 milliárd forintos tőkeinjekciót kapna, amely a módosított Helyreállítási Terv több mint felét teszi ki. A kormányzati tervek alapján készített értékelés alapján azt írják, a kabinet elengedné a korábban vállalt zöld, közlekedési, körforgásos és vízgazdálkodási beruházások nagy részét, valamint lényegében kiüresítené a RePowerEU komponens vállalásait is. A logika az, hogy ami nem készül el időben, arra az EU nem fizet, így a pénz elveszne. Viszont ha a teljes összeget tőkeinjekcióként számolják el, akkor az elszámolhatóvá válik, még ha a forrásokat majd csak évekkel később forgatják vissza a gazdaságba kedvezményes hitelek formájában.

A fontos feltétel, hogy az Európai Bizottság elfogadja a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv módosítását.

Ha ez megtörténik, akkor az MFB az így átcsoportosított pénzeket elvben lakhatási, energiahatékonysági és zöld átalakulási célokra költené el öt-tíz éves időtávon – vagyis messze a hivatalos brüsszeli határidők után.

Erősen kérdéses azonban, hogyan reagál erre az Európai Bizottság, amely nem a projektek technikai teljesítését kifogásolja, hanem a magyar jogállamisági és korrupcióellenes reformok lényegi elmaradását.

A civil szervezetek értékelésében jelzik, hogy a Bizottság eddig jelzései szerint a kormány a 27 szupermérföldkőből mindmáig csak 17-et teljesített, egyet egyáltalán nem, kilencet pedig csak részben. A 2024 végéig elért eredményekhez képest még visszaesés is látható. Különösen súlyos, hogy a korrupcióellenes vállalások teljesítése „ticking the box” logikával halad: a jogszabályi módosítások papíron megvannak, de a gyakorlatban alig változtattak az érintett intézmények működésén.

A rendre visszatérő – így az országspecifikus ajánlásokban is megjelenő – brüsszeli kritikák szerint a közbeszerzések átláthatósága továbbra is gyenge, az egyszereplős tenderek aránya magas, és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés szűkítése miatt sem az újságírók, sem a civilek nem tudják hatékonyan ellenőrizni a közhatalom működését.

A jogállamisági feltételek egy másik nagy blokkja a bírósági függetlenség helyreállítása lenne, amit az Európai Bizottság 2023 végén ugyan átmenetileg elfogadhatónak ítélt, de a Kúria új egységesítési gyakorlata, a bírák kinevezési rendjének módosításai és több – például a béremelések feltételekhez kötését kitűző –, 2024 után hozott politikai jellegű döntés ismét aláásták a reform hitelességét a civilek szerint. Mint állítják, a rendszer újra sérülékennyé vált a végrehajtó hatalom igényeivel szemben, amit Brüsszelben is egyre több jel szerint problémaként kezelnek.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a kormány még 2025 nyarán olyan törvénymódosításokat hajtott végre, amelyek jelezték: a kabinet nem számol az RRF-források tényleges elérhetővé válásával. Két – azóta már kihirdetett – rendelet teljesen új szabályozási struktúrát vezetett be a forrásfelhasználásra. Az egyik lehetővé teszi, hogy a hatóságok felfüggesszék a pályázatok értékelését és a támogatási szerződések megkötését, ha a kapcsolódó kifizetési kérelmeket nem lehet elküldeni Brüsszelnek. Ez lényegében a teljes RRF-programot érinti, mivel Magyarország egyetlen szupermérföldkövet sem jelentett teljesítettnek, és 2025 májusáig egyetlen kifizetési kérelmet sem nyújtott be.

A másik új szabályozási elem még egyértelműbb jelzést ad: a kormány beépítette a jogrendbe az „ellehetetlenült projekt” kategóriáját. Ha egy beruházás olyan régióban valósul meg, amely az EU átlagánál fejlettebb (például Budapest), és olyan forrásból finanszíroznák, amely uniós eljárás miatt jelenleg blokkolt, a hatóság egyszerűen megszüntetheti a pályázatot. Ezzel a kabinet lényegében beismerte, hogy számos fejlesztés befejezése azért vált lehetetlenné, mert az EU továbbra sem engedélyezi a kifizetéseket a horizontális feljogosító feltételek vagy a jogállamisági aggályok teljesítetlensége miatt. Ez azt jelenti, hogy a kormány saját jogszabályi rendszerében is rögzíti: a blokkolt forrásokkal rövid távon nem érdemes számolni.

A most körvonalazódó MFB-s átcsoportosítás tehát nem önálló technikai ötlet, hanem egy olyan stratégia második lépése, amelynek első üzenete az volt, hogy a kabinet nem várja a brüsszeli feloldást, a második pedig az, hogy a források „mentését” inkább egy banki konstrukción keresztül oldaná meg. A kérdés az, hogy az Európai Bizottság hajlandó-e ezt a magyar változatot is elfogadni, miközben a civil szervezetek elemzése szerint a kormány érdemben nem haladt előre sem a korrupcióellenes, sem a jogállamisági problémák orvoslásában.

Brüsszel eddig nagyon világos logikát követett: pénzt csak a szupermérföldökhöz kötött reformok teljesítése után ad. A lengyel példa ugyan új technikai mozgásteret nyithat, de azt nem lehet megkerülni, hogy a magyar ügy lényege továbbra is a jogállami aggályok megoldatlansága.

Címlapkép forrása: EU