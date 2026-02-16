Euróerősítés: a start előtt torpanhatnak meg a franciák

A francia kormány egyelőre óvatosabban viszonyul ahhoz a törekvéshez, hogy Európa erősítse az euró nemzetközi szerepét, és ezért most a kérdés gazdasági kockázatainak alaposabb felmérését sürgeti - írja a Bloomberg.
Az uniós pénzügyminiszterek hétfőn az E6 (Németország, Franciaország, Lengyelország, Spanyolország, Olaszország és Hollandia) keretében arról tárgyalnak Brüsszelben, miként lehetne ösztönözni a közös valuta használatát a kibocsátásokban és a nemzetközi tranzakciókban.
A francia álláspont szerint ugyanakkor nem elegendő pusztán politikai célnak tekinteni az euró erősítését:
pontosabban látni kellene, milyen költségekkel járna, ha a folyamat tovább erősítené a közös valutát a dollárral szemben.
Az óvatosság hátterében az is áll, hogy a francia elnök korábban napirendre tűzte az euró árfolyamának kérdését, miután a közös valuta 2021 óta nem látott szintre erősödött. Franciaország hagyományosan az euró nemzetközi szerepének egyik leglelkesebb támogatója, és évtizedek óta kritizálja a dollár dominanciáját a globális pénzügyi rendszerben. A mostani hangnem azonban jóval visszafogottabb, mint korábban.
A francia pénzügyi tárca álláspontja szerint az Egyesült Államok által élvezett „kiváltságos” szerep nem másolható le automatikusan az euróövezet számára. Az eurózóna ugyanis jelentős külkereskedelmi többlettel rendelkezik, ami egészen más gazdasági dinamikát jelent.
Ha az euró válsághelyzetben menedékvalutává válna, az exportőrök egyszerre szembesülnének a globális kereslet visszaesésével és az árfolyam felértékelődésével, ami komoly versenyképességi veszteséget okozhatna.
A brüsszeli egyeztetéseken ezért nemcsak az euró használatának bővítése kerül szóba, hanem a feltételek megteremtése is. Ide tartozik az európai pénzügyi piacok mélyebb integrációja, a gazdaság versenyképességének javítása, valamint a fizetési rendszerek stratégiai autonómiájának erősítése, különös tekintettel a digitális euróra.
Emellett napirenden van az is, hogy a közös valuta nagyobb szerepet kapjon a nemzetközi kereskedelemben és a globális pénzügyi védőhálókban.
A folyamatot az európai jegybanki oldal is igyekszik támogatni: a hétvégén bejelentették, hogy készek eurólikviditást biztosítani a világ más jegybankjai számára. Ez egyértelmű jelzés a nemzetközi pénzügyi piacok felé, ugyanakkor a francia óvatosság azt mutatja, hogy az euró globális szerepének erősítése már nem pusztán politikai ambíció, hanem komoly gazdasági kockázatokat is mérlegelő stratégiai kérdés lett Európában.
Címlapkép forrása: EU
