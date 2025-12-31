Előreszaladtak a béketervekkel, de egy régóta égető kérdés máig megválaszolatlanul maradt

Ugyan a tűzszenet és egy esetleges béke közeledtének egyre gyakoribb emlegetéséből még az orosz visszatáncolások ellenére is arra a következtetésre juthatunk, hogy lehet érdemi előrelépés 2026-ban, azt még ezzel együtt sem lehet látni, hogy milyen időtávon válhatnak újra lakhatóvá Ukrajna háborúval sújtotta területei.
Az ezzel járó bizonytalanságot ráadásul csak fokozza, hogy az EU-ban élő több millió ukrán jövőjéről továbbra sincs stratégiai döntés. Az EUobserver szakértői szerint a béketárgyalások gyorsabban haladnak, mint azok a jogi és intézményi keretek, amelyek a menekültek helyzetét hosszú távon rendeznék, pedig az uniós vezetőknek határozottan állást kéne foglalni arról, hogy mi legyen a hazájukat elhagyó menekültekkel hosszabb távon.
Jelenleg mintegy 4,3 millió ukrán állampolgár él ideiglenes védelem alatt az Európai Unióban. Ez a státusz hozzáférést biztosít a munkaerőpiachoz, a szociális ellátásokhoz és az oktatáshoz, de kifejezetten átmeneti megoldásnak szánták.
Az, hogy az EU ezt a védelmet már többször meghosszabbította - legutóbb 2027 márciusáig - önmagában is jelzi, hogy
a „rövid távú” megoldások már nem fognak elégnek bizonyulni.
Szerencsére ettől függetlenül nem arról van szó, hogy az ukrán menekültek passzívan várakoznának. Épp ellenkezőleg. Az elmúlt három évben fokozatosan beléptek az európai munkaerőpiacokra. Uniós és nemzetközi felmérések szerint a munkaképes korú ukrán menekültek 60–65 százaléka dolgozik vagy aktívan munkát keres, ami kifejezetten magas arány egy háború elől menekülő, döntően nőkből és gyermekekből álló csoport esetében.
Magyarországon is hasonló a kép, még ha a lépték kisebb is. Az ideiglenes védelemben részesülők száma 40 ezer körül van, és a nemzetközi szervezetek adatai szerint a munkaképes korúak közel kétharmada már megjelent a munkaerőpiacon.
Az ENSZ migrációval foglalkozó szervezete (IOM) szerint hazánkban az munkapiacra lépők aránya 57 százalékos, ami egy az egyben megegyezik azzal, hogy hány százalékuk volt aktív a háború elől való menekülés előtt. Ezek az emberek jellemzően olyan ágazatokban helyezkednek el, ahol krónikus munkaerőhiány van:
- feldolgozóipar,
- logisztika,
- építőipar,
- mezőgazdaság, valamint
- az alacsonyabb és középfokú képzettséget igénylő szolgáltatások.
Ezen felül Lengyelországban, Csehországban és Németországban már kimutatható, hogy az ukrán menekültek nettó gazdasági hozzájárulást jelentenek: dolgoznak, adót fizetnek, és nem szorítják ki a helyi munkaerőt. Egyes országokban a GDP-növekedéshez való hozzájárulásuk már mérhető, különösen ott, ahol az elöregedő társadalom miatt strukturális munkaerőhiány alakult ki.
Mindez azonban egyre relevánsabbá teszi azt a kérdést, hogy milyen céllal vállaljanak munkát az ideérkezők. Ha az EU valóban arra számít, hogy egy esetleges béke után tömeges hazatérés következik, akkor ezt már most szervezni kellene. Lakhatással, újjáépítési programokkal, munkahelyteremtéssel és jogi garanciákkal Ukrajnában.
A lap szerint enélkül a „majd visszamennek” narratíva puszta illúzió marad, amely valóban megkérdőjelezendő, hiszen még ha valóban ez volna a szándék, akkor is ott lesz a feltehetően évekig tartó aknátlanítás, és az ország helyreállításának összege, amely
a legkonzervatívabb becslések már az idei év elején is 500 milliárd eurós összegre rúgott.
A kézenfekvő alternatíva persze a komolyabb integráció kimondását jelentené. Annak elismerése, hogy az ukrán menekültek jelentős része hosszabb távon Európában marad, és erre jogi, gazdasági és társadalompolitikai válaszokat kell adni. Ez nem feltétlenül jelenti a végleges letelepedést mindenkinek, de egy jóval kiszámíthatóbb státuszt igen, amely túlmutat az évről évre meghosszabbított ideiglenes védelmen.
Ezt már a tagállamokat tömörítő Európai Tanácsban is felismerték, amelynek legutóbbi ajánlásai a nemzeti tartózkodási engedélyek, a munkavállalási és oktatási jogcímek erősítését javasolták. Ezek azonban továbbra sem kötelező érvényűek, és nem alkotnak koherens uniós stratégiát.
Közben Ukrajnán belül is több mint 3,7 millió belső menekült él, akik közül sokan olyan térségekből származnak, amelyek teljesen elpusztultak. Számukra egy területi kompromisszum sem jelenthet automatikus hazatérést. A lakhatás, a tulajdonjogok és a megélhetés kérdései rendezetlenek, és a háborús pusztítás mértéke miatt sok város egyszerűen nem létezik többé.
Ebben az összefüggésben különösen problematikus az a politikai hozzáállás, amely a bizonytalanságot kezeli állandó megoldásként. Az ideiglenes védelem fenntartása végleges döntés nélkül valójában halogatás:
sem a hazatérést nem készíti elő, sem a teljes integrációhoz nem ad elég megbízhatóságot
Ahogy a diplomáciai térben is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy egy esetleges 2026-os megállapodás nem feltétlenül hoz valódi biztonságot, úgy a menekültkérdésben sem tartható fenn sokáig a „majd meglátjuk” logikája. A stratégiai bizonytalanság itt is valós költségekkel jár.
Az EU tehát választás előtt áll. Vagy komolyan megszervezi a visszatérés feltételeit, vagy kimondja, hogy akik már itt vannak, dolgoznak és beilleszkednek, azok számára valódi perspektívát kínál.
A kettő közötti lebegtetés nemcsak az ukrán menekültek, hanem az európai gazdaság és társadalom számára is egyre drágább.
Címlapkép forrása: EU
Olyan változás jön év elején, ami kihatással lesz a magyar áramköltségekre is
Megrendülhet a régiós árampiac?
100 millió egy panelért? Oda se neki, magyarok tömegei startolnak rá álmaik otthonára
2025 legnagyobb magyar gazdasági sztoriját az Otthon Start szállította.
Hadihajók a Karib-tengeren: megbénult az olajexport, tankerek tucatjai rekedtek a partoknál
Vannak még olyan hajók, amelyek nem adták fel.
Valódi robothadsereg indul a mélybe: 70 millió dollárt fizetnek, ha megtalálják a tíz éve eltűnt gépet
Pontot tehetnének a repüléstörténet egyik legnagyobb rejtélyének végére.
Három betű, amiről még nem hallottál, de 2026 legnagyobb tőzsdei sztorija lehet!
Máris berobbant a sztori.
Mínusz 34 fok és hófúvás: brutális vihar bénította meg Amerika felét, több ezer repülő fel se tudott szállni
Még Floridában is fagypont körüli volt a hőmérséklet.
Fegyverszállítmány miatt tört ki a botrány: nagyon közel voltunk két olajhatalom háborújához?
Az Emírségek inkább kivonja a csapatait.
Dambisa Moyo: Öt erő, amely alapjaiban rendezi át a világgazdaságot
A Lordok Láza tagja a jövőbe tekintett.
Jézus Krisztus hozta el az ötszöröző hozamot
Számomra az év legcukibb - egyben a legfontosabb lényegtelen (vagy a leglényegtelenebb fontos?) sztorija - az volt, hogy egy elsőre végtelenül hülyének tűnő fogadás végül... The post Jézus K
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.