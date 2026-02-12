Az EU Bíróságának főtanácsnoka szerint a magyar kormány több uniós alapjogot is megsértett

Juliane Kokott főtanácsnok szerint Magyarország több ponton is megsértette az uniós jogot a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény elfogadásával. Ha az Európai Unió Bírósága ítélete nem tér el a főtanácsnok megállapításaitól, és a magyar kormány nem lép, akkor újabb pénzügyi bírságok kivetésével is számolnia kell.

Magyarország 2023 decemberében fogadta el a szuverenitásvédelmi törvényt, amely létrehozta a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. Ennek a formálisan független szervnek a feladata, hogy azonosítsa azokat a szervezeteket és személyeket, amelyek külföldi támogatás felhasználásával más államok vagy külföldi szereplők érdekében tevékenykednek, és ezáltal befolyásolhatják a demokratikus folyamatokat vagy a választók akaratát – írja közleményében az Európai Unió Bírósága.

Ismertetik az ügy kapcsán, hogy a Hivatal széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik, vizsgálati jogosítványai pedig nem esnek bírósági felülvizsgálat alá. Bármilyen információt – beleértve a személyes adatokat is – bekérhet, és ezeket továbbíthatja az illetékes hatóságoknak. Jogosult továbbá vizsgálatainak eredményeit és éves jelentéseit is nyilvánosságra hozni.

Mint ismert, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, több alapjogi és adatvédelmi rendelkezés megsértésére hivatkozva, ez jutott el a bírósági szakaszba. Azt fontos megjegyezni, hogy az uniós végrehajtó testület azt nem vitatja, hogy a tagállamoknak joguk van megvédeni választásaikat a külföldi beavatkozástól.

Magyarország az Európai Unió Bíróságánál azzal érvelt, hogy a szuverenitás, a nemzeti identitás és a nemzetbiztonság védelme alapján kizárólagos hatásköre van az ilyen jogszabályok megalkotására, és vitatja az Európai Unió illetékességét az ügyben.

A bírósági főtanácsnok most kiadott véleményében azt írja: a Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálati és nyilvánosságra hozatali jogkörei közvetetten hátrányosan megkülönböztető hatásúak.

Úgy érvel, hogy bár a külföldi beavatkozás és a dezinformáció elleni fellépés önmagában jogos cél, a Hivatalra ruházott egyes hatáskörök aránytalannak minősülnek.

Juliane Kokott álláspontja szerint Magyarország ezzel több uniós alapszabadságot is megsértett.

Kifejtésében arról is ír, hogy a törvény sérti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások szabad mozgását, a tőke szabad áramlását, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája által garantált véleménynyilvánítási és egyesülési szabadságot. Úgy véli, a hatósági vizsgálat kilátásba helyezése és a megbélyegző tartalmú jelentések közzétételének lehetősége öncenzúrára késztetheti az újságírókat. Kokott szerint az sem egyértelmű, miként tartható be maradéktalanul az ügyvédi titoktartási kötelezettség.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok sem felelnek meg az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak

– írja részletes indoklásában.

A főtanácsnoki indítvány jogilag nem köti az Európai Unió Bíróságát, az ítélet később születik meg, azonban a legritkább esetekben térnek el ezektől a döntés kihirdetésekor.

Ha az Európai Unió Bírósága megállapítja a kötelezettségszegést, Magyarországnak haladéktalanul végre kell hajtania az ítéletet, ellenkező esetben pénzügyi szankciókkal kell számolnia.

Címlapkép forrása: EU