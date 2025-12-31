Előreszaladtak a béketervekkel, de egy régóta égető kérdés máig megválaszolatlanul maradt

A 2022-es orosz invázió óta Ukrajna és Európa történetének egyik legnagyobb menekültválsága zajlik. Az Európai Unió ideiglenes védelmi irányelve alapján olyan emberek kaphattak menekültes státuszt, akik a háború február végi kitörése után hagyták el Ukrajnát, és az életveszély miatt azóta sem tértek vissza. Bár a gyors megoldásra akkor szükség volt, annak ideiglenes, meghosszabbításokra szoruló jellege miatt azóta sem egyértelmű milyen sors vár a lerombolt területeket maguk mögött hagyó ukrán családokra, pedig régóta világossá válhatott volna, hogy még ha béke lesz, se tudnak majd hazatérni egyhamar.

Ugyan a tűzszenet és egy esetleges béke közeledtének egyre gyakoribb emlegetéséből még az orosz visszatáncolások ellenére is arra a következtetésre juthatunk, hogy lehet érdemi előrelépés 2026-ban, azt még ezzel együtt sem lehet látni, hogy milyen időtávon válhatnak újra lakhatóvá Ukrajna háborúval sújtotta területei.

Az ezzel járó bizonytalanságot ráadásul csak fokozza, hogy az EU-ban élő több millió ukrán jövőjéről továbbra sincs stratégiai döntés. Az EUobserver szakértői szerint a béketárgyalások gyorsabban haladnak, mint azok a jogi és intézményi keretek, amelyek a menekültek helyzetét hosszú távon rendeznék, pedig az uniós vezetőknek határozottan állást kéne foglalni arról, hogy mi legyen a hazájukat elhagyó menekültekkel hosszabb távon.

Jelenleg mintegy 4,3 millió ukrán állampolgár él ideiglenes védelem alatt az Európai Unióban. Ez a státusz hozzáférést biztosít a munkaerőpiachoz, a szociális ellátásokhoz és az oktatáshoz, de kifejezetten átmeneti megoldásnak szánták.

Ukrajnából érkező menekültes státuszban részesülő emberek eloszlása az EU országaiban, 2025 október. Forrás: Eurostat

Az, hogy az EU ezt a védelmet már többször meghosszabbította - legutóbb 2027 márciusáig - önmagában is jelzi, hogy

a „rövid távú” megoldások már nem fognak elégnek bizonyulni.

Szerencsére ettől függetlenül nem arról van szó, hogy az ukrán menekültek passzívan várakoznának. Épp ellenkezőleg. Az elmúlt három évben fokozatosan beléptek az európai munkaerőpiacokra. Uniós és nemzetközi felmérések szerint a munkaképes korú ukrán menekültek 60–65 százaléka dolgozik vagy aktívan munkát keres, ami kifejezetten magas arány egy háború elől menekülő, döntően nőkből és gyermekekből álló csoport esetében.

Magyarországon is hasonló a kép, még ha a lépték kisebb is. Az ideiglenes védelemben részesülők száma 40 ezer körül van, és a nemzetközi szervezetek adatai szerint a munkaképes korúak közel kétharmada már megjelent a munkaerőpiacon.

Az ENSZ migrációval foglalkozó szervezete (IOM) szerint hazánkban az munkapiacra lépők aránya 57 százalékos, ami egy az egyben megegyezik azzal, hogy hány százalékuk volt aktív a háború elől való menekülés előtt. Ezek az emberek jellemzően olyan ágazatokban helyezkednek el, ahol krónikus munkaerőhiány van:

feldolgozóipar,

logisztika,

építőipar,

mezőgazdaság, valamint

az alacsonyabb és középfokú képzettséget igénylő szolgáltatások.

Ezen felül Lengyelországban, Csehországban és Németországban már kimutatható, hogy az ukrán menekültek nettó gazdasági hozzájárulást jelentenek: dolgoznak, adót fizetnek, és nem szorítják ki a helyi munkaerőt. Egyes országokban a GDP-növekedéshez való hozzájárulásuk már mérhető, különösen ott, ahol az elöregedő társadalom miatt strukturális munkaerőhiány alakult ki.

Mindez azonban egyre relevánsabbá teszi azt a kérdést, hogy milyen céllal vállaljanak munkát az ideérkezők. Ha az EU valóban arra számít, hogy egy esetleges béke után tömeges hazatérés következik, akkor ezt már most szervezni kellene. Lakhatással, újjáépítési programokkal, munkahelyteremtéssel és jogi garanciákkal Ukrajnában.

A lap szerint enélkül a „majd visszamennek” narratíva puszta illúzió marad, amely valóban megkérdőjelezendő, hiszen még ha valóban ez volna a szándék, akkor is ott lesz a feltehetően évekig tartó aknátlanítás, és az ország helyreállításának összege, amely

a legkonzervatívabb becslések már az idei év elején is 500 milliárd eurós összegre rúgott.

A kézenfekvő alternatíva persze a komolyabb integráció kimondását jelentené. Annak elismerése, hogy az ukrán menekültek jelentős része hosszabb távon Európában marad, és erre jogi, gazdasági és társadalompolitikai válaszokat kell adni. Ez nem feltétlenül jelenti a végleges letelepedést mindenkinek, de egy jóval kiszámíthatóbb státuszt igen, amely túlmutat az évről évre meghosszabbított ideiglenes védelmen.

Ezt már a tagállamokat tömörítő Európai Tanácsban is felismerték, amelynek legutóbbi ajánlásai a nemzeti tartózkodási engedélyek, a munkavállalási és oktatási jogcímek erősítését javasolták. Ezek azonban továbbra sem kötelező érvényűek, és nem alkotnak koherens uniós stratégiát.

Közben Ukrajnán belül is több mint 3,7 millió belső menekült él, akik közül sokan olyan térségekből származnak, amelyek teljesen elpusztultak. Számukra egy területi kompromisszum sem jelenthet automatikus hazatérést. A lakhatás, a tulajdonjogok és a megélhetés kérdései rendezetlenek, és a háborús pusztítás mértéke miatt sok város egyszerűen nem létezik többé.

Ebben az összefüggésben különösen problematikus az a politikai hozzáállás, amely a bizonytalanságot kezeli állandó megoldásként. Az ideiglenes védelem fenntartása végleges döntés nélkül valójában halogatás:

sem a hazatérést nem készíti elő, sem a teljes integrációhoz nem ad elég megbízhatóságot

Ahogy a diplomáciai térben is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy egy esetleges 2026-os megállapodás nem feltétlenül hoz valódi biztonságot, úgy a menekültkérdésben sem tartható fenn sokáig a „majd meglátjuk” logikája. A stratégiai bizonytalanság itt is valós költségekkel jár.

Az EU tehát választás előtt áll. Vagy komolyan megszervezi a visszatérés feltételeit, vagy kimondja, hogy akik már itt vannak, dolgoznak és beilleszkednek, azok számára valódi perspektívát kínál.

A kettő közötti lebegtetés nemcsak az ukrán menekültek, hanem az európai gazdaság és társadalom számára is egyre drágább.

Címlapkép forrása: EU