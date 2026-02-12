Az EU Bíróságának főtanácsnoka szerint a magyar kormány több uniós alapjogot is megsértett

Magyarország 2023 decemberében fogadta el a szuverenitásvédelmi törvényt, amely létrehozta a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. Ennek a formálisan független szervnek a feladata, hogy azonosítsa azokat a szervezeteket és személyeket, amelyek külföldi támogatás felhasználásával más államok vagy külföldi szereplők érdekében tevékenykednek, és ezáltal befolyásolhatják a demokratikus folyamatokat vagy a választók akaratát – írja közleményében az Európai Unió Bírósága.
Ismertetik az ügy kapcsán, hogy a Hivatal széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik, vizsgálati jogosítványai pedig nem esnek bírósági felülvizsgálat alá. Bármilyen információt – beleértve a személyes adatokat is – bekérhet, és ezeket továbbíthatja az illetékes hatóságoknak. Jogosult továbbá vizsgálatainak eredményeit és éves jelentéseit is nyilvánosságra hozni.
Mint ismert, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, több alapjogi és adatvédelmi rendelkezés megsértésére hivatkozva, ez jutott el a bírósági szakaszba. Azt fontos megjegyezni, hogy az uniós végrehajtó testület azt nem vitatja, hogy a tagállamoknak joguk van megvédeni választásaikat a külföldi beavatkozástól.
Magyarország az Európai Unió Bíróságánál azzal érvelt, hogy a szuverenitás, a nemzeti identitás és a nemzetbiztonság védelme alapján kizárólagos hatásköre van az ilyen jogszabályok megalkotására, és vitatja az Európai Unió illetékességét az ügyben.
A bírósági főtanácsnok most kiadott véleményében azt írja: a Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálati és nyilvánosságra hozatali jogkörei közvetetten hátrányosan megkülönböztető hatásúak.
Úgy érvel, hogy bár a külföldi beavatkozás és a dezinformáció elleni fellépés önmagában jogos cél, a Hivatalra ruházott egyes hatáskörök aránytalannak minősülnek.
Juliane Kokott álláspontja szerint Magyarország ezzel több uniós alapszabadságot is megsértett.
Kifejtésében arról is ír, hogy a törvény sérti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások szabad mozgását, a tőke szabad áramlását, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája által garantált véleménynyilvánítási és egyesülési szabadságot. Úgy véli, a hatósági vizsgálat kilátásba helyezése és a megbélyegző tartalmú jelentések közzétételének lehetősége öncenzúrára késztetheti az újságírókat. Kokott szerint az sem egyértelmű, miként tartható be maradéktalanul az ügyvédi titoktartási kötelezettség.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok sem felelnek meg az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak
– írja részletes indoklásában.
A főtanácsnoki indítvány jogilag nem köti az Európai Unió Bíróságát, az ítélet később születik meg, azonban a legritkább esetekben térnek el ezektől a döntés kihirdetésekor.
Ha az Európai Unió Bírósága megállapítja a kötelezettségszegést, Magyarországnak haladéktalanul végre kell hajtania az ítéletet, ellenkező esetben pénzügyi szankciókkal kell számolnia.
Címlapkép forrása: EU
Az EU Bíróságának főtanácsnoka szerint a magyar kormány több uniós alapjogot is megsértett
A testület szakértője több kifogást talált a magyar szuverenitásvédelmi törvény miatt.
Brutális számok érkeztek: már Pesten is 1 millió forint a panelek négyzetméterára
A budai téglalakások 1,45 milliós négyzetméteráron forognak.
Hatalmas robbanás rázta meg Oroszországot: a határtól 1700 kilométerre csapott le az ukrán hadsereg
Az orosz olajóriás egyik komplexumát robbantották föl.
Megszólaltak az elemzők a kulcsfontosságú adatról: indulhat a kamatcsökkentés Magyarországon
Felbátorodhat a Monetáris Tanács.
Így pörgetnék fel a gazdaságot az európai cégvezetők – Ezt üzenték a mai EU-csúcsnak
A BusinessEurope részletes javaslatcsomaggal állt elő.
Olyan a drágulás a magyar patikákban, hogy a hatóság is vizsgálódik
Jogsértést még nem állapítottak meg, de a vádak erősek.
Csütörtökön fűnyíróval eshet neki a tagállami intézkedéseknek az Európai Unió
A versenyképességi kihívások fő okozói maguk a nemzeti kormányok.
2,1% lett a januári infláció - vége az alapszámla ingyenességének?
Nagyot esett az éves áremelkedés januárra, a 2,1 százalékos érték már a 3 százalékos célérték alatt van. A kifejezetten kedvező adatnak ugyanakkor lehet egy kellemetlen mellékhatása is. A
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
A pneumatikus hulladékgyűjtő rendszerek
A modern nagyvárosokban terjedő pneumatikus rendszerek vákuum segítségével, föld alatti csőhálózaton keresztül szállítják el a hulladékot a gyűjtőpontokra.
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!