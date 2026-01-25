Brüsszel újra feltalálná a belső piacot – most minden jel szerint működni is fog

Az Európai Unió több mint huszonöt éve próbálja egyszerűbbé és egységesebbé tenni a vállalatok működését, eddig kevés látványos eredménnyel. Hiába mutatta be több mint egy éve Mario Draghi a versenyképességi reformcsomagját, a cégek és befektetők többsége ma sem érzi úgy, hogy Európában könnyebb lenne növekedni. Most azonban fordulóponthoz érhet a történet: az Európai Parlament jogi szakbizottsága egy olyan javaslatcsomagot tett le az Európai Bizottság asztalára, amely nem elvi ígéretekkel, hanem konkrét megoldásokkal próbálja kezelni a belső piac töredezettségét. A 28. rezsim tétje az, hogy az EU végre képes lesz-e valódi, a mindennapi üzleti működésben is érzékelhető versenyelőnyt teremteni a vállalatoknak.

Ha az EU versenyképességéről szóló vitákat valaki az elmúlt negyed században követni próbálta, nagyjából ugyanabba a jelenetbe botlott bele újra és újra: Brüsszelben mindenki tudja, hogy a belső piac a papíron egységes, a gyakorlatban viszont a vállalatoknak sokszor még mindig 27 külön világhoz kell alkalmazkodniuk. Ezt a „töredezettséget” a politikusok és szakértők évtizedek óta ugyanazzal a mozdulattal teszik az asztal közepére – aztán jön a következő válság, a következő kompromisszum, és az egész megint visszacsúszik a fiókba.

Közben több mint egy éve már annak is megvolt a maga pillanata, amikor Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke saját versenyképességi diagnózissal és reformcsomaggal állt elő. A nagy történet viszont azóta sem lett látványosan más:

az EU-nak kevés olyan, azonnal érzékelhető sikertörténete van, amelyet a vállalkozók, befektetők vagy gyorsan növekedő cégek „a saját bőrükön” éreznének.

Az Európai Parlament jogi szakbizottsága (JURI) erre reagálna, és a testület által 28. rezsimről szóló javaslatcsomagja – amelyet kedden meg is szavaztak a plenárison – azért érdekes, mert ebben végre nem a szokásos, távoli, uniós reformígéret olvasható ki, hanem egy olyan terv, amelynek van kézzelfogható tétje, határideje és – a brüsszeli logikához képest – meglepően konkrét, érthető „termékleírása” is elkészült. A JURI pedig most megírta hozzá a forgatókönyvét: mit vár el az Európai Bizottságtól és a Tanácstól, mit nem enged, és melyik politikai aknákat akarja már előre hatástalanítani. A dokumentum egyszerre határidőnapló és védelmi terv:

a Bizottságnak 2026 első negyedévéig javaslatot kellene letennie, miközben az egész konstrukciót úgy kell összerakni, hogy az ne fulladjon bele a Tanácsban az egyhangúságot igénylő szavazások vétócsapdájába, és ne végezze úgy, mint több korábbi, nagyra törő európai vállalati jogi ötlet.

Miért kell nekünk egy 28. tagállam, ami nem létezik?

A háttértörténethez elég visszamenni a 2000-es évek elejéig: az EU régóta keresi azt a „Delaware-pillanatot”, amikor egy cégalapítási és cégműködtetési keret annyira egyszerű és kiszámítható, hogy tömegek választják, és ettől a piac tényleg egységesebben működik. Európában ennek a kísértete sokféle néven kísértett: voltak tervek egyszerű, határokon át működő, egységes szabályú cégforma bevezetésére, voltak olyan elképzelések is, amelyek végül a politikai ellenálláson, a munkavállalói jogok körüli félelmeken vagy épp a túlbonyolított tervezésen csúsztak el. A JURI anyaga nyíltan kimondja: a korábbi próbálkozások részben azért buktak meg, mert nem voltak elég erős biztosítékok a munkavállalói részvételre és a visszaélések megakadályozására, részben pedig azért, mert az egész túl sok új adminisztratív terhet termelt ki – pont azoknál a fiatal cégeknél, amelyeknek a legkevesebb energiája van jogi és bürokratikus akadályokra.

Most egy másik korszakban járunk: Brüsszelben a versenyképesség újra központi téma, és a startup–scaleup téma a Bizottság saját stratégiájában is hangsúlyos lett. A JURI szövege azt a célt tűzi ki, hogy az EU-n belül egy cég ne azért maradjon „nemzeti méretű”, mert a növekedés első lépése rögtön 27-féle jogi és adminisztratív terep. A probléma nagyon hétköznapi: ha egy vállalat több tagállamban akar piacra lépni, finanszírozást bevonni, munkavállalókat alkalmazni, leányvállalatot nyitni, átalakulni, akkor nemcsak nyelvi és piaci különbségekkel találkozik, hanem a cégjogi „alapbeállítások” eltéréseivel is. Ezt a töredezettséget a JURI szerint a 28. rezsim úgy oldaná, hogy nem a tagállami jogot törli el, hanem fölé tesz egy választható, EU-s szinten harmonizált szabályréteget.

A „28. rezsim” ebben az értelemben nem pusztán egy virtuális új tagállam, hanem egy párhuzamos jogi sáv: aki akar, belép, és onnantól ugyanazok a kulcsszabályok érvényesek rá a teljes Európai Unióban.

A JURI egyik legfontosabb üzenete, hogy a 28. rezsimnek nem szabad elbuknia a saját jogalapján. Ez a brüsszeli valóságban azt jelenti: ne olyan megoldás szülessen, ami a Tanácsban egyhangúságot igényel, mert az évekig húzhatja, felpuhíthatja vagy el is gáncsolhatja a csomagot. A szakbizottság ezért kifejezetten ellenzi azt a jogalapot, amely egyhangúságot vinne a történetbe, és ragaszkodik ahhoz, hogy minősített többséggel elfogadható pálya legyen. Ebből jön egy érdekes következmény: a 28. rezsim lehet, hogy nem egyetlen „szép, nagy” jogszabályban érkezik, hanem egy jogszabálycsomagként.

A JURI ezt nem tragédiának látja, hanem politikai realizmusnak: ha több jogi aktus kell, legyen több jogszabály, csak a végeredmény egységes legyen, és minden elem hozza ugyanazokat a védelmi garanciákat.

A másik nagy vita a formáról szól: legyen-e új, autonóm európai cégforma, vagy inkább egy olyan megoldás, amely a nemzeti jogrendszerekbe „beépíthető” egységes magot hoz létre. A JURI itt is óvatos pragmatizmust választ. A dokumentum javaslata szerint a vállalati formát hívják Societas Europaea Unificata-nak, röviden S.EU-nak, de a lényeg nem a latin márkanév, hanem a mechanika: az S.EU nem feltétlenül egy teljesen külön, önálló európai cégtípus lenne, hanem olyan tagállami korlátolt felelősségű társaság, amely teljesíti a harmonizált feltételeket, ezért viselheti az S.EU jelölést – és ezt a státuszt a 27 tagállam mindegyikének automatikusan el kell ismernie.

A „ki léphet be” kérdésben a JURI egyszerre szigorú és megengedő. Szűkítik az érintettek körét, mert csak nem tőzsdén jegyzett, korlátolt felelősségű cégeket engednének be. Tág, mert nem akarnak külön „innovatív cég” kategóriát létrehozni. Ez utóbbi fontos részlet: a bizottság szerint ha a belépéshez igazolnod kellene, hogy innovatív vagy, az újabb papírmunkát és jogosultsági vitákat teremtene, ami pont azokat a fiatal cégeket sújtaná, akik a leginkább rászorulnának a könnyítésre.

Ugyanakkor van egy kemény területi korlát: csak EU-ban rezidens vagy letelepedett alapítók jöhetnének szóba, és az anyavállalat bejegyzett székhelyének is az EU-n belül kell lennie.

Virtuális tagállamhoz online cég dukál

A csomag fő ígérete nem is jogelméleti, hanem működési: gyors, digitális, átlátható. A JURI 48 órás, teljesen digitális cégalapítást és regisztrációt kér a 28. rezsim esetében. A „once only” elvvel együtt ez azt a világot jelentené, hogy amit egyszer benyújtottál, azt ne kérjék be újra másik tagállamban. Ez a legpraktikusabb része a történetnek: a határon átnyúló működés egyik nagy, láthatatlan költsége ma az, hogy a cégek ugyanazokat a dokumentumokat, adatokat, igazolásokat sokszor ismételten, eltérő formában, eltérő csatornákon adják be. A JURI szerint ennek nem „szükségszerűen európai szintűnek” kell lennie: egyszerűen rossz design.

A digitalizációs csomag másik kulcseleme egy uniós szintű digitális portál, ami nem új cégnyilvántartásként működne, hanem kapuként a meglévő nemzeti rendszerekhez.

Az EP-s tervezet ragaszkodik hozzá, hogy ne épüljön párhuzamos regiszter: a portál a BRIS-re építene, összekötné a nemzeti cégjegyzékeket, és egy harmonizált, egységes belépési felületet adna a cégeknek és a befektetőknek. A JURI itt nem áll meg az általánosságoknál: azt írja le, milyen funkciók lennének igazán hasznosak. Verifikálható digitális „credentialök”, e-aláírás, dokumentumtárolás és -megosztás, részvények értékesítése és allokációja, testületi határozatok digitális kezelése, akár e-számlázás. És mindez többnyelvűen, úgy, hogy a határon átnyúló használat ne legyen külön „projekt”.

A JURI még a vállalati azonosító kérdését is ide kapcsolja: egységesebb EU-s cégazonosító, ami egyszerre könnyíti a cégazonosság ellenőrzését és segíthet a csalás, pénzmosás, adóelkerülés elleni fellépésben. Ez nem mellékszál, hanem a csomag túlélési feltétele: minél gyorsabb és digitálisabb egy belépés, annál erősebb a politikai igény, hogy a rendszer ne legyen könnyen kijátszható.

A tőkeoldalon van egy olyan elem, ami elsőre provokatív: a JURI szerint az S.EU cégek regisztrációjához a minimum, azonnal befizetett tőke legyen csak 1 euró, függetlenül attól, hogy az adott tagállam joga amúgy magasabb minimumot kér.

Ez a gyors indulás logikájából jön: a minimumtőke sok esetben inkább belépési akadály, mint tényleges hitelezővédelmi eszköz. A JURI viszont nem „elengedné” a hitelezővédelmet, hanem átterelné más mechanizmusokhoz: például fizetőképességi tesztekhez és más, arányos védelmi eszközökhöz.

Inkább befektetési célpontok legyünk

A befektetői logika a dokumentumban külön fejezetet érdemel. A JURI egyik visszatérő állítása, hogy az EU-n belüli befektetés azért is nehézkes, mert a jogi környezet túl sokféle, és a befektetőknek országonként kell „újra kalibrálniuk” a megszokott szerződési és corporate governance eszköztárukat. Erre az EP-s bizottság standardizálással válaszolna: többnyelvű mintadokumentumok (alapszabály, társasági szerződés, tagi megállapodás), amelyek opcionális sablonként beépülhetnek a regisztrációba.

Nem kötelező uniformizálásról beszélnek, inkább egy közös alapcsomagról, amelytől el lehet térni, de amely csökkenti az ismeretlenségi felárat.

Emellett a JURI behoz egy finanszírozási innovációt is: olyan harmonizált, „equity-like” adósságinstrumentumokat javasol, amelyekkel befektető tőkét adhat anélkül, hogy kontrolljogokat szerezne. A konstrukció lényege, hogy a vállalat finanszírozható legyen az irányítás átengedése nélkül, miközben a befektetőnek is van előre definiált megtérülési mechanizmusa.

Ez a rész összecseng a dokumentum „killer acquisition”, vagyis megfojtó felvásárlások elleni fókuszával: ha a cégeknek csak a kontrollt átadó tőkecsatorna marad, akkor könnyebb belesodródni a korai felvásárlásba egy domináns külső szereplő által, amely csak a versenyhelyzetet akarja felszámolni.

A JURI szerint a jelenlegi versenyjogi ellenőrzési rendszer gyakran nem szűri ki azokat a felvásárlásokat, amelyek ugyan a hivatalos vizsgálandó küszöbszint alatt maradnak (például az alacsony felvásárlási érték miatt), mégis tartósan kiszívják az innovációt az európai gazdaságból. Különösen igaz ez azokra a fiatal vállalatokra, amelyek fejlesztéseit részben uniós vagy nemzeti közpénzek is támogatták, majd még éretté válásuk előtt EU-n kívüli tulajdonosok kezébe kerülnek. A jogi szakbizottság nem az ilyen ügyletek betiltását javasolja, hanem olyan választható jogi eszközök bevezetését, amelyek erősítik a vállalatok önvédelmi képességét. Ide tartozna például a vállalati vagyon célhoz kötött védelme, a hosszú távú felelős tulajdonosi modellek alkalmazása, valamint az eltérő jogokat biztosító részvénytípusok engedélyezése, akár úgy is, hogy a döntési jogok és a pénzügyi részesedés elváljanak egymástól.

A cél az, hogy a cégek számára legyen jogilag is járható út a hosszabb távú növekedés és önállóság megőrzésére, és ne kizárólag a gyors eladás maradjon az egyetlen reális kimenet.

Nincs cég dolgozók nélkül

Mindezzel párhuzamosan a JURI végig egy dolgot próbál eleve kizárni: hogy az S.EU a munkavállalói jogok megkerülésének eszköze legyen. A dokumentum a legkeményebb biztosítékokat itt kéri. Kimondja, hogy a 28. rezsim nem gyengítheti az uniós és nemzeti munka- és szociális jogi védelmet, nem lehet „jármű” a munkavállalói részvételi szabályok kicselezésére, és nem lehet a postafiókcégek (letterbox) és „polcra gyártott” cégek új iparága. A munkavállalói részvételnél a javaslat kifejezetten arra épít, hogy a foglalkoztatás helye szerinti szabályoknak érvényesülniük kell, és ha nem egyértelmű, akkor legyen egy vészfék jellegű tárgyalási mechanizmus.

Emellett még kizáró szabályt is javasol az EP-s szakbizottság: aki bizonyítottan csalási, adó-, tb- vagy munkavállalói részvételi szabálysértésben érintett, ne léphessen be a 28. rezsimbe.

A csomag egyik legérdekesebb, kevésbé „brüsszeli” része a vitarendezés. A JURI nyíltan kimondja: egy cégforma sikerét az is meghatározza, mennyire gyors és szakosodott a jogvita-kezelése. Az amerikai Delaware példáját hozzák fel: ott a cégjogi infrastruktúra része a hatékony, specializált vitarendezés, ami önmagában vonzó.

Európában a JURI két megoldást dob be:

legyen alternatív, specializált vitarendezési mechanizmus (munkajogi ügyek nélkül), és a tagállamok gondolkodjanak specializált bírósági paneleken is, akár angol nyelvű eljárás lehetőségével, ha a felek beleegyeznek.

A saját jogalapi elemzésük ugyanakkor óvatossá teszi ezt a részt, mivel a bírósági szervezet átformálása nem tartozik az EU hatáskörnek, ezért ez inkább ösztönzés lehetne, mint kötelező előírás.

Ha a történet elejére visszanézünk – 25 év törekvés, sok félbehagyott kísérlet, a Draghi-féle reformhangulat utáni kevés látványos eredmény –, akkor a 28. rezsim mostani állása azért tűnik „finis-közelinek”, mert ritkán áll össze egyszerre ennyi feltétel: van bizottsági vállalás a jogalkotásra, van parlamenti nyomás konkrét határidővel, és van egy olyan terv, amely a politikailag érzékeny pontokat (munkajog, visszaélések, jogalap, Tanács) nem utólag akarja foltozni, hanem előre beépíti a szerkezetbe.

A következő fordulópont így nem filozófiai lesz, hanem nagyon is gyakorlati: 2026 első negyedévében kiderül, az Európai Bizottság mennyit mer átvenni ebből a JURI-féle „tervrajzból”, és hol húzza meg a kompromisszumok határát – különösen az adókezelés, a munkavállalói részvételi biztosítékok, a digitális portál valós funkcionalitása, valamint a „hosszú távú befektetői elköteleződés” védőeszközeinek politikai vállalhatósága esetében.

Ha Brüsszel eddig kevés versenyképességi sikert tudott felmutatni a nagy jelentések és stratégiák szintjén, akkor a 28. rezsim azért lehet kivétel, mert képes lehet egyetlen mozdulattal csökkenteni a belső piac egyik legdrágább rejtett költségét: azt, hogy a növekedés Európában túl gyakran adminisztratív és jogi akadályverseny.

