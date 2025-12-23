Hatalmasat változik az életünk 2026-tól – itt vannak a legfontosabb döntések

Jövőre jelentős, az emberek és a cégek működését alapjaiban érintő szabályozásváltozások várhatók az Európai Unióban, ami a magyarokat is érinti. Számos új uniós rendelet és irányelv lép hatályba vagy új szakaszba, amelyek érintik a klímavédelmet, a digitális szektort, a fogyasztóvédelmet és a vállalatok átláthatóságát. Nem csupán január 1-jével indulnak új előírások, hanem az év közben is életbe lépnek fontos kötelezettségek, melyekre érdemes időben felkészülni.

Néhány területen a vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terhek miatt az EU döntéshozói elhalasztották egyes tervezett intézkedések hatálybalépését. Így 2026-ban több olyan kötelezettség is csak később indul, amely eredetileg már ebben az évben életbe lépett volna. Az alábbiakban áttekintjük a legfontosabb új szabályokat és halasztásokat, közérthetően, rövid mondatokban összefoglalva.

Megtudjuk, mennyit keres a kollégánk azonos pozícióban

Végre nem kell szégyelnünk, titkolnunk, hogy a kávészüneti pletykálkodásokból tudjuk meg a munkahelyünkön, hogy melyik új kollégánk mennyit keres, ugyanis életbe lép az egyenlő díjazást célzó bérátláthatósági irányelv. Ezt 2026 júniusáig minden tagállamnak át kell ültetnie.

Kötelező lesz az álláshirdetésekben feltüntetni a fizetési sávot, tilos lesz az előző bérre rákérdezni, és a dolgozók szabadon megoszthatják egymással a fizetésüket.

A munkáltatóknak figyelniük kell a nemek közötti bérkülönbséget, és ha az meghaladja az 5 százalékot, intézkedniük kell annak csökkentésére. Bérdiszkriminációs panasz esetén a bizonyítás terhe a munkaadóra hárul.

Mint az a fentiekből is látszik, a közhiedelemmel ellentétben ez nem azt jelenti, hogy a cégeknek kommunikálniuk is kell, hogy melyik munkavállaló pontosan mennyit keres, hanem – amint arról korábban írtunk – a dolgozók nem korlátozhatók abban, hogy erről egymással egyeztessenek. Valamint fontos elem a már említett, új pozíciók meghirdetésére vonatkozó bérsávmeghatározási kötelezettség.

A munkavállalókat kevésbé érinti, de a cégek számára fontos változás lesz, hogy 2026-tól a legnagyobb uniós vállalatoknak már kötelező részletes fenntarthatósági jelentést közzétenniük.

A kisebb vállalatokra vonatkozó kötelezettségeket viszont idén októberben későbbre halasztotta az Európai Bizottság, így ezek csak 2027–2028-ban csatlakoznak a rendszerhez. A cél az egységes, összehasonlítható vállalati átláthatóság megteremtése.

Klímavédelem: CBAM és erdőirtás elleni rendelet

Rengeteget módosították, sőt még most is komoly vita van arról, hogy hogyan vezessék be az uniós karbonkiigazítási mechanizmus főbb elemeit. Ezzel együtt 2026. január 1-jén indul a határon átívelő, a köznyelvben csak szén-dioxid-vámként emlegetett rendszer első, kibocsátás-kereskedelmi szakasza.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ettől az évtől kezdve az EU-n kívülről importáló cégeknek már nemcsak jelenteniük kell a behozott termékek gyártása során kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét, hanem CO₂-kibocsátási engedélyeket is vásárolniuk kell azokra.

A CBAM egyelőre hat alapanyagcsoportra terjed ki (például acél, alumínium, cement, műtrágya, villamos energia). Fontos enyhítés ugyanakkor, hogy az Európai Bizottság omnibusz egyszerűsítési csomagjaival az uniós döntéshozók 2025 végén, az utolsó pillanatokban elfogadtak néhány egyszerűsítő szabályt: például a 2026-os évre vonatkozó éves kibocsátási jelentést csak 2027. szeptember 30-ig kell majd benyújtani, és a 2026-os kibocsátások utáni CBAM tanúsítványok megvásárlása is 2027-re tolódik.

Ez némi haladékot ad az importőröknek a gyakorlati felkészülésre, bár az új rendszer így is komoly adminisztratív és anyagi kihívást jelent majd.

Elhalasztották az erdőirtás elleni rendeletet (EUDR)

Az EU új erdőirtás elleni rendelete célja, hogy 2020 után irtott területről származó mezőgazdasági nyersanyagok (például fa, marhahús, pálmaolaj, kakaó, kávé, szója, gumi) ne kerülhessenek az uniós piacra. Ennek lényege, hogy megfelelő igazolásokat kell kiállítania az EU-n kívüli exportőröknek, hogy környezeti pusztítás nélkül állították elő a termékeiket, bizonyítva, hogy az alapanyagok pontosan milyen földrajzi területről származnak. Ha például valahol az esőerdők irtásával nyert legelőkön nevelnek marhákat, azok húsa nem kerülhet az uniós belső piacra.

Az év utolsó napjaiban egy tavalyi halasztás után még jobban kitolták a határidőket, így a rendelet fő alkalmazási határidői egy évvel később lesznek:

a nagyobb piaci szereplők számára 2026. december 30-ra, a mikro- és kisvállalkozások esetében pedig 2027. június 30-ra, vagyis nem 2025 novemberében, hanem december közepén zárult le ténylegesen a halasztásról szóló döntés.

A rendelet azonban továbbra is szigorú marad: az importőröknek részletes átvilágítást kell végezniük az ellátási láncukon, beleértve a termőterületek földrajzi azonosítását és a teljes termelési folyamat ellenőrzését. Kötelező jelentéstétel még erről nem lesz, de az adatbekerési rendszereket el kell kezdeni kiépíteni, így a cégeknek nem érdemes halogatniuk a felkészülést, mert ha a szükséges igazolásokat nem tudják bemutatni, az árut nem engedik majd be az EU-ba.

Termékcsomagolások változása és kötelező akkumulátor-újrahasznosítás is jön

Új csomagolási szabályok jönnek 2026 nyarán, amelyek a fogyasztók életére – és várhatóan pénztárcájára is – hatással lesz. Az új intézkedéscsomag átfogóan szabályozza a csomagolások teljes életciklusát a gyártástól az újrahasznosításig.

Ami ebből a fogyasztókat is érinti, hogy a tagállamok által kötelezendően átültetendő EU-szabályozás csökkenti az indokolatlan csomagolásokat és az üres tér arányát, kötelező újrahasznosítottanyag-tartalmat ír elő több csomagolástípusnál, kiterjeszti a visszaváltási és újrahasználati rendszereket, valamint részletesebb jelölési és nyomonkövetési kötelezettségeket ró a gyártókra és forgalmazókra.

Mindez a gyakorlatban drágább alapanyagokat, technológiai átalakításokat, új logisztikai és adminisztratív költségeket jelent,

ami iparági becslések szerint a csomagolások költségét jellemzően néhány százaléktól akár 10–20 százalékig is növelheti, különösen az egyszer használatos és összetett csomagolások esetében.

Az uniós rendelet már 2025 eleje óta hatályban van, de a gyakorlati alkalmazása 2026. augusztus 12-től lesz kötelező. Minden olyan vállalkozás – gyártók, forgalmazók, online kereskedők, importőrök –, amely csomagolást helyez a piacra, köteles lesz betartani az új előírásokat.

Az akkumulátorok és elemek esetében is hasonló rendszer lép életbe: 2026-tól az uniós akkumulátor-rendelet előírásai is szigorodnak.

Az új szabályozáshoz igazodva 2026. január 1-jétől például az akkumulátorokat – ideértve az e-kerékpárok és rollerek lítium-ion akkuit is – a közszolgáltató hulladékkezelőknek térítésmentesen vissza kell venniük.

Már 2025-ben életbe lépett az a kötelezettség, hogy a gyártóknak kollektív visszagyűjtő rendszereket kell létrehozniuk minden akkumulátortípusra, a jövőbeli hulladékkezelés fedezetéül. Fontos azonban megjegyezni, hogy az akkumulátorrendelet vállalati átvilágítási kötelezettségeit – amelyek az akkuk gyártásának teljes ellátási láncára vonatkoznak – eredetileg 2026-tól vezették volna be, de egy uniós döntéssel 2027 augusztusáig elhalasztották. Ez a haladék az adminisztratív terhek csökkentését célzó omnibuszcsomag része, de a fogyasztók életét érdemben nem befolyásolja, viszont a vállalatoknak valamivel több idejük lesz kiépíteni az akkumulátorokhoz kapcsolódó felelős beszerzési és jelentéstételi rendszereket.

A digitális szabályozás, ami Washington haragjával fenyeget

Az egyik legvitatottabb és leghányatottabb sorsú uniós szabályozás, az AI Act, amely a magas kockázatú MI-rendszerekre vonatkozó szigorú előírásokat vezet be 2026 augusztusától. Ezek megkövetelik a szolgáltatóktól a kockázatkezelési rendszerek bevezetését, a tanuló algoritmusokhoz felhasznált adatok magas minőségét és reprezentativitását, valamint részletes műszaki dokumentáció készítését.

Biztosítani kell továbbá az átláthatóságot, például az MI által generált tartalmak megjelölését, és az emberi ellenőrzés lehetőségét a döntéshozatalban.

Az Európai Bizottság azonban 2025 novemberében javasolta az előírások alkalmazásának elhalasztását, így elképzelhető, hogy ezek 2026-ban még nem válnak kötelezővé. Az uniós szereplők és az amerikai AI-cégek is kérik a rendelet elhalasztását, ugyanakkor az Európai Parlament nem változtatna a határidőn az adatvédelmi és szerzői jogi aggályok mielőbbi rendezését sürgetve.

A felhasználók számára az AI Act leginkább abban jelenthet változást, hogy átláthatóbbá válik, mikor és hogyan használnak mesterséges intelligenciát velük szemben:

egyre gyakrabban kell majd jelezni, ha egy tartalmat, döntést vagy ajánlást MI generált, illetve ha egy automatizált rendszer befolyásolja például a hitelbírálatot, az álláskeresést vagy az online tartalmak rangsorolását.

A szigorúbb adatminőségi és kockázatkezelési előírások csökkenthetik a torz, diszkriminatív vagy hibás döntések esélyét mondjuk egy biztosítási értékelésnél vagy hitelképességi minősítésnél, miközben az emberi felülvizsgálat kötelezővé tétele jogorvoslati lehetőséget adhat vitás helyzetekben. Ugyanakkor a megfelelési költségek miatt egyes szolgáltatások drágulhatnak, lassabban jelenhetnek meg új MI-alapú funkciók, és bizonyos, eddig elérhető automatizált megoldásokat a cégek akár vissza is vonhatnak az EU-ban.

Hamarosan élesedik a Cyber Resilience Act és NIS2 is: 2026-ban a digitális termékek és szolgáltatások kiberbiztonsági szabályai is szigorodnak. Az új uniós kiberbiztonsági rendelet először ír elő kötelező követelményeket szinte minden hálózatra kapcsolódó vagy adatfeldolgozó termékre. A gyártóknak gondoskodniuk kell arról, hogy digitális termékeik biztonságosak legyenek, és a kockázatokat a teljes élettartam alatt kezeljék.

A mindennapi életben a kiber-ellenálló képességi szabályok azt jelentik, hogy a felhasználók várhatóan biztonságosabb digitális eszközökkel találkoznak, de cserébe több frissítéssel és esetenként magasabb árakkal is.

Egy okosotthon-eszköz, wifi-router, babafigyelő kamera vagy akár egy okosóra esetében például alapelvárássá válik, hogy a gyártó már a tervezéskor kezelje a kiberkockázatokat, rendszeres biztonsági frissítéseket biztosítson, és gyorsan reagáljon a feltárt sérülékenységekre.

A felhasználó ezt úgy érzékelheti, hogy az eszköz gyakrabban kér szoftverfrissítést, bizonyos funkciók csak regisztráció vagy hitelesítés után érhetők el, viszont kisebb az esélye annak, hogy egy feltört kamera képe illetéktelenekhez kerül, vagy egy sebezhető routeren keresztül támadják meg az otthoni hálózatot. Rövid távon egyes olcsó, gyenge minőségű digitális termékek eltűnhetnek a piacról, illetve az árak enyhén emelkedhetnek, hosszabb távon viszont a szabályozás célja az, hogy a felhasználóknak ne kelljen külön szakértelemmel védekezniük a mindennapokban használt eszközeik kiberkockázatai ellen.

A rendelethez 2026. szeptember 11-től konkrét bejelentési kötelezettségek is tartoznak: a gyártóknak jelenteniük kell a tudomásukra jutott, aktívan kihasznált sérülékenységeket és a súlyos kibercincidenseket az illetékes hatóságoknak. 2026 júniusától létrejönnek az első kiberbiztonsági tanúsító szervezetek is, amelyek 2027-től tanúsítják és CE-jelöléssel látják el a termékeket. A NIS2 irányelv alapján 2025–2026-ban már az új szabályok szerint kell működniük számos ágazat szereplőinek – főként a pénzügyi szolgáltatóknak, bankoknak –, de folyamatos bővül majd a kötelezetti kör.

Fogyasztóvédelem: javítás, zöld állítások és termékfelelősség

Sokan örülhetnek majd, hogy élesedik az EU-n belül a javításhoz való jog: 2026-tól a gyártóknak bizonyos termékcsoportok esetében a jótállási idő lejárta után is kötelező lesz ésszerű díjért és határidővel javítást kínálniuk. Ha a fogyasztó a csere helyett a javítást választja, a jótállási idő meghosszabbodik.

A szabályozás azt is kikényszeríti, hogy a gyártók éveken át biztosítsák a pótalkatrészeket és a javításhoz szükséges információkat, ami például azt jelenti, hogy egy eltört kijelző vagy meghibásodott akkumulátor cseréje nem válik aránytalanul drágává vagy technikailag lehetetlenné, hanem akar egy átlagember is meg tudja majd csinálni otthon.

A szabályozás célja a termékek élettartamának növelése, ezért a gyártóknak már most fel kell készülniük az alkatrész-utánpótlás és a szervizhálózat biztosítására.

A felhasználó szintjén ez kevesebb felesleges vásárlást, hosszabb ideig használható termékeket és kiszámíthatóbb javítási feltételeket jelent, miközben a gyártókat rákényszeríti arra, hogy ne rövid élettartamra tervezzenek.

Az egyik legmélyrehatóbb, de látszólag ártatlan változás, hogy

2026 szeptemberétől szigorúbb szabályok vonatkoznak majd a környezetbarát jelzőkkel ellátott termékek reklámjára, hogy ne hazudhassák a cégek fenntarthatónak, környezetbarátnak a termékeiket.

A vállalatok csak akkor tehetnek zöld állításokat, ha azokat objektív adatokkal és bizonyítékokkal alá tudják támasztani – például az alapanyagoknak tényleg környezetbarátnak kell lenniük. Megszűnnek az általános, alátámasztatlan zöld reklámszlogenek, és csak olyan ökocímkék használhatók, amelyek mögött tényleges tanúsítási rendszer vagy hivatalos állami elismerés áll. A cél a fogyasztók megtévesztésének elkerülése és a valóban fenntartható termékeket kínáló cégek előnybe hozása.

Viszont a zöldalapanyagok, gyártási technológiák alkalmazása költségesebb, mint azt hazudni valamiről, hogy nem szennyező a gyártása, a rendelet átmeneti drágulást hozhat például a ruházati termékeknél, egyes élelmiszereknél.

Idekapcsolódik, hogy jönnek az új, sokkal szigorúbb, a fogyasztókat jobban védő termékfelelősségi szabályok is 2026 végéig.

Az új termékfelelősségi szabályok a mindennapokban azt jelentik, hogy a fogyasztók könnyebben érvényesíthetik a jogaikat akkor is, ha egy modern, digitális vagy szoftverrel működő termék okoz kárt. Ha például egy okosotthon-rendszer hibás szoftverfrissítés miatt leállítja a fűtést télen, egy robotporszívó navigációs hibája kárt tesz a lakásban, vagy egy viselhető egészségügyi eszköz téves adatokat ad, amelyek miatt a felhasználó rossz döntést hoz, a gyártó felelőssége egyértelműbben megállapítható lesz.

Különösen fontos változás, hogy EU-n kívüli gyártók esetében kötelező lesz egy uniós felelős képviselő kijelölése:

ha például egy ázsiai gyártású okoseszköz meghibásodik és kárt okoz, a fogyasztónak nem kell külföldi cégekkel vagy elérhetetlen jogi struktúrákkal küzdenie, hanem egy EU-ban bejegyzett szereplőhöz fordulhat kártérítésért.

A szabályozás így a felhasználók számára nagyobb jogbiztonságot, a gyártók számára pedig erősebb ösztönzést jelent arra, hogy a digitális funkciókat és frissítéseket is ugyanolyan gondossággal tervezzék és teszteljék, mint a termék fizikai részeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images