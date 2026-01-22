Az eddigi legnagyobb elhasalást sikerült összehozni az Ursula von der Leyen ellen indított szavazáson

A korábbinál még nagyobb többséggel utasították el az Európai Bizottság és vezetője, Ursula von der Leyen elleni legfrissebb bizalmatlansági indítványt, amelyet a Patrióták pártcsaládja nyújtott be a friss kereskedelmi megállapodás aláírása miatt. Bár a Mercosur-egyezmény több tagállamban is politikai oldalakon átívelő elégedetlenséget keltett, az EB elleni kezdeményezésre ezúttal szinte csak a jobb szélen helyet foglaló képviselők szavaztak, így alapjaiban kérdőjeleződhet meg, hogy megéri-e minden adandó alkalommal élni a korábban komolynak számító eszközzel.

165 igen, 390 nem és 10 tartózkodás mellett bukott el teljesen az Ursula von der Leyen elleni legfrissebb bizalmatlansági indítvány az Európai Parlamentben.

A szavazást a Patrióták (PfE) pártcsaládja kezdeményezte, arra hivatkozva, hogy két héttel ezelőtt az Európai Tanács minősített többséggel megszavazta az Mercosur-megállapodást, amely a kezdeményezők szerint kiárusítja az európai gazdákat, és aláírását megfelelő parlamenti kontroll nélkül tette meg a Bizottság elnöke.

A mostani indítvány már a negyedik a sorozatban, az elmúlt fél évben három különböző pártcsalád is bepróbálkozott a Bizottság és annak vezetőjének leváltásával, miután realizálták, hogy ehhez a 720 fős EP csupán 10 százalékának kell aláírnia egy indítványt.

Az első ilyen kezdeményezés még az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) pártcsalád román politikusától érkezett, aki Ursula von der Leyen és a Pfizer elnöke közötti váltott levelezése miatt akarta felelősségre vonni a Bizottságot. Bár a szavazás elbukott, az akkoriban bemutatott, a következő ciklusra szóló többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban több engedményt is sikerült kiharcolnia a von der Leyennek adott támogatásért cserébe. Ezután a két hónapos kötelező szünet leteltével két bizalmatlansági indítvány is indult egyszerre:

Az egyik ezúttal az európai fősodort reflexszerűen támadó Baloldal pártcsaládtól, amely a gázai konfliktusban mutatott tétlenséget bírálta.

pártcsaládtól, amely a gázai konfliktusban mutatott tétlenséget bírálta. Másik oldalról viszont akkor is a Patrióták voltak a kezdeményezők az EP jobb széléről, akik az USA-val kitárgyalt kereskedelmi egyezmény elhibázottsága miatt szedték volna le von der Leyen Bizottságát.

Érdemes megjegyezni, hogy míg az előző szavazáson majdnem 600-an vettek részt, addig a mostanin csupán csak 565-en, ráadásul a korábbi 360, majd 380 fős von der Leyen mellett kiálló nem szavazatok ez alkalommal 390-re nőttek.

Emellett arról is érdemes megemlékezni, hogy bár a PfE októberi bizalmatlansági idnítványát előidéző amerikai alkuval szembe hatalmas volt az általános elégedetlenség, azóta kiderült, hogy

az USA által európai árura kivetett 15 százalékos vámplafon több mint 95 százalékát azóta az ő importőreiknek és fogyasztóiknak kellett megfizetni.

Most persze a Mercosur-megállapodás miatt is óriási a felháborodás egyes tagállamokban. A franciák, a lengyelek és Magyarország is ellenezte a lépést, így a szerdai szavazáson a két érdemi jelenléttel rendelkező magyar frakció is a bírósági normakontroll mellett, ergo a szabadkereskedelmi egyezmény akár többéves elodázása mellett döntött.

A Portfolio-n már több ízben részletesen tárgyaltuk az együttműködés előnyeit és potenciális hátulütőit, és annak korábbi verziói valóban komoly veszélyt jelentettek volna az európai gazdákra.

Azóta azonban az USA vámpolitikája miatt generált feszültségeknek köszönhetően a Mercosur-országok gyakorlatilag minden EU-s védőintézkedést elfogadtak, így a Bizottság számításai szerint nagyjából 1–2 százalékos árcsökkenésre számíthatnak maximum, miközben a teljes uniós export egy hatalmas piachoz nyer hozzáférést.

A mostani bizalmatlansági szavazás sikertelensége ellenére szinte már kódolva van a következő, amelyik szintén a Mercosur-megállapodáshoz kapcsolódhat, és egy jóval kiélezettebb végeredménnyel végződhet.

Mivel szerdán az EP a késleltetés mellett döntött, ezért a jelenlegi geopolitikai környezetben von der Leyen várhatóan amellett fog dönteni, hogy

a szerv jóváhagyása nélkül, „ideiglenesen” hajtsa végre az egyezménybe foglalt vámintézkedéseket.

Ez az Európai Parlament megkerülésének egyik legszemléletesebb alkalma lenne, ami alapjaiban kérdőjelezi meg az egyre erősödő, de még mindig elmaradó befolyással rendelkező szervezet mandátumát.

Az, hogy egy erre a témára felhúzott újabb bizalmatlansági indítvány milyen eredményt hozna, nagyban függene a kezdeményezőtől és annak valódi céljaitól is, de az biztos, hogy az EP szempontjából egy erősebb alapot képezne, mint a közelmúltban megejtett próbálkozások.

Címlapkép forrása: EU